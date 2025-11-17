एलन मस्क ने लॉन्च किया X Chat, WhatsApp को सीधी टक्कर देने की तैयारी, जानें इसके फीचर्स

Elon Musk Launched X Chat (Image: wikipedia and x)
Elon Musk Launched X Chat: एलन मस्क इन दिनों X को एक ऐसे ऑल-इन-वन ऐप में बदलने के मिशन पर हैं, जहां सोशल मीडिया से लेकर चैटिंग तक सब कुछ एक ही जगह मिल जाए। इसी विजन के तहत उन्होंने X Chat लॉन्च कर दिया है।
यह नया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म शुरुआत से ही चर्चा में है, क्योंकि WhatsApp जैसे बड़े मैसेजिंग ऐप्स को सीधी चुनौती देने के लिए लाया गया है। मस्क का कहना है कि X Chat को खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपनी चैट्स पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं और बिना डर के सुरक्षित बातचीत करना पसंद करते हैं।
X Chat, X ऐप के भीतर ही दिया गया नया मैसेजिंग सेक्शन है। मस्क ने इसे लॉन्च करते हुए कहा कि यह नया सिस्टम 'पूरी तरह नया कम्युनिकेशन स्टैक' है जिसमें एन्क्रिप्टेड मैसेजेस, ऑडियो और वीडियो कॉल और फाइल ट्रांसफर जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
सरल शब्दों में कहें तो, X Chat सिर्फ मैसेज भेजने का तरीका नहीं बल्कि एक पूरा सुरक्षित कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बनने की कोशिश कर रहा है।
X Chat की सबसे बड़ी खासियत इसका एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन है। इसका मतलब, आपके भेजे हुए मैसेज या फाइल्स को सिर्फ वही व्यक्ति देख सकेगा जिसे आपने भेजा है, बीच में कोई भी यहां तक की कंपनी भी नहीं देख सकती है।
डिसअपीयरिंग मैसेजेस: यहां मैसेज डिलीट करते ही वह पूरी तरह गायब हो जाता है, बिल्कुल टेलीग्राम की तरह, यानी चैट में उसका कोई निशान नहीं रहता है जैसा WhatsApp में देखने को मिलता है।
अभी यह फीचर iOS और वेब पर उपलब्ध है। Android यूजर्स को थोड़ा और इंतजार करना होगा लेकिन मस्क ने संकेत दिए हैं कि ऐप जल्द ही वहां भी रोल आउट किया जाएगा।
इसके अलावा, मस्क ने यह भी इशारा किया है कि आने वाले समय में X Money जैसी सेवाएं भी आएंगी जिससे X एक सुपर-ऐप जैसा रूप ले सकता है।
सोशल मीडिया और टेक दुनिया में इसका पहला असर यही दिख रहा है कि X Chat को एक मजबूत WhatsApp अल्टरनेटिव के रूप में पेश किया जा रहा है। बढ़ती प्राइवेसी चिंताओं के बीच, लोग बेहतर और सुरक्षित चैट ऐप का विकल्प ढूंढ ही रहे थे मस्क इस गैप को भरने की कोशिश कर रहे हैं।
मेजर खिलाड़ियों के बीच X Chat कितनी जल्दी अपनी जगह बना पाता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस लॉन्च से मैसेजिंग ऐप बाजार में एक नई हलचल जरूर मच गई है।
