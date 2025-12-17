EPFO Update: न फॉर्म भरना, न दफ्तर जाना… अब ATM कार्ड डालकर कैश की तरह निकाल सकेंगे PF का पैसा, डेडलाइन तय

सरकार EPFO के डेटाबेस को बैंकिंग सर्वर से जोड़ने पर काम कर रही है। संभावना है कि आपका मौजूदा डेबिट कार्ड ही पीएफ अकाउंट को भी सपोर्ट करेगा, या फिर बैंकों द्वारा एक विशेष लिंक तैयार किया जाएगा।

सबसे बड़ी बात यह है कि UPI को भी लिंक करने की तैयारी है। जैसे आज आप सब्जी या दूध के लिए फोन से पेमेंट करते हैं, वैसे ही आपात स्थिति में पीएफ का पैसा भी मोबाइल के एक क्लिक पर ट्रांसफर हो सकेगा।