Cars Under 6 Lakhs: इस धनतेरस नई कार खरीदने का है प्लान? तो 6 लाख रुपये के बजट में आ जाएंगी ये SUV और 7-सीटर गाड़ियां

Cars Under 6 Lakhs: धनतेरस और दिवाली पर जमकर खरीदारी होती है। लोग नई बाइक और कारें भी खरीदते हैं, क्योंकि यह टाइम नई चीजों को घर लाने के लिए शुभ माना जाता है। ऐसे में अगर आप भी अपने लिए एक नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपका 6-7 लाख रुपये के बीच है तो हम आपको कुछ ऑप्शन के बारे में बताने वाले हैं जिन पर विचार कर सकते हैं। इस लिस्ट में स्टाइलिश SUV और 7-सीटर गाड़ियां शामिल हैं। चलिए जानते हैं कौन-कौन सी गाड़ियां आप इस बजट में आपके लिए बेहतर ऑप्शन बन सकती हैं।