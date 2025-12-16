16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

Alexa 2025 Report: भारतीयों ने सबसे ज्यादा पूछा- ‘सलमान खान की पत्नी कौन है?’ लिस्ट देखकर हंसी नहीं रुकेगी!

Alexa 2025 Report: भारतीयों ने पूछा- 'सलमान खान की पत्नी कौन है?' अमेजन की इस रिपोर्ट में हुए ऐसे मजेदार खुलासे कि आपकी हंसी नहीं रुकेगी। जानें देश ने साल भर क्या-कुछ सुना...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 16, 2025

Amazon Alexa 2025 Report

Amazon Alexa 2025 Report (Image: Gemini)

Alexa 2025 Report: जरा याद कीजिये, पिछली बार आपने अपने घर में रखे Alexa या Google से क्या पूछा था? शायद यही कि आज मौसम कैसा है या कोई बढ़िया सा गाना बजा दो। है न? लेकिन साहब, पूरा भारत ऐसा नहीं सोचता है। अमेन ने जब अपनी सालाना रिपोर्ट Alexa 2025 Unwrapped का पिटारा खोला, तो उसमें से ऐसे-ऐसे राज निकले कि आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।

आंकड़े बताते हैं कि अब हम स्मार्ट स्पीकर को सिर्फ स्पीकर नहीं, बल्कि घर का वो सदस्य मानने लगे हैं जिससे हम अपने दिल के राज और अजीबोगरीब सवाल सब पूछ लेते हैं।

जुर्म और डरावनी कहानियों का क्रेज

सबसे पहले बात करते हैं एक चौंकाने वाले बदलाव की। आमतौर पर माना जाता है कि लोग रिलैक्स होने के लिए म्यूजिक सुनते हैं। लेकिन इस साल भारतीयों को न जाने क्या सूझी, उन्हें डरने में मजा आने लगा।

रिपोर्ट साफ कहती है कि 2025 में लोगों ने गानों से ज्यादा वक्त डरावनी कहानियों और क्राइम पॉडकास्ट सुनने में बिताया है। मतलब, रात के सन्नाटे में रजाई के अंदर खूनी मंडे और देसी क्राइम पॉडकास्ट सुने जा रहे हैं। सस्पेंस का ऐसा चस्का लगा है कि पूछिए मत।

कमाई और करियर की चिंता

ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ टाइमपास कर रहे हैं। भारतीय अब थोड़े सीरियस भी हो गए हैं। एक तरफ लोग Finshots Daily सुनकर यह समझने की कोशिश में लगे हैं कि शेयर बाजार से पैसा कैसे बनेगा। वहीं दूसरी तरफ, करियर बनाने वाले युवा राज शमानी को सुनकर बिजनेस के गुर सीख रहे हैं। और हां, जब दिमाग दुनियादारी से थक गया तो शांति के लिए लोगों ने महाभारत की कहानियां और सद्गुरु की शरण ली।

…और वो सवाल जिसने मशीन को भी चकरा दिया?

अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे पढ़कर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। हम भारतीयों को दूसरों के घर में तांक-झांक करने की पुरानी आदत है और यह आदत Alexa के साथ भी नहीं छूटी है। हजारों-लाखों लोगों ने Alexa से बड़े सीरियस होकर पूछा, "सलमान खान की पत्नी कौन है?" अब बेचारी मशीन क्या जवाब दे, जब भाईजान का स्टेटस ही अभी तक क्लियर नहीं है।

इसके अलावा विराट कोहली, शाहरुख खान और मुकेश अंबानी की नेट वर्थ जानने की भी खूब होड़ मची रही। मतलब, अपनी जेब खाली हो तो क्या, दूसरों की तिजोरी का हिसाब तो रखना ही है।

लता मंगेशकर से लेकर K-Pop तक

संगीत के मामले में हमारा टेस्ट एकदम मिक्स वेज जैसा रहा है। जहां आज की जनरेशन कोरियन K-Pop (BTS, Blackpink) पर थिरक रही है, वहीं सुकून के पलों में आज भी लता मंगेशकर और किशोर कुमार ही याद आते हैं। वैसे, 2025 का सबसे वायरल गाना ROSÉ और Bruno Mars का APT रहा, जिसने हर पार्टी में धूम मचाई।

यह रिपोर्ट पढ़ने में मजेदार जरूर है, लेकिन यह एक अलर्ट भी है। यह साबित करता है कि स्मार्ट स्पीकर्स हमारी हर कही-अनकही बात सुन रहे हैं। हम मशीन पर इतना निर्भर हो गए हैं कि जनरल नॉलेज के छोटे-छोटे सवालों के लिए भी दिमाग की जगह वॉइस कमांड का इस्तेमाल कर रहे हैं।

खैर, 2025 में Alexa घर के कोने में रखा एक डिब्बा भर नहीं है। यह हमारे परिवार का वो सदस्य बन गया है जिससे हम लड़ते भी हैं, सवाल भी करते हैं और कभी-कभी बेतुकी बातें भी। अगर आपने अभी तक कोई पॉडकास्ट नहीं सुना, तो एक बार ट्राई कीजिये, शायद टीवी देखने की लत छूट जाए।

ये भी पढ़ें

iPhone 16 Pro Price Drop: आईफोन 16 प्रो खरीदने का ड्रीम होगा पूरा, ऑफर्स खत्म होने से पहले जान लें डिटेल्स
टेक्नोलॉजी
iPhone 16 Pro Price Drop

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

16 Dec 2025 11:18 am

Hindi News / Technology / Alexa 2025 Report: भारतीयों ने सबसे ज्यादा पूछा- ‘सलमान खान की पत्नी कौन है?’ लिस्ट देखकर हंसी नहीं रुकेगी!

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

श्रीलंका में संकटमोचक बनी भारतीय सेना: जहां सब फेल, वहां एयरटेल के सैटेलाइट ने जोड़ा संपर्क, हजारों लोगों की बनी लाइफलाइन

Airtel Satellite Internet
टेक्नोलॉजी

Motorola Edge 70 Launch: पानी और धूल का नहीं होगा असर, मिलिट्री ग्रेड मजबूती के साथ भारत में हुई एंट्री

Motorola Edge 70 India Launch
टेक्नोलॉजी

iPhone 16 Pro Price Drop: आईफोन 16 प्रो खरीदने का ड्रीम होगा पूरा, ऑफर्स खत्म होने से पहले जान लें डिटेल्स

iPhone 16 Pro Price Drop
टेक्नोलॉजी

OnePlus 15R Price Leaked: 17 दिसंबर को है लॉन्चिंग, लेकिन उससे पहले ही लीक हुई कीमत और डिटेल्स

OnePlus 15R Price Leaked
टेक्नोलॉजी

एआई की रेस में भारत तीसरा सबसे मज़बूत दावेदार, पहले-दूसरे स्थान पर ये देश

India in AI race
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.