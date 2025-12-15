LPG e-KYC: सावधान! रुक सकती है गैस सब्सिडी, सरकार का नया नियम लागू, तुरंत फोन से करें ये जरूरी काम

LPG e-KYC Kaise Kare (Image: Gemini)
LPG e-KYC Kaise Kare: अगर आप भी रसोई गैस का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अब सभी LPG उपभोक्ताओं, खास तौर पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (e-KYC) करवाना बेहद अहम हो गया है।
अक्सर हम सरकारी काम को कल पर टाल देते हैं, लेकिन इस बार थोड़ी ढिलाई आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। सरकार ने नया नियम लागू किया है जिसके मुताबिक, अगर आपने अपना e-KYC पूरा नहीं किया, तो आपकी गैस सब्सिडी रुक सकती है।
डरिए मत, एजेंसी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे सबसे अच्छी बात यह है कि इस काम के लिए आपको गैस एजेंसी की लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने इस प्रक्रिया को अब बेहद आसान बना दिया है। आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन से ही कुछ मिनटों में यह काम निपटा सकते हैं।
सरकार ने इसके लिए एक बहुत ही सरल तरीका निकाला है। बस नीचे दिए जा रहे स्टेप्स को फॉलो करके e-KYC कर सकते हैं।
सबसे पहले आपको आधिकारिक लिंक https://pmuy.gov.in/e-kyc.html पर जाना होगा। वहां आपको एक QR कोड भी मिलेगा जिसे स्कैन करके प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
ऐप डाउनलोड करें: इसके आलावा अपनी गैस कंपनी (जैसे इंडेन, एचपी या भारत गैस) का ऐप डाउनलोड करें। इसके साथ ही आपको 'Aadhaar FaceRD' नाम का एक और ऐप अपने फोन में डालना होगा।
चेहरा स्कैन करें: बस अब ऐप में दिए गए निर्देशों को मानें और 'Aadhaar FaceRD' ऐप के जरिए अपना चेहरा स्कैन करें। जैसे ही चेहरा मैच होगा, आपका e-KYC पूरा हो जाएगा।
उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए खास निर्देश अगर आपके पास उज्ज्वला योजना का कनेक्शन है तो थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। 8वीं और 9वीं रिफिल पर मिलने वाली 300 रुपये की सब्सिडी के लिए हर वित्तीय वर्ष में बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन करवाना अनिवार्य है।
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 7वीं रिफिल के बाद आपकी सब्सिडी रोक दी जाएगी। हालांकि, अच्छी खबर यह है कि e-KYC न होने पर भी गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं रुकेगी सिर्फ सब्सिडी का पैसा अटक जाएगा।
अगर आपको स्मार्टफोन चलाने में दिक्कत है या कुछ समझ नहीं आ रहा, तो परेशान न हों। आप सीधे अपने गैस डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 2333 555 भी जारी किया है जहां आप कॉल करके मदद मांग सकते हैं।
