Realme-Samsung की छुट्टी? कम दाम में AMOLED डिस्प्ले और 108MP कैमरा लेकर आ रहा Redmi Note 15

बजट फोन खरीदने वालों की सबसे बड़ी शिकायत क्या होती है? यही कि 6 महीने या साल भर बाद फोन धीमा हो जाता है। रेडमी ने इस बार इसी दुखती रग पर मरहम लगाने की कोशिश की है। कंपनी के मुताबिक, Redmi Note 15 5G में Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है। लेकिन प्रोसेसर के नाम से ज्यादा अहम इसका काम है। ब्रांड का दावा है कि यह फोन 48 महीने यानी पूरे 4 साल तक लैग-फ्री परफॉर्मेंस देगा। यानी आप चाहे गेम खेलें या मल्टीटास्किंग करें, फोन की स्पीड सालों-साल बरकरार रहने का वादा किया जा रहा है।