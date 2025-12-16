Alexa 2025 Report: भारतीयों ने सबसे ज्यादा पूछा- ‘सलमान खान की पत्नी कौन है?’ लिस्ट देखकर हंसी नहीं रुकेगी!

ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ टाइमपास कर रहे हैं। भारतीय अब थोड़े सीरियस भी हो गए हैं। एक तरफ लोग Finshots Daily सुनकर यह समझने की कोशिश में लगे हैं कि शेयर बाजार से पैसा कैसे बनेगा। वहीं दूसरी तरफ, करियर बनाने वाले युवा राज शमानी को सुनकर बिजनेस के गुर सीख रहे हैं। और हां, जब दिमाग दुनियादारी से थक गया तो शांति के लिए लोगों ने महाभारत की कहानियां और सद्गुरु की शरण ली।