अनुपम खेर के 9 लाख फॉलोअर्स गायब, एलन मस्क से पूछा तो मिला चौंकाने वाला जवाब

इस गिरावट को देखते हुए अनुपम खेर ने सीधे 'X' के मालिक एलन मस्क को टैग करते हुए एक पोस्ट लिखी। 70 वर्षीय अभिनेता ने बड़े ही सधे हुए शब्दों में लिखा, ''डियर मिस्टर एलन मस्क, पिछले 15 दिनों में मेरे 9 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स कम हो गए हैं! क्या आप या आपकी टीम मुझे इसका कारण बता सकती है? वैसे, यह कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है।"