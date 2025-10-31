Smartphone Price Increase News: क्या सच में महंगे होंगे नए स्मार्टफोन्स? जानें क्या है इसके पीछे का कारण

Smartphone Price Increase News: अगर आप भी नया स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह सही समय हो सकता है। जी हां, आपने सही पढ़ा है। दरअसल, आने वाले कुछ समय में नए स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ सकती हैं। लेकिन जो मॉडल पहले से मार्केट में उपलब्ध हैं उनकी कीमतों में इजाफा नहीं होगा, इसका मतलब यह हुआ कि अपकमिंग मॉडल्स की कीमतें बढ़ सकती हैं।