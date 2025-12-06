Mobile Recharge Hike: नए साल में फिर लगेगा ‘महंगाई’ का करंट? पेमेंट ऐप्स के इस नोटिफिकेशन ने बढ़ाई सबकी टेंशन

Mobile Recharge Hike (Image: Gemini)
Mobile Recharge Hike: क्या नए साल 2026 में आपको बात करने और इंटरनेट चलाने के लिए ज्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर एक खबर ने मोबाइल यूजर्स की नींद उड़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि Jio, Airtel और Vi जल्द ही अपने रिचार्ज प्लान्स की कीमतें बढ़ाने वाले हैं।
इतना ही नहीं, कुछ पेमेंट ऐप्स ने तो यूजर्स को अलर्ट नोटिफिकेशन भेजना भी शुरू कर दिया है। क्या है इस वायरल दावे की सच्चाई और आपकी जेब पर इसका कितना असर पड़ेगा? चलिए जानते हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) टिपिस्टर अभिषेक यादव ने ट्वीट किया कि उन्हें पेमेंट ऐप्स की तरफ से नोटिफिकेशन आ रहे हैं। इसमें लिखा है, "1 दिसंबर से रिचार्ज रेट बढ़ सकते हैं, इसलिए पुराने दामों पर अभी रिचार्ज कर लें।" इस नोटिफिकेशन को देखकर यूजर्स कन्फ्यूज हैं कि क्या वाकई कंपनियां दाम बढ़ाने वाली हैं या यह सिर्फ मार्केटिंग का तरीका है?
हालांकि टेलीकॉम कंपनियों (Jio, Airtel, Vi) ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन मार्केट रिपोर्ट्स का दावा कुछ और ही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनियां अपने रेवेन्यू (ARPU) को बढ़ाने और 5G नेटवर्क के खर्च को निकालने के लिए टैरिफ में 10% से 12% की बढ़ोतरी कर सकती हैं।
अगर यह खबर सच साबित होती है, तो आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा।अनुमानित आंकड़ों को देखें तो 199 रुपये वाला मासिक प्लान बढ़कर 222 रुपये का हो सकता है। 899 रुपये वाला लॉन्ग-टर्म पैक 1006 रुपये तक पहुंच सकता है।
फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनियों ने तारीख का ऐलान नहीं किया है। लेकिन पेमेंट ऐप्स के नोटिफिकेशन और मार्केट के संकेतों को देखते हुए, अगर आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है तो लंबी वैलिडिटी वाला रिचार्ज कराना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है।
