Airtel ने चुपके से बंद कर दिए 30 दिन वाले ये 2 सस्ते प्लान, अब ग्राहकों को ढीली करनी होगी जेब

Airtel Prepaid Plans Update (Image: Gemini)
Airtel Prepaid Plans Update: अगर आप भी एयरटेल यूजर हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। दरअसल, कंपनी ने चुपके से अपने रिचार्ज प्लान्स की लिस्ट में बदलाव कर दिया है। अगर आप भी हर महीने रिचार्ज के लिए सस्ते ऑप्शंस की तलाश में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए किसी झटके से कम नहीं है। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। चलिए जानते हैं कंपनी ने क्या बदलाव किया है।
एयरटेल ने जिन दो प्लान्स को हटाया है वो 121 रुपये और 181 रुपये के डेटा पैक हैं।
121 रुपये वाला डाटा पैक: इस प्लान में यूजर्स को 30 दिनों के लिए कुल 6GB डेटा मिलता था। अगर कोई यूजर Airtel Thanks App से रिचार्ज करता था तो उसे 2GB एक्स्ट्रा (कुल 8GB) डेटा मिलता था। अब यह प्लान नहीं दिखेगा।
181 रुपये वाला डाटा पैक: यह प्लान खासतौर पर OTT लवर्स के लिए था। इसमें 30 दिनों के लिए 15GB डेटा और Airtel Xstream Play Premium का सब्सक्रिप्शन मिलता था। इसे भी अब बंद कर दिया गया है।
एयरटेल ने सिर्फ प्लान बंद नहीं किए, बल्कि अपनी रणनीति भी बदली है। पहले कंपनी एयरटेल थैंक्स ऐप से रिचार्ज करने पर यूजर्स को लालच देने के लिए एक्स्ट्रा फ्री डेटा देती थी। लेकिन 121 रुपये वाले प्लान के बंद होने के साथ ही यह फायदा भी लगभग खत्म हो रहा है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब लोग ऑनलाइन रिचार्ज करने के आदी हो चुके हैं इसलिए कंपनी को लगता है कि अब एक्स्ट्रा डेटा का लालच देने की जरूरत नहीं है। फिलहाल सिर्फ 77 रुपये वाले डेटा पैक पर ही यह एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है।
अगर आपको अभी भी 30 दिन की वैलिडिटी वाला डेटा पैक चाहिए तो एयरटेल के पास अभी भी 4 विकल्प मौजूद हैं।
फिलहाल एयरटेल के पास डेटा पैक की लिस्ट में 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन और 30 दिन की वैलिडिटी वाले कुल 11 प्लान्स उपलब्ध हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इनमें से चुन सकते हैं।
