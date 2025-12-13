13 दिसंबर 2025,

शनिवार

टेक्नोलॉजी

Vi यूजर्स के लिए खुशखबरी! सिर्फ 61 रुपये के रिचार्ज में मिल रहा 25,000 रुपये का फायदा, ये रही पूरी जानकारी

VI Rs 61 Plan Details: Vi यूजर्स के लिए बड़ी खबर है। सिर्फ 61 रुपये के रिचार्ज में पाएं 25,000 का फ्री स्मार्टफोन इंश्योरेंस। डेटा भी साथ मिलेगा, जानें इस ऑफर की पूरी डिटेल्स और क्लेम प्रोसेस।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 13, 2025

VI Rs 61 Plan Details

VI Rs 61 Plan Details (Image: Freepik)

VI Rs 61 Plan Details: स्मार्टफोन आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन अगर ये कहीं खो जाए या चोरी हो जाए तो? दिल बैठ जाता है न? इसी डर को खत्म करने के लिए वोडाफोन-आइडिया (Vi) ने एक ऐसा दांव खेला है, जिसने सबको चौंका दिया है। कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए कुछ ऐसे रिचार्ज प्लान निकाले हैं जो न सिर्फ आपको इंटरनेट डेटा देंगे, बल्कि आपके हजारों रुपये के फोन का बीमा भी बिल्कुल फ्री में करेंगे।

सबसे बड़ी बात इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए आपको कोई लंबा-चौड़ा प्रीमियम नहीं भरना है इसकी शुरुआत सिर्फ 61 रुपये से हो रही है।

आखिर क्या है ये फ्री इंश्योरेंस वाली स्कीम?

Vi ने तीन नए प्रीपेड डेटा पैक लॉन्च किए हैं। कंपनी ने इसके लिए आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस (ABHICL) के साथ हाथ मिलाया है। आसान शब्दों में समझें तो आप रिचार्ज डेटा के लिए करेंगे, लेकिन गिफ्ट में आपको हैंडसेट लॉस इंश्योरेंस मिलेगा। यानी अगर फोन चोरी हुआ या खो गया, तो भरपाई कंपनी करेगी।

चलिए डिटेल में जानते हैं इन प्लान्स के बारे में

1. सबसे सस्ता 61 रुपये वाला प्लान (VI 61 Plan Details)

    अगर आपका बजट कम है, तो यह प्लान बेस्ट है। 61 रुपये के रिचार्ज में आपको 15 दिनों के लिए 2GB डेटा मिलता है। लेकिन असली जादू ये है कि इसके साथ आपको 30 दिनों के लिए मोबाइल चोरी या खोने का इंश्योरेंस मिल जाता है। इतने कम पैसे में डेटा के साथ फोन की सुरक्षा मिलना वाकई फायदे का सौदा है।

    2. 201 रुपये वाला प्लान (VI 201 Plan Details)

      अगर आप बार-बार रिचार्ज के झंझट से बचना चाहते हैं तो 201 रुपये वाला पैक देख सकते हैं। इसमें डेटा तो 10GB मिलेगा इसकी वैलिडिटी 30 दिन होगी, लेकिन इंश्योरेंस कवर पूरे 6 महीने यानि 180 दिन के लिए मिलेगा।

      3. 251 रुपये वाला प्लान (VI 251 Plan Details)

        यह सबसे प्रीमियम प्लान है। 251 रुपये में आपको 30 दिन के लिए 10GB डेटा मिलेगा। इस प्लान की खासियत इसका इंश्योरेंस पीरियड है। एक बार रिचार्ज कराइए और पूरे 1 साल यानि 365 दिन के लिए फोन की सुरक्षा की टेंशन भूल जाइए। इसमें अधिकतम 25,000 रुपये तक का कवर मिलता है।

        रिचार्ज करने से पहले जरूर जान लें ये 3 शर्तें

        जल्दबाजी में रिचार्ज करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना नुकसान हो सकता है।

        बेस प्लान है जरूरी: ये तीनों सिर्फ डेटा पैक हैं। यानी इनका इस्तेमाल करने के लिए आपके नंबर पर पहले से कोई एक्टिव प्लान (कॉलिंग वाला) होना चाहिए। अगर सिम बंद पड़ी है, तो ये रिचार्ज काम नहीं करेंगे।

        पुराने फोन पर लागू नहीं: यह इंश्योरेंस सिर्फ उन्हीं स्मार्टफोन्स पर मिलेगा जो 3 साल से ज्यादा पुराने नहीं हैं।

        SMS का खेल: रिचार्ज करते ही इंश्योरेंस शुरू नहीं होगा। रिचार्ज के बाद आपके पास एक SMS आएगा। आपको 48 घंटे के अंदर उस मैसेज में दिए गए लिंक पर जाकर अपने फोन का रजिस्ट्रेशन करना होगा।

        पैसा कितना मिलेगा?

        अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में पूरे 25,000 रुपये मिलेंगे? देखिए, यह आपके फोन की मौजूदा हालत और मार्केट प्राइस पर निर्भर करेगा। रजिस्ट्रेशन के वक्त इंश्योरेंस कंपनी तय करेगी कि आज की तारीख में आपके फोन की कीमत क्या है। उसी हिसाब से क्लेम की रकम मिलेगी जो ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपये तक हो सकती है।

        तो अगर आप Vi यूजर हैं और अक्सर फोन खोने के डर से परेशान रहते हैं तो ये छोटे रिचार्ज आपके लिए एक सुरक्षा कवच का काम कर सकते हैं।

        Gmail का नया फीचर: अब एक क्लिक में साफ करें इनबॉक्स, फालतू ईमेल्स से ऐसे पाएं छुटकारा
        टेक्नोलॉजी
        Gmail Manage Subscriptions Feature

