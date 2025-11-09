WhatsApp में आ रहा नया सिक्योरिटी फीचर, अब आप तय करेंगे कौन भेज सकता है आपको मैसेज

Who Can Message Me on WhatsApp (Image: Freepik)
Who Can Message Me on WhatsApp: अगर आप भी व्हाट्सएप पर अनजान नंबरों से आने वाले मैसेज से परेशान हैं तो यह खबर राहत भरी है। दरअसल, व्हाट्सएप जल्द ही एक नया प्राइवेसी फीचर लाने के लिए काम कर रहा है। इस फीचर का नाम ‘Who Can Message Me’ है। इसके आने के बाद यूजर्स यह तय कर पाएंगे कि कौन उन्हें मैसेज भेज सकता है और कौन नहीं। तो चलिए डिटेल में समझते हैं क्या है ये फीचर कैसे काम करेगा और यूजर्स तक कब पहुंचेगा।
व्हाट्सएप पहले से ही अपनी सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है। एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन, टू-स्टेप वेरिफिकेशन जैसे फीचर्स इसकी सबसे बड़ी ताकत हैं। लेकिन अब कंपनी यूजर्स को और ज्यादा कंट्रोल देने की तैयारी में है।
WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाट्सएप इस नए फीचर को फिलहाल Android 2.25.33.11 बीटा वर्जन पर टेस्ट कर रहा है। इसका नाम 'Who Can Message Me' है। इस फीचर में दो ऑप्शन होंगे। इसमें एवरीवन और माय कॉन्टैक्ट्स शामिल हैं।
अगर आप एवरीवन चुनते हैं तो आपको सभी नंबर से आने वाले मैसेज चैट लिस्ट में दिखेंगे, भले वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में न हों। वहीं, अगर आप माय कॉन्टैक्ट्स चुनते हैं तो अनजान नंबर से आने वाले मैसेज सीधे रिक्वेस्ट फोल्डर में चले जाएंगे। यानी वो आपके मेन चैट में नहीं दिखेंगे। जिससे मैसेज को मैनेज करना आसान हो जाएगा।
यह नया फीचर बिल्कुल इंस्टाग्राम के मैसेज रिक्वेस्ट की तरह से काम करेगा। इंस्टाग्राम पर अनजान लोगों के मैसेज रिक्वेस्ट फोल्डर में जाते हैं ठीक वैसे ही व्हाट्सएप पर भी अब ऐसा ही होगा। इससे आपको यह तय करने का मौका मिलेगा कि आप उस मैसेज का जवाब देना चाहते हैं या नहीं।
अभी यह फीचर डेवलपमेंट स्टेज में है और जल्द ही इसे बीटा यूजर्स के लिए टेस्टिंग में लाया जाएगा। हालांकि व्हाट्सएप ने इसके रोलआउट डेट को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसे इस साल के अंत तक सभी यूजर्स के लिए लाया जा सकता है।
आज के समय में स्पैम, फ्रॉड और फेक मैसेज एक बड़ी समस्या बन चुके हैं। ऐसे में यह फीचर यूजर्स की प्राइवेसी को और मजबूत बनाएगा। इससे न सिर्फ अनवांटेड चैट्स कम होंगी बल्कि सिक्योरिटी का लेवल भी एक कदम और बढ़ जाएगा।
कुल मिलाकर, व्हाट्सएप का यह नया अपडेट उन यूजर्स के लिए राहत भरा हो सकता है जो हर दिन अनजान नंबर से आने वाले मैसेज से परेशान होते हैं।
