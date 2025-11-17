एलन मस्क ने लॉन्च किया X Chat, WhatsApp को सीधी टक्कर देने की तैयारी, जानें इसके फीचर्स

यह नया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म शुरुआत से ही चर्चा में है, क्योंकि WhatsApp जैसे बड़े मैसेजिंग ऐप्स को सीधी चुनौती देने के लिए लाया गया है। मस्क का कहना है कि X Chat को खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपनी चैट्स पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं और बिना डर के सुरक्षित बातचीत करना पसंद करते हैं।