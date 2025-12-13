iOS 26.2 Update: पेमेंट और डेटा सुरक्षा में थी बड़ी खामी, Apple ने मानी गलती, जारी किया जरूरी अपडेट

iOS 26.2 Update (Image: Gemini)
iOS 26.2 Update: अगर आप भी iPhone यूजर हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। Apple को पूरी दुनिया में सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है। कंपनी ने स्वीकार किया है कि उनके पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ गंभीर सुरक्षा खामियां थीं, जिनका असर आपके पेमेंट डेटा और निजी जानकारी पर पड़ सकता था।
जिन्हें दूर करने के लिए एप्पल ने iOS 26.2 अपडेट जारी कर दिया है। ऐसे में अगर आप भी आईफोन यूजर हैं तो यह अपडेट आपके लिए जरूरी है। चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर खतरा क्या था और आपको अपना डिवाइस तुरंत क्यों अपडेट करना चाहिए।
आज के समय में सबसे बड़ी चिंता की बात पैसा है। एपल की रिपोर्ट कहती है कि ऐप स्टोर में एक ऐसी तकनीकी खामी पकड़ में आई थी, जिससे आपके पेमेंट टोकन चोरी हो सकते थे।
इसे आसान भाषा में समझें तो, जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो एपल आपके कार्ड नंबर की जगह एक डिजिटल टोकन बनाता है। यह सुरक्षा के लिए होता है। लेकिन इस खामी की वजह से हैकर्स उस टोकन तक पहुंच सकते थे। अगर ऐसा होता तो नुकसान कितना बड़ा हो सकता था, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, अच्छी बात यह है कि एपल ने समय रहते इस दरवाजे को बंद कर दिया है।
खतरा सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं था। साइबर अपराधी आपके फोन पर आपके घर के किसी सदस्य या दोस्त के नाम से कॉल कर सकते थे।
FaceTime में एक ऐसा ही बग था जिससे कोई अपनी पहचान छिपाकर आपको कॉल कर सकता था। स्क्रीन पर नाम अपनों का दिखता, लेकिन असलियत में कोई और ही होता।
इसके अलावा, कुछ सिस्टम ऐप्स में ऐसी गड़बड़ी थी कि कोई भी थर्ड-पार्टी ऐप आपकी सफारी ब्राउजिंग हिस्ट्री, फोटोज और दूसरी ऐप्स के डेटा में ताक-झांक कर सकता था। iOS 26.2 में इन सभी दरवाजों को बंद कर दिया गया है।
अब सवाल आता है कि किन लोगों को डरना चाहिए? एपल का कहना है कि पुराने फोन्स सेफ हैं लेकिन जो लोग iPhone 11 या उसके बाद का कोई भी नया मॉडल (जैसे iPhone 12, 13, 14, 15) चला रहे हैं उन पर यह खतरा मंडरा रहा था। यही बात नए वाले iPad Pro और iPad Air यूजर्स पर भी लागू होती है।
एपल ने यह भी इशारा किया है कि कुछ शातिर हैकर्स इन कमियों का फायदा उठाकर दुनिया भर में कुछ खास लोगों की जासूसी करने की कोशिश कर रहे थे, यानी मामला गंभीर था।
घबराने की जरूरत नहीं है, अब इन समस्याओं को ठीक कर दिया गया है। आपको बस अपना फोन अपडेट कर लेना है। इसमें मुश्किल से 10-15 मिनट लगेंगे लेकिन यह आपके फोन को फिर से सुरक्षित कर देगा।
