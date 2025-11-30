UP: तालाब में समाती कार का खौफनाक वीडियो, जानिए अगर गाड़ी पानी में डूबने लगे तो खुद को कैसे बचाएं

घटना गुरुवार सुबह की है। शुभम तिवारी अपनी कार से जा रहा था कि अचानक सामने आए एक बच्चे को बचाने के प्रयास में कार बेकाबू होकर गौहनियां चौराहे के पास तालाब में जा गिरी। कार 50 फीट गहरे पानी में समा रही थी। तभी तालाब में एक किनारे नाविक फैसल मछली पकड़ रहा था, ने शुभम को बचाने के लिए अपनी नाव कार की तरफ मोड़ दिया, हालांकि कार के डूबने के साथ-साथ नाव भी पलट गई। इसके बाद फैसल और दिनेश कुशवाहा ने अदम्य साहस दिखाते हुए पानी के भीतर संघर्ष कर शुभम को सुरक्षित बाहर निकाला।