सफर में नींद आने की वजह थकान नहीं, कार का ये ‘बटन’ है! हाईवे पर चढ़ने से पहले जान लें, वरना हो सकता है बड़ा हादसा

Car AC Recirculation Mode: सर्दियों की सुबह हो या गर्मियों की तपती दोपहर, हम कार में जैसे ही बैठते हैं वैसे ही AC ऑन कर लेते हैं और विंडो को बंद कर देते हैं। हममें से ज्यादातर लोग कार के एयर रिसर्कुलेशन (Air Recirculation) मोड (हवा को अंदर ही घुमाने वाला बटन) को ऑन रखते हैं ताकि केबिन जल्दी ठंडा हो जाए या बाहर का प्रदूषण और धूल अंदर न आए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हाइवे पर ड्राइव करते समय अचानक आने वाली वो सुस्ती या भारीपन सिर्फ थकान की वजह से नहीं, बल्कि आपके AC की सेटिंग्स की वजह से हो सकता है?