Google Slides प्रेजेंटेशन बनाना है? Gemini AI से अब मिनटों में हो जाएगा काम, जानें कैसे

अगर आप भी Google Slides Presentation बनाने के लिए घंटो का समय खर्च करते हैं तो, अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यह काम Google Gemini AI कुछ ही मिनटों में कर देगा। जानें कैसे काम करेगा ये फीचर?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 01, 2025

Google Slides Presentation

How to Make Google Slides Presentation, Know (Image: Google Help)

Google Slides Presentation: क्या आप भी गूगल प्रजेंटेशन बनाने में घंटो समय लगते हैं? अगर हां, तो अब से ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका यह काम Google Gemini की मदद से अब कुछ मिनटों में हो जाएगा। दरअसल, गूगल ने अपने AI चैटबॉट Gemini में एक नया फीचर शामिल किया है जिससे यूजर्स अब किसी भी डाक्यूमेंट्स या टेक्स्ट को एक सुंदर और प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन में बदल सकते हैं। यह फीचर Gemini के Canvas टूल का हिस्सा है और खासतौर पर उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है जिनको Google Slides पर प्रेजेंटेशन तैयार करना होता है। चलिए जानते हैं कि आप कैसे कुछ मिनट्स में कैसे प्रजेंटेशन तैयार कर सकते हैं।

क्या कर सकता है Google Gemini का ये फीचर?

Google का कहना है कि यह नया टूल प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए मददगार साबित होगा। यह फीचर किसी लंबे डाक्यूमेंट्स, रिपोर्ट या नोट्स को पढ़कर उसे एक व्यवस्थित और आकर्षक स्लाइड प्रेजेंटेशन में बदल देता है।

अगर इसे आसान भाषा में समझें तो, मान लीजिए आप किसी मीटिंग के लिए सेल्स रिपोर्ट या प्रोजेक्ट का ब्रीफ बना रहे हैं तो Gemini उसे कुछ ही सेकंड में सुंदर प्रेजेंटेशन में बदल सकता है। इसी तरह, छात्र अपने नोट्स, असाइनमेंट या निबंध को भी इस फीचर की मदद से स्लाइड्स में बदल सकते हैं, जिससे पढ़ाई आसान और समझने में मजेदार हो जाएगी।

Gemini AI बनाएगा प्रेजेंटेशन

Google ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि अब यूजर्स अपने डाक्यूमेंट्स अपलोड करके, इमेज और डेटा विजुअल्स के साथ पूरा प्रेजेंटेशन तैयार कर सकेंगे। एक बार प्रेजेंटेशन तैयार हो जाने के बाद, यूजर उसे Google Slides में एक्सपोर्ट करके एडिट और प्रेजेंट कर सकते हैं।

Google Gemini से कैसे बनाएं प्रेजेंटेशन?

  • सबसे पहले अपने लैपटॉप, टैब या मोबाइल पर Google Gemini की वेबसाइट को ओपन करें।
  • टूलबार में दिए गए Canvas ऑप्शन को चुनें।
  • अब अपने टॉपिक से जुड़ा प्रॉम्प्ट टाइप करें। (जैसे - Create a p resentation on Renewable Energy)
  • अगर आप चाहें तो कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करके उसी पर आधारित प्रेजेंटेशन बनवा सकते हैं।
  • कुछ सेकंड में Gemini आपके लिए तैयार स्लाइड्स जेनरेट कर देगा।
  • इसके बाद आप इन स्लाइड्स को Google Slides में एक्सपोर्ट करके एडिट कर सकते हैं।

पहले Pro यूजर्स के लिए होगा उपलब्ध

Google ने बताया कि यह नया फीचर फिलहाल Gemini Pro सब्सक्राइबर्स के लिए पहले जारी किया जाएगा। फ्री यूजर्स के लिए भी यह अपडेट आने वाले कुछ हफ्तों जारी कर दिया जाएगा। यह फीचर Google के AI टूल्स को और भी इंटरएक्टिव और प्रोडक्टिव बना देगा, जिससे प्रेजेंटेशन बनाना अब किसी के लिए भी आसान हो जाएगा।

