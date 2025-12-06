पुतिन की कार की पिछली सीट पर रखा था वो ‘काला बैग’, जो एक बटन में हिला सकता है पूरी दुनिया!

वैसे तो पुतिन अपनी 'औरस सीनेट' के सिवा किसी गाड़ी में सफर नहीं करते, क्योंकि वही एक ऐसी कार है जो परमाणु हमले के दौरान भी कमांड सेंटर का काम कर सकती है। लेकिन भारत में फॉर्च्यूनर का इस्तेमाल सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं था, बल्कि रूस की FSO और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की पूर्ण सहमति और जांच के बाद लिया गया फैसला था। उस फॉर्च्यूनर और पूरे रूट को पहले से सैनिटाइज किया गया था। फिर भी, उनकी बुलेटप्रूफ औरस काफिले में बिल्कुल साथ चल रही थी, ताकि अगर रत्ती भर भी खतरा महसूस हो, तो पुतिन को तुरंत उस 'अजेय किले' में शिफ्ट किया जा सके। यानी भरोसा दोस्ती का था, लेकिन मंजूरी सुरक्षा एजेंसियों की थी।