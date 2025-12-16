Alexa 2025 Report: भारतीयों ने सबसे ज्यादा पूछा- ‘सलमान खान की पत्नी कौन है?’ लिस्ट देखकर हंसी नहीं रुकेगी!

Amazon Alexa 2025 Report (Image: Gemini)
Alexa 2025 Report: जरा याद कीजिये, पिछली बार आपने अपने घर में रखे Alexa या Google से क्या पूछा था? शायद यही कि आज मौसम कैसा है या कोई बढ़िया सा गाना बजा दो। है न? लेकिन साहब, पूरा भारत ऐसा नहीं सोचता है। अमेन ने जब अपनी सालाना रिपोर्ट Alexa 2025 Unwrapped का पिटारा खोला, तो उसमें से ऐसे-ऐसे राज निकले कि आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।
आंकड़े बताते हैं कि अब हम स्मार्ट स्पीकर को सिर्फ स्पीकर नहीं, बल्कि घर का वो सदस्य मानने लगे हैं जिससे हम अपने दिल के राज और अजीबोगरीब सवाल सब पूछ लेते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं एक चौंकाने वाले बदलाव की। आमतौर पर माना जाता है कि लोग रिलैक्स होने के लिए म्यूजिक सुनते हैं। लेकिन इस साल भारतीयों को न जाने क्या सूझी, उन्हें डरने में मजा आने लगा।
रिपोर्ट साफ कहती है कि 2025 में लोगों ने गानों से ज्यादा वक्त डरावनी कहानियों और क्राइम पॉडकास्ट सुनने में बिताया है। मतलब, रात के सन्नाटे में रजाई के अंदर खूनी मंडे और देसी क्राइम पॉडकास्ट सुने जा रहे हैं। सस्पेंस का ऐसा चस्का लगा है कि पूछिए मत।
ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ टाइमपास कर रहे हैं। भारतीय अब थोड़े सीरियस भी हो गए हैं। एक तरफ लोग Finshots Daily सुनकर यह समझने की कोशिश में लगे हैं कि शेयर बाजार से पैसा कैसे बनेगा। वहीं दूसरी तरफ, करियर बनाने वाले युवा राज शमानी को सुनकर बिजनेस के गुर सीख रहे हैं। और हां, जब दिमाग दुनियादारी से थक गया तो शांति के लिए लोगों ने महाभारत की कहानियां और सद्गुरु की शरण ली।
अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे पढ़कर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। हम भारतीयों को दूसरों के घर में तांक-झांक करने की पुरानी आदत है और यह आदत Alexa के साथ भी नहीं छूटी है। हजारों-लाखों लोगों ने Alexa से बड़े सीरियस होकर पूछा, "सलमान खान की पत्नी कौन है?" अब बेचारी मशीन क्या जवाब दे, जब भाईजान का स्टेटस ही अभी तक क्लियर नहीं है।
इसके अलावा विराट कोहली, शाहरुख खान और मुकेश अंबानी की नेट वर्थ जानने की भी खूब होड़ मची रही। मतलब, अपनी जेब खाली हो तो क्या, दूसरों की तिजोरी का हिसाब तो रखना ही है।
संगीत के मामले में हमारा टेस्ट एकदम मिक्स वेज जैसा रहा है। जहां आज की जनरेशन कोरियन K-Pop (BTS, Blackpink) पर थिरक रही है, वहीं सुकून के पलों में आज भी लता मंगेशकर और किशोर कुमार ही याद आते हैं। वैसे, 2025 का सबसे वायरल गाना ROSÉ और Bruno Mars का APT रहा, जिसने हर पार्टी में धूम मचाई।
यह रिपोर्ट पढ़ने में मजेदार जरूर है, लेकिन यह एक अलर्ट भी है। यह साबित करता है कि स्मार्ट स्पीकर्स हमारी हर कही-अनकही बात सुन रहे हैं। हम मशीन पर इतना निर्भर हो गए हैं कि जनरल नॉलेज के छोटे-छोटे सवालों के लिए भी दिमाग की जगह वॉइस कमांड का इस्तेमाल कर रहे हैं।
खैर, 2025 में Alexa घर के कोने में रखा एक डिब्बा भर नहीं है। यह हमारे परिवार का वो सदस्य बन गया है जिससे हम लड़ते भी हैं, सवाल भी करते हैं और कभी-कभी बेतुकी बातें भी। अगर आपने अभी तक कोई पॉडकास्ट नहीं सुना, तो एक बार ट्राई कीजिये, शायद टीवी देखने की लत छूट जाए।
