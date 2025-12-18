18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

Realme-Samsung की छुट्टी? कम दाम में AMOLED डिस्प्ले और 108MP कैमरा लेकर आ रहा Redmi Note 15

Redmi Note 15 5G Launch Date: रियलमी और सैमसंग की बढ़ी धड़कनें! 20 हजार से कम में आ रहा 108MP कैमरा और AMOLED डिस्प्ले वाला रेडमी का नया फोन। जानें लॉन्च डेट और फीचर्स।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 18, 2025

Redmi Note 15 5G Launch Date

Redmi Note 15 5G Launch Date (Image: Redmi)

Redmi Note 15 5G Launch Date: नए साल की शुरुआत के साथ ही स्मार्टफोन बाजार का तापमान बढ़ने वाला है। 20 हजार रुपये के बजट सेगमेंट में अभी तक Realme और Samsung जैसे ब्रांड्स का दबदबा रहा है, लेकिन अब शाओमी (Xiaomi) का सब-ब्रांड रेडमी (Redmi) इस खेल को पलटने की तैयारी कर चुका है। कंपनी 6 जनवरी को भारत में अपनी Redmi Note 15 5G सीरीज लॉन्च करने जा रही है।

Redmi Note 15 5G Amazon: लॉन्च से पहले लाइव हुई ई-कॉमर्स साइट

अमेजन (Amazon) पर इस फोन के फीचर्स लीक नहीं, बल्कि आधिकारिक तौर पर कन्फर्म हो गए हैं। और सच कहें तो, फीचर्स को देखकर लगता है कि मिड-रेंज मार्केट में मुकाबला कड़ा होने वाला है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर इस फोन में ऐसा क्या है जो इसे दूसरों से अलग बनाता है।

Redmi Note 15 5G Processor: 4 साल तक हैंग नहीं होगा फोन?

बजट फोन खरीदने वालों की सबसे बड़ी शिकायत क्या होती है? यही कि 6 महीने या साल भर बाद फोन धीमा हो जाता है। रेडमी ने इस बार इसी दुखती रग पर मरहम लगाने की कोशिश की है। कंपनी के मुताबिक, Redmi Note 15 5G में Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है। लेकिन प्रोसेसर के नाम से ज्यादा अहम इसका काम है। ब्रांड का दावा है कि यह फोन 48 महीने यानी पूरे 4 साल तक लैग-फ्री परफॉर्मेंस देगा। यानी आप चाहे गेम खेलें या मल्टीटास्किंग करें, फोन की स्पीड सालों-साल बरकरार रहने का वादा किया जा रहा है।

Redmi Note 15 Specifications: डिस्प्ले कैसी होगी?

कंटेंट वॉचिंग के शौकीनों का भी पूरा ख्याल रखा गया है। फोन में 6.77 इंच की बड़ी AMOLED डिस्प्ले मिल रही है। मार्केट में इस कीमत पर कई बार कंपनियां LCD पैनल पकड़ा देती हैं, लेकिन यहां आपको गहरा काला रंग और बेहतरीन कंट्रास्ट वाली AMOLED स्क्रीन देखने को मिलेगी। साथ में 120Hz का रिफ्रेश रेट है, जिससे स्क्रॉलिंग एकदम मक्खन जैसी स्मूथ होगी। पुराने साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट की जगह इसमें मॉडर्न इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जो इसे थोड़ा प्रीमियम फील देता है।

Redmi Note 15 5G Android 15 Update: सॉफ्टवेयर कैसा होगा?

सॉफ्टवेयर के मामले में यह फोन अपने कई प्रतिस्पर्धियों से आगे निकल सकता है। जहां कई कंपनियां अभी भी Android 14 चिपका रही हैं, वहीं Redmi Note 15 बॉक्स से बाहर आते ही लेटेस्ट HyperOS 2 पर चलेगा, जो Android 15 पर आधारित है। यानी आपको लेटेस्ट फीचर्स के लिए अपडेट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

Redmi Note 15 5G Camera Specs: बैटरी और कैमरा

पावर बैकअप के लिए रेडमी ने इसमें 5,520mAh की जंबो बैटरी फिट की है। कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज पर यह आराम से 1.6 दिन तक चल जाएगी। यानी पावर बैंक साथ लेकर घूमने की जरूरत नहीं रहेगी। वहीं, फोटोग्राफी के लिए पीछे की तरफ 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो डीटेल्ड फोटोज लेने में सक्षम है।

Redmi Note 15 5G Price in India: कीमत और उपलब्धता

अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर कीमत क्या होगी? रेडमी ने पुष्टि की है कि यह फोन 20,000 रुपये से कम की कैटेगरी में आएगा। 6 जनवरी को लॉन्च होने के बाद इसकी बिक्री अमेजन (Amazon) के जरिए होगी।

कुल मिलाकर, अगर आप नए साल में एक ऐसा फोन ढूंढ रहे हैं जो जेब पर भारी न पड़े और फीचर्स में फ्लैगशिप जैसा फील दे, तो 6 जनवरी का इंतजार करना समझदारी हो सकती है।

ये भी पढ़ें

पति को था शक तो Activa में लगा दिया GPS Tracker, फिर जो दिखा उससे उड़े होश… जानें कैसे काम करती है ये तकनीक?
टेक्नोलॉजी
How GPS Tracker Works

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Updated on:

18 Dec 2025 01:00 pm

Published on:

18 Dec 2025 12:49 pm

Hindi News / Technology / Realme-Samsung की छुट्टी? कम दाम में AMOLED डिस्प्ले और 108MP कैमरा लेकर आ रहा Redmi Note 15

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

OnePlus 15R भारत में लॉन्च: इस दिन से शुरू होगी सेल, जानिए कीमत, बैंक ऑफर्स और फीचर्स की पूरी डिटेल

OnePlus 15R Price in India
टेक्नोलॉजी

Bharat Taxi vs Ola-Uber: सरकारी ऐप में क्या अलग होगा? इन 5 पॉइंट्स में समझें नया सिस्टम

Bharat Taxi vs Ola-Uber
टेक्नोलॉजी

EPFO Update: न फॉर्म भरना, न दफ्तर जाना… अब ATM कार्ड डालकर कैश की तरह निकाल सकेंगे PF का पैसा, डेडलाइन तय

EPFO Update
टेक्नोलॉजी

पति को था शक तो Activa में लगा दिया GPS Tracker, फिर जो दिखा उससे उड़े होश… जानें कैसे काम करती है ये तकनीक?

How GPS Tracker Works
टेक्नोलॉजी

Instagram Auto Scroll: सर्दियों में रजाई से हाथ निकालने का झंझट खत्म, इंस्टाग्राम का नया फीचर खुश कर देगा दिल, ऐसे करें ऑन

Instagram Auto Scroll Feature
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.