Cheapest ADAS Cars in India 2025: ये हैं भारत की 5 सबसे किफायती ADAS टेक्नोलॉजी वाली कारें, आपको कौन सी पसंद?

Cheapest ADAS Cars in India 2025: भारतीय ग्राहक अब स्मार्ट खरीदार हो गए हैं। अब नई कार लेते समय स्टाइल, माइलेज ही नहीं सेफ्टी फीचर्स का भी ध्यान रख रहे हैं। आजकल गाड़ियों में एक फीचर ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, वह ADAS (Advanced Driver Assistance System) है। यह फीचर पहले महंगी लग्जरी गाड़ियों में मिलता था लेकिन अब मिड रेंज और बजट कारों में भी दिया जाने लगा है। ऐसे में अगर आप भी इस फीचर के साथ आने वाली कार लेने की सोच रहे हैं तो हम आपको 5 अफोर्डेबल ऑप्शन के बारे में बताने वाले हैं जिनमे से एक विकल्प का चुनाव कर सकते हैं।