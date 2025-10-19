Patrika LogoSwitch to English

ऑटोमोबाइल

Cheapest ADAS Cars in India 2025: ये हैं भारत की 5 सबसे किफायती ADAS टेक्नोलॉजी वाली कारें, आपको कौन सी पसंद?

Cheapest ADAS Cars in India 2025: अगर आप भी ADAS फीचर के साथ आने वाली कार लेने की सोच रहे हैं तो यहां 5 अफोर्डेबल ऑप्शन के बारे में जानकारी दी गई है जिनमे से एक विकल्प का चुनाव कर सकते हैं।

3 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 19, 2025

Cheapest ADAS Cars in India 2025

Cheapest ADAS Cars in India 2025 (Image: KIA India)

Cheapest ADAS Cars in India 2025: भारतीय ग्राहक अब स्मार्ट खरीदार हो गए हैं। अब नई कार लेते समय स्टाइल, माइलेज ही नहीं सेफ्टी फीचर्स का भी ध्यान रख रहे हैं। आजकल गाड़ियों में एक फीचर ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, वह ADAS (Advanced Driver Assistance System) है। यह फीचर पहले महंगी लग्जरी गाड़ियों में मिलता था लेकिन अब मिड रेंज और बजट कारों में भी दिया जाने लगा है। ऐसे में अगर आप भी इस फीचर के साथ आने वाली कार लेने की सोच रहे हैं तो हम आपको 5 अफोर्डेबल ऑप्शन के बारे में बताने वाले हैं जिनमे से एक विकल्प का चुनाव कर सकते हैं।

Honda Amaze

Honda Amaze भारत की सबसे सस्ती ADAS वाली कार बन गई है। इसके टॉप ZX वेरिएंट में लेवल-2 ADAS फीचर्स दिए गए हैं जो इसे इस सेगमेंट की अन्य सेडान से अलग बनाते हैं। इसकी कीमत 9.14 लाख रुपये एक्स-शोरूम से स्टार्ट होती है।

इसमें कॉलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम (CMBS), अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, रोड डिपार्चर मिटिगेशन, ऑटो हाई बीम और लीड कार डिपार्चर नोटिफिकेशन जैसे सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं।

इंजन की बात करें तो अमेज में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 90 PS पावर और 110 Nm टॉर्क जनरेट करता है। यह 5-स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों में उपलब्ध है। माइलेज की बात करें तो यह 18.65 kmpl (MT) से लेकर 19.46 kmpl (CVT) तक देती है।

Hyundai Venue

Hyundai Venue अब सब-कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में ADAS की मजबूत दावेदार बन गई है। इसके SX(O) वेरिएंट में लेवल-2 ADAS फीचर्स दिए गए हैं जिनमें स्मार्टसेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है जो रडार, कैमरा और LiDAR पर आधारित है। इसकी कीमत 11.49 लाख रुपये एक्स-शोरूम से स्टार्ट होती है।

इसके ADAS फीचर्स में फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट, लेन फॉलोइंग असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, और ड्राइवर अटेंशन वार्निंग जैसे सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं।

इंजन ऑप्शन्स की बात करें तो 1.2L पेट्रोल (83 PS), 1.0L टर्बो-पेट्रोल (120 PS) और 1.5L डीजल (116 PS) शामिल हैं। माइलेज 18 से 25 kmpl के बीच रहता है।

Mahindra XUV 3XO

Mahindra XUV 3XO अपने सेगमेंट की सबसे टेक्नोलॉजी-लोडेड SUV बन गई है। इसके AX5L वेरिएंट में लेवल-2 ADAS सिस्टम दिया गया है, जो बड़ी XUV700 से लिया गया है। इसकी कीमत 11.50 लाख रुपये एक्स-शोरूम से स्टार्ट है।

इसमें फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग (AEB), लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन और ड्राइवर ड्रोउजिनेस डिटेक्शन जैसे सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं।

इंजन ऑप्शन में 1.2L टर्बो-पेट्रोल (130 PS/230 Nm) और 1.5L डीजल (117 PS) का विकल्प है। माइलेज 18 से 21 kmpl के बीच है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 10.25-इंच डिस्प्ले, Harman Kardon ऑडियो सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ और डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसी प्रीमियम सुविधाएं दी गई हैं।

Honda City

Honda City मिड-साइज सेडान सेगमेंट में सबसे भरोसेमंद नामों में से एक है। इसके V और VX वेरिएंट्स में Honda Sensing ADAS दिया गया है। यह कैमरा-आधारित लेवल-2 सिस्टम है जो कई सेफ्टी असिस्ट फीचर्स के साथ आता है। इसकी कीमत 12.69 लाख रूपये एक्स-शोरूम से स्टार्ट है।

इसमें कॉलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम (CMBS), अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, रोड डिपार्चर मिटिगेशन और ऑटो हाई बीम जैसे सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं।

इसमें 1.5L पेट्रोल इंजन (121 PS/145 Nm) है जो 6-स्पीड MT और CVT दोनों ट्रांसमिशन में आता है। माइलेज की बात करें तो 18.4 kmpl (पेट्रोल) और 26.5 kmpl (हाइब्रिड) के बीच है।

Kia Sonet

Kia Sonet को अब लेवल-1 ADAS सिस्टम के साथ खरीदा जा सकता है। इसकी शुरुआती कीमत 13.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

इसमें फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग/अवॉइडेंस, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, ड्राइवर अटेंशन वार्निंग, और हाई बीम असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं।

इंजन ऑप्शन में 1.0L टर्बो-पेट्रोल (120 PS), 1.2L पेट्रोल और 1.5L डीजल शामिल हैं। माइलेज 18 से 24 kmpl के बीच है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 10.25-इंच डुअल स्क्रीन सेटअप, 360° कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, BOSE साउंड सिस्टम और 6 एयरबैग्स दिए गए हैं।

Cars Under 6 Lakhs

Updated on:

19 Oct 2025 03:55 pm

Published on:

19 Oct 2025 03:52 pm

Hindi News / Automobile / Cheapest ADAS Cars in India 2025: ये हैं भारत की 5 सबसे किफायती ADAS टेक्नोलॉजी वाली कारें, आपको कौन सी पसंद?

