Gmail का नया फीचर: अब एक क्लिक में साफ करें इनबॉक्स, फालतू ईमेल्स से ऐसे पाएं छुटकारा

Gmail Manage Subscriptions Feature: अगर आप भी अपने जीमेल में आने वाले ढेरों फालतू प्रमोशनल मेल्स और न्यूजलेटर्स से परेशान हैं, तो गूगल का नया मैनेज सब्सक्रिप्शन (Manage Subscriptions) फीचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब आपको हर ईमेल को खोलकर नीचे जाकर अनसब्स्क्राइब (Unsubscribe) लिंक ढूंढने की मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी।