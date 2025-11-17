Patrika LogoSwitch to English

एलन मस्क ने लॉन्च किया X Chat, WhatsApp को सीधी टक्कर देने की तैयारी, जानें इसके फीचर्स

एलन मस्क ने नया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म X Chat लॉन्च किया है। इसका मुकाबला व्हाट्सएप्प, टेलीग्राम और अरट्टई जैसे ऐप से होगा। मस्क का दावा है एक्स चैट में प्राइवेसी का ध्यान रखा गया है, यह एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन जैसे फीचर्स से लैस है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 17, 2025

Elon Musk Launched X Chat

Elon Musk Launched X Chat (Image: wikipedia and x)

Elon Musk Launched X Chat: एलन मस्क इन दिनों X को एक ऐसे ऑल-इन-वन ऐप में बदलने के मिशन पर हैं, जहां सोशल मीडिया से लेकर चैटिंग तक सब कुछ एक ही जगह मिल जाए। इसी विजन के तहत उन्होंने X Chat लॉन्च कर दिया है।

यह नया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म शुरुआत से ही चर्चा में है, क्योंकि WhatsApp जैसे बड़े मैसेजिंग ऐप्स को सीधी चुनौती देने के लिए लाया गया है। मस्क का कहना है कि X Chat को खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपनी चैट्स पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं और बिना डर के सुरक्षित बातचीत करना पसंद करते हैं।

क्या है X Chat और क्यों हो रही है इसकी चर्चा?

X Chat, X ऐप के भीतर ही दिया गया नया मैसेजिंग सेक्शन है। मस्क ने इसे लॉन्च करते हुए कहा कि यह नया सिस्टम 'पूरी तरह नया कम्युनिकेशन स्टैक' है जिसमें एन्क्रिप्टेड मैसेजेस, ऑडियो और वीडियो कॉल और फाइल ट्रांसफर जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

सरल शब्दों में कहें तो, X Chat सिर्फ मैसेज भेजने का तरीका नहीं बल्कि एक पूरा सुरक्षित कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बनने की कोशिश कर रहा है।

सुरक्षा पर खास फोकस, प्राइवेसी का वादा

X Chat की सबसे बड़ी खासियत इसका एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन है। इसका मतलब, आपके भेजे हुए मैसेज या फाइल्स को सिर्फ वही व्यक्ति देख सकेगा जिसे आपने भेजा है, बीच में कोई भी यहां तक की कंपनी भी नहीं देख सकती है।

जानें कैसे हैं X Chat के फीचर्स

डिसअपीयरिंग मैसेजेस: यहां मैसेज डिलीट करते ही वह पूरी तरह गायब हो जाता है, बिल्कुल टेलीग्राम की तरह, यानी चैट में उसका कोई निशान नहीं रहता है जैसा WhatsApp में देखने को मिलता है।

  • स्क्रीनशॉट ब्लॉक: जरूरत पड़ने पर आप दूसरों को अपने चैट का स्क्रीनशॉट लेने से रोक सकते हैं।
  • स्क्रीनशॉट अलर्ट: अगर कोई स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा।
  • कोई विज्ञापन नहीं, कोई ट्रैकिंग नहीं: प्लेटफॉर्म पूरी तरह ऐड-फ्री रहेगा और यूजर डेटा ट्रैक नहीं करेगा।
  • ये सारे फीचर्स X Chat को उन यूजर्स के लिए खास बनाते हैं जो आजकल हर ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी से परेशान रहते हैं।
  • यूनिफाइड इनबॉक्स और नए अपडेट्स: X Chat आपके पुराने X के डीएम्स और नए चैट दोनों को एक ही इनबॉक्स में दिखाता है। इससे यूजर्स को अलग-अलग जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आने वाले अपडेट्स में वॉयस मेमो जैसे फीचर्स भी जोड़े जाएंगे।

कहां इस्तेमाल कर सकते हैं नया X Chat?

अभी यह फीचर iOS और वेब पर उपलब्ध है। Android यूजर्स को थोड़ा और इंतजार करना होगा लेकिन मस्क ने संकेत दिए हैं कि ऐप जल्द ही वहां भी रोल आउट किया जाएगा।

इसके अलावा, मस्क ने यह भी इशारा किया है कि आने वाले समय में X Money जैसी सेवाएं भी आएंगी जिससे X एक सुपर-ऐप जैसा रूप ले सकता है।

इसके अलावा, मस्क ने संकेत दिए हैं कि आगे चलकर X Money जैसी नई सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी। इससे X धीरे-धीरे एक ऐसी ऐप बन सकता है जहां ज्यादातर जरूरतें एक ही जगह पूरी हो जाएं।

WhatsApp को मिलेगी सीधी चुनौती?

सोशल मीडिया और टेक दुनिया में इसका पहला असर यही दिख रहा है कि X Chat को एक मजबूत WhatsApp अल्टरनेटिव के रूप में पेश किया जा रहा है। बढ़ती प्राइवेसी चिंताओं के बीच, लोग बेहतर और सुरक्षित चैट ऐप का विकल्प ढूंढ ही रहे थे मस्क इस गैप को भरने की कोशिश कर रहे हैं।

मेजर खिलाड़ियों के बीच X Chat कितनी जल्दी अपनी जगह बना पाता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस लॉन्च से मैसेजिंग ऐप बाजार में एक नई हलचल जरूर मच गई है।

बड़े मैसेजिंग ऐप्स के बीच X Chat कितनी जल्दी अपनी पहचान बना पाएगा, यह अभी कहना मुश्किल है। लेकिन इतना साफ है कि इसके लॉन्च ने इस बाजार में नई हलचल जरूर पैदा कर दी है।

