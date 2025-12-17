EPFO Update: न फॉर्म भरना, न दफ्तर जाना… अब ATM कार्ड डालकर कैश की तरह निकाल सकेंगे PF का पैसा, डेडलाइन तय

EPFO Update (Image: Gemini)
EPFO Update: अगर आपका भी पीएफ अकाउंट है तो यह खबर आपके काम की है। अभी आप जिस तरह अपने ATM से पैसे पैसे निकालते हैं, ठीक उसी तरह अपने पीएफ अकाउंट से भी पैसे निकाल निकाल सकेंगे। जी हां! आपने सही पढ़ा है। अब बिना किसी फॉर्म भरे और न ही किसी इंतजार के पीएफ से अपना पैसा निकाल सकेंगे।
एबीपी नेटवर्क के एक कार्यक्रम में केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने साफ कर दिया है कि ATM और UPI के जरिए पीएफ निकालने की तैयारी अंतिम चरण में है और इसकी डेडलाइन भी तय कर दी गई है।
अक्सर सरकारी काम में टाइम लगता है लेकिन इस बार सरकार ने एक स्पष्ट टाइमलाइन दी है। केंद्रीय मंत्री मंडाविया (Mansukh Mandaviya) के मुताबिक, मार्च 2026 से पहले यह नई व्यवस्था लागू हो सकती है।
इसका सीधा मतलब यह है कि आपको अपने पीएफ का पैसा निकालने के लिए क्लेम फाइल करके इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह से आपका पैसा बैंक में सुरक्षित रहता है और एटीएम से निकाल सकते हैं ठीक उसी तरह पीएफ का पैसा भी आपकी उंगलियों पर होगा।
ऐसे में आपके मन में सवाल हो सकता है कि आखिर पीएफ अकाउंट एटीएम से कैसे जुड़ेगा? चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर यह तकनीक कैसे काम काम करेगी।
सरकार EPFO के डेटाबेस को बैंकिंग सर्वर से जोड़ने पर काम कर रही है। संभावना है कि आपका मौजूदा डेबिट कार्ड ही पीएफ अकाउंट को भी सपोर्ट करेगा, या फिर बैंकों द्वारा एक विशेष लिंक तैयार किया जाएगा।
सबसे बड़ी बात यह है कि UPI को भी लिंक करने की तैयारी है। जैसे आज आप सब्जी या दूध के लिए फोन से पेमेंट करते हैं, वैसे ही आपात स्थिति में पीएफ का पैसा भी मोबाइल के एक क्लिक पर ट्रांसफर हो सकेगा।
अभी पीएफ निकालने का प्रोसेस, भले ही ऑनलाइन हो गया है, लेकिन तुरंत नहीं है। पहले क्लेम फाइल करो, फिर वेरिफिकेशन का इंतजार करो। कई बार तकनीकी खामियों या दस्तावेजों की कमी से क्लेम रिजेक्ट हो जाता है।
मंत्री का कहना है, ''यह पैसा कर्मचारी का अपना है, तो इसे निकालने में इतनी बाधाएं क्यों?'' नई व्यवस्था का मकसद इसी वेटिंग पीरियड को जीरो करना है।
जब तक नया सिस्टम नहीं आता है तब तक भी आपके पास पैसे निकालने के अच्छे विकल्प मौजूद हैं। नए नियमों के मुताबिक आप अपनी जमा राशि का 75% हिस्सा कभी भी निकाल सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष कारण बताने की जरूरत नहीं है। एडवांस निकासी के लिए नौकरी की न्यूनतम सीमा भी अब घटा दी गई है।
यह बदलाव सिर्फ एक सरकारी अपडेट नहीं है बल्कि डिजिटल इंडिया का एक बड़ा कदम है। मार्च 2026 तक, आपका पीएफ खाता महज एक सेविंग अकाउंट नहीं है, बल्कि एक इमरजेंसी वॉलेट बन जाएगा जो हमेशा आपकी जेब में रहेगा।
