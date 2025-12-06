6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

Airtel ने चुपके से बंद कर दिए 30 दिन वाले ये 2 सस्ते प्लान, अब ग्राहकों को ढीली करनी होगी जेब

Airtel Prepaid Plans: एयरटेल ने चुपके से 30 दिन वैलिडिटी वाले 2 सस्ते डेटा प्लान बंद कर दिए हैं। रिचार्ज करने से पहले चेक करें जानें कौन से प्लान बंद हुए हैं और अब क्या ऑप्शन बचे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 06, 2025

Airtel Prepaid Plans Update

Airtel Prepaid Plans Update (Image: Gemini)

Airtel Prepaid Plans Update: अगर आप भी एयरटेल यूजर हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। दरअसल, कंपनी ने चुपके से अपने रिचार्ज प्लान्स की लिस्ट में बदलाव कर दिया है। अगर आप भी हर महीने रिचार्ज के लिए सस्ते ऑप्शंस की तलाश में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए किसी झटके से कम नहीं है। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। चलिए जानते हैं कंपनी ने क्या बदलाव किया है।

ये 2 प्लान हुए बंद, लिस्ट से गायब

एयरटेल ने जिन दो प्लान्स को हटाया है वो 121 रुपये और 181 रुपये के डेटा पैक हैं।

121 रुपये वाला डाटा पैक: इस प्लान में यूजर्स को 30 दिनों के लिए कुल 6GB डेटा मिलता था। अगर कोई यूजर Airtel Thanks App से रिचार्ज करता था तो उसे 2GB एक्स्ट्रा (कुल 8GB) डेटा मिलता था। अब यह प्लान नहीं दिखेगा।

181 रुपये वाला डाटा पैक: यह प्लान खासतौर पर OTT लवर्स के लिए था। इसमें 30 दिनों के लिए 15GB डेटा और Airtel Xstream Play Premium का सब्सक्रिप्शन मिलता था। इसे भी अब बंद कर दिया गया है।

Airtel Thanks App से रिचार्ज पर नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा फायदा?

एयरटेल ने सिर्फ प्लान बंद नहीं किए, बल्कि अपनी रणनीति भी बदली है। पहले कंपनी एयरटेल थैंक्स ऐप से रिचार्ज करने पर यूजर्स को लालच देने के लिए एक्स्ट्रा फ्री डेटा देती थी। लेकिन 121 रुपये वाले प्लान के बंद होने के साथ ही यह फायदा भी लगभग खत्म हो रहा है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब लोग ऑनलाइन रिचार्ज करने के आदी हो चुके हैं इसलिए कंपनी को लगता है कि अब एक्स्ट्रा डेटा का लालच देने की जरूरत नहीं है। फिलहाल सिर्फ 77 रुपये वाले डेटा पैक पर ही यह एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है।

अब आपके पास कौन से ऑप्शन बचे हैं?

अगर आपको अभी भी 30 दिन की वैलिडिटी वाला डेटा पैक चाहिए तो एयरटेल के पास अभी भी 4 विकल्प मौजूद हैं।

  • एयरटेल का 100 रुपये वाला पैक
  • एयरटेल का 161 रुपये वाला पैक
  • एयरटेल का 195 रुपये वाला पैक
  • एयरटेल का 361 रुपये वाला पैक

फिलहाल एयरटेल के पास डेटा पैक की लिस्ट में 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन और 30 दिन की वैलिडिटी वाले कुल 11 प्लान्स उपलब्ध हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इनमें से चुन सकते हैं।

ये भी पढ़ें

पुतिन को ले जाने वाली फॉर्च्यूनर किसकी थी… नंबर प्लेट ने खोला बड़ा राज
ऑटोमोबाइल
Modi Putin in Fortuner

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

06 Dec 2025 02:22 pm

Hindi News / Technology / Airtel ने चुपके से बंद कर दिए 30 दिन वाले ये 2 सस्ते प्लान, अब ग्राहकों को ढीली करनी होगी जेब

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

वो 5 मिनट जब स्टीव जॉब्स ने खोला लिफाफा और हमेशा के लिए बदल गई लैपटॉप की दुनिया!

Steve Jobs MacBook Air Envelope
टेक्नोलॉजी

जेब में न्यूक्लियर कोड, लेकिन मोबाइल नहीं, पुतिन को स्मार्टफोन से आखिर किस बात का है डर?

Putin India Visit 2025
टेक्नोलॉजी

Putin India Visit: पुतिन का मास्टरस्ट्रोक, अब रूस में भी चलेगा आपका Google Pay और PhonePe? यहां समझें कैसे काम करेगा सिस्टम

Putin India Visit UPI Payment Russia Google Pay PhonePe
टेक्नोलॉजी

Realme P4x 5G भारत में लॉन्च: 7000mAh की बड़ी बैटरी और 144Hz डिस्प्ले, जानिए कीमत और फीचर्स

Realme P4x 5G Price in India
टेक्नोलॉजी

क्यों कम हो रहे हैं आपके X फॉलोअर्स? अनुपम खेर के सवाल पर खुला राज

Anupam Kher Lost Followers on X
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.