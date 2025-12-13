Vi यूजर्स के लिए खुशखबरी! सिर्फ 61 रुपये के रिचार्ज में मिल रहा 25,000 रुपये का फायदा, ये रही पूरी जानकारी

VI Rs 61 Plan Details: स्मार्टफोन आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन अगर ये कहीं खो जाए या चोरी हो जाए तो? दिल बैठ जाता है न? इसी डर को खत्म करने के लिए वोडाफोन-आइडिया (Vi) ने एक ऐसा दांव खेला है, जिसने सबको चौंका दिया है। कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए कुछ ऐसे रिचार्ज प्लान निकाले हैं जो न सिर्फ आपको इंटरनेट डेटा देंगे, बल्कि आपके हजारों रुपये के फोन का बीमा भी बिल्कुल फ्री में करेंगे।