iOS 26.2 Update: पेमेंट और डेटा सुरक्षा में थी बड़ी खामी, Apple ने मानी गलती, जारी किया जरूरी अपडेट

इसे आसान भाषा में समझें तो, जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो एपल आपके कार्ड नंबर की जगह एक डिजिटल टोकन बनाता है। यह सुरक्षा के लिए होता है। लेकिन इस खामी की वजह से हैकर्स उस टोकन तक पहुंच सकते थे। अगर ऐसा होता तो नुकसान कितना बड़ा हो सकता था, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, अच्छी बात यह है कि एपल ने समय रहते इस दरवाजे को बंद कर दिया है।