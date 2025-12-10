10 दिसंबर 2025,

बुधवार

टेक्नोलॉजी

एडिटिंग नहीं आती? टेंशन न लें, Google का नया फीचर खुद बना देगा शानदार वीडियो, जानें तरीका

Google Photos Video Editing Features: अब वीडियो एडिट करने के लिए किसी भारी ऐप की जरूरत नहीं है। जानें कैसे गूगल के नए AI टूल्स, म्यूजिक और टेक्स्ट फीचर से मिनटों में शानदार वीडियो बनाएं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 10, 2025

Google Photos Video Editing Features

Google Photos Video Editing Features (Image: Google Blog)

Google Photos Video Editing Features: क्या आप भी अपने मोबाइल में पड़े वीडियो क्लिप्स को जोड़कर एक शानदार वीडियो बनाना चाहते हैं, लेकिन एडिटिंग ऐप्स के झंझट से डरते हैं? तो गूगल ने आपकी यह मुश्किल आसान कर दी है। Google Photos ने एक नया अपडेट जारी किया है जो आपके साधारण वीडियो को प्रोफेशनल हाईलाइट वीडियो में बदल देगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको एडिटिंग का एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है।

गूगल ने अपने फोटो ऐप में नए AI-पावर्ड वीडियो एडिटिंग टूल्स जोड़े हैं। आइए जानते हैं इन 5 नए फीचर्स के बारे में और आप इनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं।

1. बिना मेहनत के बनेगा वीडियो

    अब आपको घंटों बैठकर क्लिप्स जोड़ने की जरूरत नहीं है। गूगल फोटोज में अब क्विक हाईलाइट टेम्पलेट्स आ गए हैं। इसमें म्यूजिक, टेक्स्ट और ट्रांजिशन इफेक्ट्स पहले से सेट होते हैं।

    कैसे यूज करें: बस फोटो और वीडियो सेलेक्ट करें, टेम्पलेट चुनें और गूगल खुद बीट के हिसाब से वीडियो को काट-छांट कर तैयार कर देगा। यह सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए बेस्ट है।

    2. वीडियो एडिटर का नया अवतार

      एंड्रॉयड और iOS दोनों यूजर्स के लिए वीडियो एडिटर का लेआउट बदल दिया गया है।

      अब आपको एक यूनिवर्सल टाइमलाइन मिलेगी। यानी आप आसानी से क्लिप्स को आगे-पीछे (Drag and Drop) कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं और वीडियो की कहानी बदल सकते हैं। नई स्क्रीन पर यह देखना आसान है कि वीडियो कैसा बन रहा है।

      3. गानों की कमी नहीं होगी

        बिना म्यूजिक के वीडियो अधूरा लगता है। गूगल ने अब ऐप के अंदर ही एक म्यूजिक लाइब्रेरी दे दी है।

        आप वीडियो के मूड के हिसाब से साउंडट्रैक चुन सकते हैं। आपको अलग से गाना डाउनलोड करके इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रीव्यू सुनें और अप्लाई कर दें।

        4. वीडियो पर लिखें अपना मैसेज

          सिर्फ वीडियो काफी नहीं होता, कई बार हमें टाइटल या कैप्शन भी चाहिए होते हैं।

          एंड्रॉयड यूजर्स अब वीडियो के ऊपर स्टाइलिश टेक्स्ट (Text) लिख सकते हैं। आप फॉन्ट का स्टाइल और रंग भी बदल सकते हैं ताकि आपका मैसेज स्क्रीन पर अलग से चमक सके।

          5. सिंगल क्लिप को भी करें एडिट

            अगर आपको पूरा वीडियो नहीं बनाना, बल्कि सिर्फ एक छोटी क्लिप को ठीक करना है तो यह नया एडिटर वहां भी काम करेगा। गैलरी से वीडियो खोलें, Edit पर टैप करें और ट्रिम, म्यूजिक या टेक्स्ट जोड़कर उसे सोशल मीडिया के लिए तैयार कर लें।

            Google Photos में वीडियो कैसे एडिट करें?

            • अपने फोन में Google Photos ऐप खोलें।
            • ऊपर 'Create' टैब पर जाएं और 'Highlight Video' चुनें।
            • अपनी पसंद का कोई एक Template सेलेक्ट करें।
            • गैलरी से अपने फोटो और वीडियो क्लिप्स चुनें।
            • Google का AI अपने आप म्यूजिक और इफेक्ट्स के साथ आपका वीडियो तैयार कर देगा।

