Airtel ने चुपके से बंद कर दिए 30 दिन वाले ये 2 सस्ते प्लान, अब ग्राहकों को ढीली करनी होगी जेब

Airtel Prepaid Plans Update: अगर आप भी एयरटेल यूजर हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। दरअसल, कंपनी ने चुपके से अपने रिचार्ज प्लान्स की लिस्ट में बदलाव कर दिया है। अगर आप भी हर महीने रिचार्ज के लिए सस्ते ऑप्शंस की तलाश में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए किसी झटके से कम नहीं है। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। चलिए जानते हैं कंपनी ने क्या बदलाव किया है।