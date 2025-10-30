ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हुआ Nothing Phone 3a Lite स्मार्टफोन, जानें भारत में कब आएगा?

Nothing Phone 3a Lite: ब्रिटिश टेक ब्रांड नथिंग ने ग्लोबल मार्केट में अपना नया स्मार्टफोन Nothing Phone 3a Lite लॉन्च कर दिया है। इस स्मार्टफोन को मिड-रेंज सेगमेंट में लाया गया है। नथिंग ने अपने 3 सीरीज के स्मार्टफोन में Phone 3a Lite को सबसे किफायती मॉडल के रूप में उतारा है। अब इस सीरीज में कुल चार फोन Phone 3a Lite, Phone 3a, Phone 3a Pro और Phone (3) शामिल हैं। डिजाइन में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं किए गए हैं, हालांकि कुछ फीचर्स हटाकर इसे ज्यादा किफायती बनाया गया है।