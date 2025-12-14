Eric Schmidt AI warning: सिर्फ कोडिंग नहीं, कंपनियों का पूरा सिस्टम बदल देगा AI, गूगल के पूर्व CEO एरिक श्मिट की बड़ी चेतावनी

Eric Schmidt AI warning: क्या 55 साल का तजुर्बा चंद पलों में बेकार हो सकता है? गूगल के पूर्व सीईओ एरिक श्मिट के साथ हाल ही में शायद कुछ ऐसा ही हुआ है। सिलिकॉन वैली के इस दिग्गज ने जब अपनी आंखों के सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को एक पूरा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखते देखा, तो उनके मुंह से बस यही निकला, "हे भगवान! मेरा काम तो खत्म (Holy crap. The end of me)."