अनुपम खेर के 9 लाख फॉलोअर्स गायब, एलन मस्क से पूछा तो मिला चौंकाने वाला जवाब

Anupam Kher Lost Followers on X (Image Source: Anupam's Instagram)
Anupam Kher Lost Followers on X: सोशल मीडिया की दुनिया भी बड़ी अजीब है। कभी कोई रातों-रात स्टार बन जाता तो कभी कोई देखता है कि उसके फॉलोअर्स की संख्या अचानक धड़ाम से नीचे गिर गई है। ऐसा ही कुछ झटका हाल ही में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर को लगा है।
हुआ यूं कि अनुपम खेर ने नोटिस किया कि X पर उनके फॉलोअर्स की संख्या में भारी गिरावट आई है। यह कोई छोटा-मोटा आंकड़ा नहीं था, बल्कि पिछले 15 दिनों में उनके करीब 9 लाख फॉलोअर्स कम हो गए। जाहिर है, इतनी बड़ी संख्या देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा।
इस गिरावट को देखते हुए अनुपम खेर ने सीधे 'X' के मालिक एलन मस्क को टैग करते हुए एक पोस्ट लिखी। 70 वर्षीय अभिनेता ने बड़े ही सधे हुए शब्दों में लिखा, ''डियर मिस्टर एलन मस्क, पिछले 15 दिनों में मेरे 9 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स कम हो गए हैं! क्या आप या आपकी टीम मुझे इसका कारण बता सकती है? वैसे, यह कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है।"
शुरुआत में तो फैंस भी कयास लगाने लगे। किसी ने कहा कि शायद इनएक्टिव अकाउंट हटाए जा रहे हैं, तो किसी ने कहा कि यह कोई तकनीकी गड़बड़ हो सकती है।
लेकिन असल वजह कुछ और ही निकली। एलन मस्क की कंपनी के AI चैटबॉट Grok ने इसके पीछे के कारण को स्पष्ट किया। जवाब मिला कि यह प्लेटफॉर्म की सफाई का हिस्सा है। दरअसल, X इस समय एक बड़ा अभियान चला रहा है ताकि प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता बढ़ाई जा सके।
इस मुहिम के तहत उन लाखों अकाउंट्स को हमेशा के लिए डिलीट किया जा रहा है जो फर्जी या फेक हैं, बॉट्स हैं, सालों से निष्क्रिय या डोर्मेंट पड़े हैं और स्पैम फैलाते हैं या क्रिप्टो स्कैम में शामिल हैं।
तो कुल मिलाकर, अनुपम खेर के जो फॉलोअर्स कम हुए हैं वे असली इंसान नहीं बल्कि इसी तरह के बॉट्स या फेक अकाउंट्स होने की संभावना है।
अगर आपको लग रहा है कि यह सिर्फ भारतीय एक्टर्स के साथ हो रहा है तो आप गलत हैं। इस सफाई अभियान ने दुनिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटीज को भी नहीं बख्शा है। नीचे दिए जा रहे आंकड़ों पर भी नजर डालिए।
जस्टिन बीबर: पॉप स्टार बीबर को सबसे बड़ा झटका लगा, उनके करीब 2 करोड़ (20 मिलियन) फॉलोअर्स उड़ गए।
रोनाल्डो: फुटबॉल के भगवान माने जाने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो के भी 90 लाख फॉलोअर्स कम हो गए।
टेलर स्विफ्ट और किम कार्दशियन: इनके भी 60-65 लाख फॉलोअर्स कम हुए हैं।
यहां तक कि खुद एलन मस्क भी इससे अछूते नहीं रहे हैं पिछले साल एक ऐसी ही सफाई में उनके भी हजारों फॉलोअर्स कम हुए थे।
नवंबर-दिसंबर 2025 के इस सफाई अभियान में फिलहाल शाहरुख खान या विराट कोहली जैसे भारतीय सुपरस्टार्स के फॉलोअर्स में कोई बहुत बड़ी गिरावट दर्ज नहीं की गई है। हालांकि, आपको याद दिला दें कि 2018 में जब ऐसा ही एक अभियान चला था, तब अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ने भी अपने लाखों फॉलोअर्स गंवाए थे।
