Google Slides प्रेजेंटेशन बनाना है? Gemini AI से अब मिनटों में हो जाएगा काम, जानें कैसे

Google Slides Presentation: क्या आप भी गूगल प्रजेंटेशन बनाने में घंटो समय लगते हैं? अगर हां, तो अब से ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका यह काम Google Gemini की मदद से अब कुछ मिनटों में हो जाएगा। दरअसल, गूगल ने अपने AI चैटबॉट Gemini में एक नया फीचर शामिल किया है जिससे यूजर्स अब किसी भी डाक्यूमेंट्स या टेक्स्ट को एक सुंदर और प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन में बदल सकते हैं। यह फीचर Gemini के Canvas टूल का हिस्सा है और खासतौर पर उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है जिनको Google Slides पर प्रेजेंटेशन तैयार करना होता है। चलिए जानते हैं कि आप कैसे कुछ मिनट्स में कैसे प्रजेंटेशन तैयार कर सकते हैं।
Google का कहना है कि यह नया टूल प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए मददगार साबित होगा। यह फीचर किसी लंबे डाक्यूमेंट्स, रिपोर्ट या नोट्स को पढ़कर उसे एक व्यवस्थित और आकर्षक स्लाइड प्रेजेंटेशन में बदल देता है।
अगर इसे आसान भाषा में समझें तो, मान लीजिए आप किसी मीटिंग के लिए सेल्स रिपोर्ट या प्रोजेक्ट का ब्रीफ बना रहे हैं तो Gemini उसे कुछ ही सेकंड में सुंदर प्रेजेंटेशन में बदल सकता है। इसी तरह, छात्र अपने नोट्स, असाइनमेंट या निबंध को भी इस फीचर की मदद से स्लाइड्स में बदल सकते हैं, जिससे पढ़ाई आसान और समझने में मजेदार हो जाएगी।
Google ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि अब यूजर्स अपने डाक्यूमेंट्स अपलोड करके, इमेज और डेटा विजुअल्स के साथ पूरा प्रेजेंटेशन तैयार कर सकेंगे। एक बार प्रेजेंटेशन तैयार हो जाने के बाद, यूजर उसे Google Slides में एक्सपोर्ट करके एडिट और प्रेजेंट कर सकते हैं।
Google ने बताया कि यह नया फीचर फिलहाल Gemini Pro सब्सक्राइबर्स के लिए पहले जारी किया जाएगा। फ्री यूजर्स के लिए भी यह अपडेट आने वाले कुछ हफ्तों जारी कर दिया जाएगा। यह फीचर Google के AI टूल्स को और भी इंटरएक्टिव और प्रोडक्टिव बना देगा, जिससे प्रेजेंटेशन बनाना अब किसी के लिए भी आसान हो जाएगा।
