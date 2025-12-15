15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

LPG e-KYC: सावधान! रुक सकती है गैस सब्सिडी, सरकार का नया नियम लागू, तुरंत फोन से करें ये जरूरी काम

LPG e-KYC Kaise Kare: क्या आपने गैस KYC कराया? अगर नहीं, तो तुरंत जानें मोबाइल से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करने का तरीका और अपनी सब्सिडी सुरक्षित करें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 15, 2025

LPG e-KYC Kaise Kare

LPG e-KYC Kaise Kare (Image: Gemini)

LPG e-KYC Kaise Kare: अगर आप भी रसोई गैस का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अब सभी LPG उपभोक्ताओं, खास तौर पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (e-KYC) करवाना बेहद अहम हो गया है।

अक्सर हम सरकारी काम को कल पर टाल देते हैं, लेकिन इस बार थोड़ी ढिलाई आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। सरकार ने नया नियम लागू किया है जिसके मुताबिक, अगर आपने अपना e-KYC पूरा नहीं किया, तो आपकी गैस सब्सिडी रुक सकती है।

डरिए मत, एजेंसी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे सबसे अच्छी बात यह है कि इस काम के लिए आपको गैस एजेंसी की लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने इस प्रक्रिया को अब बेहद आसान बना दिया है। आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन से ही कुछ मिनटों में यह काम निपटा सकते हैं।

घर बैठे कैसे करें LPG e-KYC?

सरकार ने इसके लिए एक बहुत ही सरल तरीका निकाला है। बस नीचे दिए जा रहे स्टेप्स को फॉलो करके e-KYC कर सकते हैं।

सबसे पहले आपको आधिकारिक लिंक https://pmuy.gov.in/e-kyc.html पर जाना होगा। वहां आपको एक QR कोड भी मिलेगा जिसे स्कैन करके प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

ऐप डाउनलोड करें: इसके आलावा अपनी गैस कंपनी (जैसे इंडेन, एचपी या भारत गैस) का ऐप डाउनलोड करें। इसके साथ ही आपको 'Aadhaar FaceRD' नाम का एक और ऐप अपने फोन में डालना होगा।

चेहरा स्कैन करें: बस अब ऐप में दिए गए निर्देशों को मानें और 'Aadhaar FaceRD' ऐप के जरिए अपना चेहरा स्कैन करें। जैसे ही चेहरा मैच होगा, आपका e-KYC पूरा हो जाएगा।

उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए खास निर्देश अगर आपके पास उज्ज्वला योजना का कनेक्शन है तो थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। 8वीं और 9वीं रिफिल पर मिलने वाली 300 रुपये की सब्सिडी के लिए हर वित्तीय वर्ष में बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन करवाना अनिवार्य है।

अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 7वीं रिफिल के बाद आपकी सब्सिडी रोक दी जाएगी। हालांकि, अच्छी खबर यह है कि e-KYC न होने पर भी गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं रुकेगी सिर्फ सब्सिडी का पैसा अटक जाएगा।

कोई दिक्कत हो तो यहां कॉल करें

अगर आपको स्मार्टफोन चलाने में दिक्कत है या कुछ समझ नहीं आ रहा, तो परेशान न हों। आप सीधे अपने गैस डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 2333 555 भी जारी किया है जहां आप कॉल करके मदद मांग सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Eric Schmidt AI warning: सिर्फ कोडिंग नहीं, कंपनियों का पूरा सिस्टम बदल देगा AI, गूगल के पूर्व CEO एरिक श्मिट की बड़ी चेतावनी
टेक्नोलॉजी
Eric Schmidt AI Warning

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

15 Dec 2025 11:53 am

Hindi News / Technology / LPG e-KYC: सावधान! रुक सकती है गैस सब्सिडी, सरकार का नया नियम लागू, तुरंत फोन से करें ये जरूरी काम

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

एआई की रेस में भारत तीसरा सबसे मज़बूत दावेदार, पहले-दूसरे स्थान पर ये देश

India in AI race
विदेश

Jio यूजर्स के लिए खुशखबरी! आ गया 2026 का न्यू ईयर ऑफर, 103 रुपये से शुरू प्लान में मिलेंगे ये खास फायदे

Jio Happy New Year 2026 Offer
टेक्नोलॉजी

Eric Schmidt AI warning: सिर्फ कोडिंग नहीं, कंपनियों का पूरा सिस्टम बदल देगा AI, गूगल के पूर्व CEO एरिक श्मिट की बड़ी चेतावनी

Eric Schmidt AI Warning
टेक्नोलॉजी

Google Translate New Feature: न टाइपिंग की झंझट, न महंगा गैजेट… बस कान में हेडफोन लगाएं और समझें दुनिया की कोई भी भाषा

Google Translate New Feature
टेक्नोलॉजी

Vi यूजर्स के लिए खुशखबरी! सिर्फ 61 रुपये के रिचार्ज में मिल रहा 25,000 रुपये का फायदा, ये रही पूरी जानकारी

VI Rs 61 Plan Details
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.