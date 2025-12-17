OnePlus 15R भारत में लॉन्च: इस दिन से शुरू होगी सेल, जानिए कीमत, बैंक ऑफर्स और फीचर्स की पूरी डिटेल

OnePlus 15R Price in India (Image: OnePlus)
OnePlus 15R Price in India: वनप्लस (OnePlus) ने बुधवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन OnePlus 15R लॉन्च कर दिया है। यह फोन खास तौर पर उन यूजर्स के लिए लाया गया है, जिन्हें अपने स्मार्टफोन में तूफानी स्पीड और लंबी बैटरी लाइफ चाहिए। कंपनी ने इसे एक परफॉर्मेंस-फोकस्ड फोन के तौर पर पेश किया है। इसकी सबसे बड़ी चर्चा इसकी बड़ी बैटरी को लेकर हो रही है, जो 7,400mAh की है। जी हां, इतनी बड़ी बैटरी आम तौर पर टैबलेट्स में देखने को मिलती है।
आइये आसान भाषा में जानते हैं कि इस फोन में क्या कुछ नया है, इसकी कीमत क्या है और आप इसे कब खरीद पाएंगे।
सबसे पहले बात करते हैं दाम की। OnePlus 15R को दो वेरिएंट में पेश किया गया है।
हालांकि, अगर आप एक्सिस बैंक या HDFC बैंक का कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपको अच्छा-खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे फोन की प्रभावी कीमत क्रमशः 44,999 रुपये और 47,999 रुपये हो जाएगी।
इस फोन की सेल 22 दिसंबर को दोपहर 12 बजे शुरू होगी। आप इसे अमेजन (Amazon), वनप्लस की वेबसाइट या अपने नजदीकी रिटेल स्टोर से खरीद सकेंगे। प्री-ऑर्डर आज से ही शुरू हो गए हैं। यह फोन तीन कलर्स - चारकोल ब्लैक, मिंट ब्रीज और इलेक्ट्रिक वायलेट में उपलब्ध होगा।
फोन दिखने में काफी प्रीमियम लगता है। इसमें 6.83 इंच की फुल-HD+ AMOLED स्क्रीन दी गई है। खास बात यह है कि इसका रिफ्रेश रेट 165Hz है, जिसका मतलब है कि फोन चलाते वक्त स्क्रॉलिंग बेहद स्मूथ या यूं कहें कि 'मक्खन' जैसी होगी। धूप में भी स्क्रीन साफ दिखे, इसके लिए इसमें 'सन डिस्प्ले' टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। स्क्रीन की सुरक्षा के लिए इस पर गोरिल्ला ग्लास 7i लगा है।
कंपनी का दावा है कि यह फोन धूल और पानी से पूरी तरह सुरक्षित है। इसे IP66, IP68 और यहाँ तक कि IP69K रेटिंग मिली है, जो इसे काफी मजबूत बनाती है।
OnePlus 15R की असली ताकत इसका प्रोसेसर है। इसमें क्वालकॉम का सबसे नया Snapdragon 8 Gen 5 (3nm) चिपसेट लगाया गया है। यह प्रोसेसर भारी-भरकम गेमिंग और मल्टीटास्किंग को चुटकियों में संभाल सकता है। साथ में 12GB की LPDDR5x अल्ट्रा रैम दी गई है, जो फोन को कभी अटकने नहीं देगी। यह फोन एंड्रॉयड 16 पर आधारित ऑक्सीजन ओएस 16 पर चलता है। अच्छी खबर यह है कि कंपनी ने 4 साल तक ओएस अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है।
भले ही यह एक परफॉर्मेंस वाला फोन है, लेकिन कैमरा भी कम नहीं है। पीछे की तरफ दो कैमरे दिए गए हैं।
50-मेगापिक्सल का मेन कैमरा: यह Sony IMX906 सेंसर है जो OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन) के साथ आता है, यानी हाथ हिलने पर भी फोटो धुंधली नहीं आएगी।
8-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा: इससे आप ग्रुप फोटो या लैंडस्केप शॉट ले सकते हैं।
सेल्फी के शौकीनों के लिए सामने 32-मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। आप फ्रंट और रियर दोनों कैमरों से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं।
इस फोन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसकी बैटरी है। इसमें 7,400mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी लगी है। इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद, इसे चार्ज करने के लिए बॉक्स में 80W का फास्ट चार्जर मिलता है। कंपनी का कहना है कि 4 साल तक इस्तेमाल करने के बाद भी बैटरी अपनी 80% क्षमता पर काम करती रहेगी।
कनेक्टिविटी के मामले में यह फोन भविष्य के लिए तैयार है। इसमें 5G, सबसे नया Wi-Fi 7, और ब्लूटूथ 6.0 का सपोर्ट है। साथ ही इसमें इंफ्रारेड रिमोट भी है, जिससे आप अपने टीवी या एसी को फोन से ही कंट्रोल कर सकते हैं।
क्या आप OnePlus 15R Price in India को देखते हुए इसे खरीदना चाहेंगे, या आपको इसका Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर ज्यादा पसंद आया?
बड़ी खबरेंView All
टेक्नोलॉजी
ट्रेंडिंग