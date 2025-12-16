संसद में सरकार का खुलासा: 8 महीने, 10 लाख लोग और 805 करोड़ की ठगी… ऐसे रखें खुद को सेफ

UPI Fraud News: आपकी जेब में रखा फोन आजकल बटुए से ज्यादा कीमती हो गया है, क्योंकि अब सारा लेन-देन यहीं से होता है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आपकी यही सहूलियत साइबर ठगों के लिए सोने की खान बन गई है? संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार ने जो आंकड़े रखे हैं, वो किसी को भी डराने के लिए काफी हैं। महज इस साल नवंबर तक साइबर अपराधियों ने देश की जनता को 805 करोड़ रुपये का चूना लगा दिया है।