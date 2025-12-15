श्रीलंका में संकटमोचक बनी भारतीय सेना: जहां सब फेल, वहां एयरटेल के सैटेलाइट ने जोड़ा संपर्क, हजारों लोगों की बनी लाइफलाइन

Airtel Satellite Internet: विदेशी धरती, चारों तरफ तबाही का मंजर और बाढ़ के पानी में डूबे शहर… श्रीलंका इन दिनों इतिहास की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक का सामना कर रहा है। चक्रवात दितवा (Cyclone Ditwah) के बाद वहां हालात ऐसे बिगड़े कि जमीन पर मौजूद इंसान तो क्या, संचार के साधन भी घुटने टेक गए। जब मोबाइल टावर डूब गए और ऑप्टिकल फाइबर लाइनें बह गईं, तब वहां भारतीय सेना संकटमोचक बनकर पहुंची।