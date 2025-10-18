Cars Under 6 Lakhs: इस धनतेरस नई कार खरीदने का है प्लान? तो 6 लाख रुपये के बजट में आ जाएंगी ये SUV और 7-सीटर गाड़ियां

Cars Under 6 Lakhs (Image: Renault India)
Cars Under 6 Lakhs: धनतेरस और दिवाली पर जमकर खरीदारी होती है। लोग नई बाइक और कारें भी खरीदते हैं, क्योंकि यह टाइम नई चीजों को घर लाने के लिए शुभ माना जाता है। ऐसे में अगर आप भी अपने लिए एक नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपका 6-7 लाख रुपये के बीच है तो हम आपको कुछ ऑप्शन के बारे में बताने वाले हैं जिन पर विचार कर सकते हैं। इस लिस्ट में स्टाइलिश SUV और 7-सीटर गाड़ियां शामिल हैं। चलिए जानते हैं कौन-कौन सी गाड़ियां आप इस बजट में आपके लिए बेहतर ऑप्शन बन सकती हैं।
हुंडई एक्सटर कंपनी की सबसे किफायती SUV है जो खास तौर पर मिडिल क्लास खरीदारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 5.68 लाख रुपये है। इसका डिजाइन मॉडर्न और कॉम्पैक्ट है जो शहर की सड़कों पर चलाने के लिए बढ़िया है।
एक्सटर पेट्रोल और सीएनजी दोनों इंजन ऑप्शन में आती ह जिससे माइलेज का फायदा भी मिलता है। इसका केबिन स्पेस अच्छा है और इसमें कई जरूरी फीचर्स दिए गए हैं जैसे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं।
टाटा मोटर्स की टाटा पंच इस समय भारत की सबसे लोकप्रिय कॉम्पैक्ट SUV में से एक है। 6 लाख रुपये के अंदर मिलने वाली यह कार डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी फीचर्स के लिए जानी जाती है। इसकी शुरुआती कीमत 5.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। पंच को आप पेट्रोल और सीएनजी दोनों वर्जन में खरीद सकते हैं। इसे ग्लोबल NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है जो इसे इस बजट की सबसे सुरक्षित कारों में से एक बनाती है।
अगर आप फैमिली के साथ लंबी यात्राओं के लिए गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो मारुति सुजुकी ईको आपके बजट में शानदार विकल्प है। इसकी शुरुआती कीमत लगभग 5.47 लाख रुपये है। यह कार 5 और 7 सीटर दोनों वेरिएंट में आती है। वैन सेगमेंट में यह कार सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक है क्योंकि इसमें स्पेस, माइलेज और मेंटेनेंस का शानदार संतुलन मिलता है।
निसान मैग्नाइट एक स्टाइलिश और पावरफुल कॉम्पैक्ट SUV है जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.62 लाख रुपये है। इसके डिजाइन में स्पोर्टी लुक, एलईडी हेडलाइट्स और प्रीमियम इंटीरियर शामिल हैं। फीचर्स की बात करें तो इसमें टचस्क्रीन डिस्प्ले, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं। निसान मैग्नाइट उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो कम कीमत में एक स्टाइलिश SUV चाहते हैं।
रेनो काइगर भारतीय बाजार की सबसे आकर्षक दिखने वाली कॉम्पैक्ट SUVs में से एक है। हाल ही में कंपनी ने इसका अपडेटेड मॉडल लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती कीमत लगभग 5.76 लाख रुपये है। काइगर में स्पोर्टी डिजाइन, प्रीमियम केबिन और दमदार फीचर्स का शानदार मेल है। इसके टर्बो इंजन वेरिएंट में अच्छा पिकअप और बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलता है।
अगर आप बड़ी फैमिली के लिए किफायती 7-सीटर कार की तलाश में हैं तो रेनो ट्राइबर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.76 लाख रुपये है। ट्राइबर में लुक्स और फीचर्स दोनों का अच्छा तालमेल है। इसकी सीटिंग अरेंजमेंट फ्लेक्सिबल है, यानी जरूरत पड़ने पर आप इसे 5 या 7 सीटर में बदल सकते हैं।
