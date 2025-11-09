WhatsApp में आ रहा नया सिक्योरिटी फीचर, अब आप तय करेंगे कौन भेज सकता है आपको मैसेज

Who Can Message Me on WhatsApp: अगर आप भी व्हाट्सएप पर अनजान नंबरों से आने वाले मैसेज से परेशान हैं तो यह खबर राहत भरी है। दरअसल, व्हाट्सएप जल्द ही एक नया प्राइवेसी फीचर लाने के लिए काम कर रहा है। इस फीचर का नाम ‘Who Can Message Me’ है। इसके आने के बाद यूजर्स यह तय कर पाएंगे कि कौन उन्हें मैसेज भेज सकता है और कौन नहीं। तो चलिए डिटेल में समझते हैं क्या है ये फीचर कैसे काम करेगा और यूजर्स तक कब पहुंचेगा।