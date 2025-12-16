15 हजार से कम में आया 7000mAh बैटरी वाला बाहुबली फोन, बार-बार चार्जिंग का झंझट खत्म!

Realme Narzo 90 5G, Narzo 90x 5G Price in India (Image: Realme)
Realme Narzo 90 5G, Narzo 90x 5G Price in India: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Realme ने मंगलवार को भारतीय बाजार में अपने उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए Narzo 90 सीरीज लॉन्च कर दी है। इसके तहत दो नए स्मार्टफोन Realme Narzo 90 5G और Realme Narzo 90x 5G पेश किए गए हैं।
इन दोनों स्मार्टफोन्स की प्रमुख खासियत इनकी 7,000mAh की बैटरी और 60W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। कंपनी ने स्टैंडर्ड मॉडल में डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए हाई IP रेटिंग भी दी है।
Realme ने इन फोन्स को बजट और मिड-रेंज सेगमेंट में उतारा है।
Realme Narzo 90 5G: इसके 6GB रैम + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 16,999 रुपये तय की गई है। वहीं, 8GB रैम + 128GB मॉडल की कीमत 18,499 रुपये है। यह फोन विक्ट्री गोल्ड और कार्बन ब्लैक रंगों में उपलब्ध होगा।
Realme Narzo 90x 5G: इसके बेस मॉडल (6GB + 128GB) की कीमत 13,999 रुपये है, जबकि टॉप मॉडल (8GB + 128GB) 15,499 रुपये में मिलेगा। यह नाइट्रो ब्लू और फ्लैश ब्लू कलर ऑप्शन में आएगा।
Realme Narzo 90 5G Amazon Sale: दोनों स्मार्टफोन्स की बिक्री 24 दिसंबर से ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon और Realme की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू होगी।
यह फोन Android 15 पर आधारित Realme UI 6.0 पर काम करता है। इसमें 6.57 इंच का AMOLED फुल-HD+ डिस्प्ले दिया गया है जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 6400 Max चिपसेट लगा है।
फोटोग्राफी के लिए इसमें पीछे की तरफ डुअल कैमरा सेटअप है जिसमें f/1.8 अपर्चर वाला 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2-मेगापिक्सल का मोनोक्रोम सेंसर शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 50-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इस फोन को धूल और पानी से बचाव के लिए IP66, IP68 और IP69 की रेटिंग मिली है।
Realme Narzo 90x 5G: इस मॉडल में थोड़ी बड़ी 6.80-inch की LCD स्क्रीन है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है। इसमें MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है।
कैमरे के मोर्चे पर, इसमें 50-मेगापिक्सल का Sony IMX852 मुख्य रियर कैमरा है, जबकि फ्रंट में 8-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसे IP65 रेटिंग प्राप्त है। दोनों ही फोन्स में कनेक्टिविटी के लिए 5G, ब्लूटूथ 5.3 और डुअल-बैंड वाई-फाई जैसे फीचर्स मौजूद हैं।
बड़ी खबरेंView All
टेक्नोलॉजी
ट्रेंडिंग