Smartphone Price Increase News: क्या सच में महंगे होंगे नए स्मार्टफोन्स? जानें क्या है इसके पीछे का कारण

Smartphone Price Increase News: अगर आप भी अपना फोन अपग्रेड करने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। दरसल, आने वाले कुछ समय में स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ती नजर आ सकती हैं। जानिए इसके पीछे का कारण।

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 31, 2025

Smartphone Price Increase News

Smartphone Price Increase News (Image: Pexels)

Smartphone Price Increase News: अगर आप भी नया स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह सही समय हो सकता है। जी हां, आपने सही पढ़ा है। दरअसल, आने वाले कुछ समय में नए स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ सकती हैं। लेकिन जो मॉडल पहले से मार्केट में उपलब्ध हैं उनकी कीमतों में इजाफा नहीं होगा, इसका मतलब यह हुआ कि अपकमिंग मॉडल्स की कीमतें बढ़ सकती हैं।

कीमतें बढ़ने की पीछे का कारण ग्लोबल चिप की बढ़ती डिमांड बन सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दुनिया भर में ChatGPT, Gemini, Grok जैसे AI मॉडल्स की बढ़ती पॉपुलरटी के चलते मेमोरी चिप्स की मांग तेजी से बढ़ गई है।

AI मॉडल्स के कारण बढ़ी चिप की डिमांड

मौजूदा समय में सिर्फ स्मार्टफोन्स ही नहीं बल्कि हर बड़े AI सिस्टम में भी हाई-स्पीड मेमोरी चिप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। यही वजह है कि सैमसंग और दूसरी प्रमुख कंपनियों के लिए पर्याप्त चिप की सप्लाई करना मुश्किल हो गया है।

AI सर्वर उन्हीं अल्ट्रा-फास्ट रैम (RAM) इस्तेमाल करते हैं जो एडवांस स्मार्टफोन्स में होती है। मोबाइल इंडस्ट्री पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है।

50 फीसदी तक बढ़ीं चिप की कीमतें

कोरियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस साल मेमोरी चिप की कीमतों में लगभग 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे में स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ गई है। जिससे नए अपकमिंग स्मार्टफोन्स की कीमतें भी बढ़ने की संभावना है।

आपको क्या करना चाहिए?

अगर आप किसी स्पेसिफिक फोन का इंतजार नहीं कर रहे हैं तो अभी फोन खरीदना समझदारी भरा फैसला हो सकता है। फेस्टिव सीजन के चलते कई ब्रांड अपने स्मार्टफोन पर अच्छे डिस्काउंट भी ऑफर कर रहे हैं। जिससे आप कम दाम में अपने लिए एक बेहतर स्मार्टफोन खरीद सकते हैं।

ज्यादा पावरफुल हैं आज के स्मार्टफोन

पहले की तुलना में अब मार्केट में जो स्मार्टफोन्स उपलब्ध हैं वो ज्यादा पावरफुल हैं। इनमें बेहतर प्रोसेसर, शानदार कैमरा और लंबी बैटरी मिल जाती है। साथ ही, कई कंपनियां अब अपने यूजर्स को 5 से 7 साल तक का सॉफ्टवेयर अपडेट सपोर्ट भी दे रही हैं जिससे आपका फोन लंबे समय के लिए अच्छा परफॉर्म करेगा।

Fastag इस्तेमाल करने वालों के लिए जरूरी खबर, KYC के बाद अब करना होगा KYV वेरिफिकेशन, इसके बिना टोल पर नहीं चलेगा काम
टेक्नोलॉजी
Fastag New Rules 2025

Tech news

31 Oct 2025 06:03 pm

31 Oct 2025 06:02 pm

टेक्नोलॉजी

