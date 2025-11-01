Google Slides प्रेजेंटेशन बनाना है? Gemini AI से अब मिनटों में हो जाएगा काम, जानें कैसे

Google Slides Presentation: क्या आप भी गूगल प्रजेंटेशन बनाने में घंटो समय लगते हैं? अगर हां, तो अब से ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका यह काम Google Gemini की मदद से अब कुछ मिनटों में हो जाएगा। दरअसल, गूगल ने अपने AI चैटबॉट Gemini में एक नया फीचर शामिल किया है जिससे यूजर्स अब किसी भी डाक्यूमेंट्स या टेक्स्ट को एक सुंदर और प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन में बदल सकते हैं। यह फीचर Gemini के Canvas टूल का हिस्सा है और खासतौर पर उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है जिनको Google Slides पर प्रेजेंटेशन तैयार करना होता है। चलिए जानते हैं कि आप कैसे कुछ मिनट्स में कैसे प्रजेंटेशन तैयार कर सकते हैं।