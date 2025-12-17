OnePlus 15R भारत में लॉन्च: इस दिन से शुरू होगी सेल, जानिए कीमत, बैंक ऑफर्स और फीचर्स की पूरी डिटेल

OnePlus 15R Price in India: वनप्लस (OnePlus) ने बुधवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन OnePlus 15R लॉन्च कर दिया है। यह फोन खास तौर पर उन यूजर्स के लिए लाया गया है, जिन्हें अपने स्मार्टफोन में तूफानी स्पीड और लंबी बैटरी लाइफ चाहिए। कंपनी ने इसे एक परफॉर्मेंस-फोकस्ड फोन के तौर पर पेश किया है। इसकी सबसे बड़ी चर्चा इसकी बड़ी बैटरी को लेकर हो रही है, जो 7,400mAh की है। जी हां, इतनी बड़ी बैटरी आम तौर पर टैबलेट्स में देखने को मिलती है।