पति को था शक तो Activa में लगा दिया GPS Tracker, फिर जो दिखा उससे उड़े होश… जानें कैसे काम करती है ये तकनीक?

अमृतसर से एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसने रिश्तों के साथ-साथ टेक्नोलॉजी की ताकत को भी उजागर किया है। यहां एक पति ने अपनी पत्नी की जासूसी करने के लिए उसकी स्कूटी में चुपके से GPS ट्रैकर लगा दिया। नतीजा? पत्नी घर से बाजार जाने का बोलकर निकली थी, लेकिन पति ने अपने फोन पर उसकी लाइव लोकेशन एक होटल में ट्रेस की और वहां पहुंचकर उसे रंगे हाथों पकड़ लिया।