ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हुआ Nothing Phone 3a Lite स्मार्टफोन, जानें भारत में कब आएगा?

Nothing Phone 3a Lite के मुकाबले की बात करें तो भारतीय बाजार में Vivo V60e और OnePlus Nord 5 जैसे पॉपुलर मिड-रेंज स्मार्टफोन्स से होगी। फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की जानकरी के लिए पढ़ें पूरी खबर।

2 min read
भारत

image

Rahul Yadav

Oct 30, 2025

Nothing Phone 3a Lite

Nothing Phone 3a Lite (Image: Nothing)

Nothing Phone 3a Lite: ब्रिटिश टेक ब्रांड नथिंग ने ग्लोबल मार्केट में अपना नया स्मार्टफोन Nothing Phone 3a Lite लॉन्च कर दिया है। इस स्मार्टफोन को मिड-रेंज सेगमेंट में लाया गया है। नथिंग ने अपने 3 सीरीज के स्मार्टफोन में Phone 3a Lite को सबसे किफायती मॉडल के रूप में उतारा है। अब इस सीरीज में कुल चार फोन Phone 3a Lite, Phone 3a, Phone 3a Pro और Phone (3) शामिल हैं। डिजाइन में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं किए गए हैं, हालांकि कुछ फीचर्स हटाकर इसे ज्यादा किफायती बनाया गया है।

Nothing Phone 3a Lite की कीमत?

Nothing Phone 3a Lite की शुरुआती कीमत 249 यूरो (करीब 25,560 रुपये) रखी गई है जो 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए है। वहीं 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 279 यूरो (लगभग 28,640 रुपये) है।

Nothing Phone 3a Lite की डिस्प्ले और परफॉर्मेंस?

Nothing Phone 3a Lite में 6.77 इंच का Full HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है जो 120Hz रिफ्रेश रेट और HDR10+ सपोर्ट के साथ आता है। स्क्रीन का पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स तक जाता है, जिससे धूप में भी देखने में दिक्कत नहीं होती है।

फोन में MediaTek Dimensity 7300 Pro चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है जो 8GB RAM और 256GB तक की UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आता है। यह फोन Android 15 आधारित Nothing OS 3.5 पर चलता है।

कंपनी ने तीन साल तक एंड्राइड अपडेट और छह साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स देने का वादा किया है। आने वाले समय में इस फोन को Nothing OS 4.0 पर भी अपडेट किया जाएगा।

Nothing Phone 3a Lite का कैमरा और बैटरी?

फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। जिसमें 50MP प्राइमरी कैमरा, 8MP अल्ट्रा-वाइड लेंस और 2MP मैक्रो सेंसर दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट में 16MP का कैमरा दिया गया है। यह फोन 5000mAh की बैटरी के साथ आता है जो 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

Nothing Phone 3a Lite को दो कलर्स में पेश किया गया है जिसमें ब्लैक और व्हाइट शामिल हैं। कंपनी ने अपने सिग्नेचर ट्रांसपेरेंट डिजाइन को इस बार भी बरकरार रखा है जिससे यह बाकी स्मार्टफोन्स से अलग दिखता है।

Nothing Phone 3a Lite भारत में कब आएगा?

भारत में Nothing Phone 3a Lite के लॉन्च की तारीख का खुलासा कंपनी ने अभी नहीं किया है। हालांकि, उम्मीद की जा रही है कि इसे नवंबर या दिसंबर 2025 तक भारतीय बाजार में पेश किया जा सकता है। वहीं इसकी कीमत 25,000-30,000 रुपये के करीब रह सकती है।

किससे होगा मुकाबला?

Nothing Phone 3a Lite के मुकाबले की बात करें तो भारतीय बाजार में Vivo V60e और OnePlus Nord 5 जैसे पॉपुलर मिड-रेंज स्मार्टफोन्स से देखने को मिलेगी। अगर प्राइस पॉइंट की बात करें तो इसके मुकाबले Vivo V60e का 8GB+128GB वेरिएंट 29,999 में आता है जबकि OnePlus Nord 5 के 8GB+256GB मॉडल की कीमत 31,999 रुपये और 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 34,999 रुपये है।

