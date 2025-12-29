Upcoming Cars in India 2026: कार खरीदने का है प्लान? थोड़ा रुकिए… 2026 में आ रही हैं 35 नई गाड़ियां, मारुति से लेकर टाटा तक के पिटारे में बहुत कुछ खास

Upcoming Cars in India 2026 (Image: Nissan)
Upcoming Cars in India 2026: क्या आप नए साल में चमचमाती कार घर लाने की सोच रहे हैं? अगर जवाब हां है, तो हमारी सलाह मानिए थोड़ा सब्र कर लीजिए। वजह बहुत ठोस है। भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार के इतिहास में 2026 एक ब्लॉकबस्टर साल साबित होने वाला है। अगले साल एक-दो नहीं, बल्कि 35 से ज्यादा नई गाड़ियां सड़कों पर उतरने को तैयार हैं।
छोटी हैचबैक से लेकर दमदार एसयूवी और फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक कारों तक हर सेगमेंट में हलचल होने वाली है। मारुति सुजुकी पहली बार ईवी (EV) की दुनिया में कदम रखेगी, तो वहीं टाटा और महिंद्रा अपनी पुरानी लेजेंडरी गाड़ियों को नए अवतार में पेश करेंगी। आइए, आसान शब्दों में समझते हैं कि 2026 में कौन सी कंपनी आपके लिए क्या खास ला रही है।
देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी 2026 की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में करेगी। सालों के इंतजार के बाद, जनवरी 2026 में मारुति अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार 'e-Vitara' लॉन्च करने जा रही है।
सिर्फ यही नहीं, अगर आप पेट्रोल गाड़ी ही लेना चाहते हैं, तो साल के बीच (Mid-2026) तक मारुति की सबसे चहेती एसयूवी Brezza का नया फेसलिफ्ट मॉडल आ जाएगा।
इसके अलावा, Fronx भी अब फ्लेक्स-फ्यूल अवतार में दिखेगी। और हां, साल के अंत तक एक नई इलेक्ट्रिक MPV भी आ सकती है। यानी मारुति के शोरूम में इस बार कुछ न कुछ नया जरूर मिलेगा।
|कंपनी (Brand)
|कार का नाम (Model)
|लॉन्च होने की संभावित तारीख (Expected Launch)
|Maruti Suzuki
|Maruti e-Vitara (EV)
|जनवरी 2026
|Brezza Facelift
|2026 के मध्य में
|Fronx Flex Fuel
|साल के अंत में (H2)
|Electric MPV (YMC)
|2026 के अंत में
|Tata Motors
|Harrier / Safari Petrol
|जनवरी–मार्च (Q1)
|Punch Facelift
|साल की शुरुआत में (H1)
|Tata Sierra EV
|साल की शुरुआत में (H1)
|Tata Avinya
|साल के अंत में (H2)
|New Gen Nexon
|2026 के अंत में
|Mahindra
|XUV 7XO (XUV700 Facelift)
|5 जनवरी 2026
|Scorpio-N Facelift
|साल की शुरुआत में (H1)
|Thar Facelift
|2026 के मध्य में
|Hyundai
|Verna Facelift
|अप्रैल-जून (Q2)
|Exter Facelift
|अप्रैल-जून (Q2)
|Ioniq 5 Facelift
|साल की शुरुआत में (H1)
|Hyundai Bayon
|साल के अंत में (H2)
|Kia
|New Gen Seltos
|2 जनवरी 2026
|Kia Syros EV
|2026 के मध्य में
|Kia Sorento
|साल के अंत में (H2)
|Honda
|Honda Prelude
|साल की शुरुआत में (H1)
|Elevate Facelift
|साल के अंत में (H2)
|City Facelift
|साल के अंत में (H2)
|Honda ZR-V
|2026 के अंत में
|Skoda
|Kushaq Facelift
|जनवरी 2026
|Slavia Facelift
|जनवरी 2026
|Skoda Elroq
|साल के अंत में (H2)
|Volkswagen
|Volkswagen Tayron
|जनवर-मार्च (Q1)
|Taigun Facelift
|जनवर-मार्च (Q1)
|Virtus Facelift
|साल की शुरुआत में (H1)
|Renault
|New Gen Duster
|26 जनवरी (अनवील)
|Renault Boreal (7-Seater)
|2026 के अंत में
|Nissan
|Nissan Gravite (MPV)
|मार्च 2026
|Nissan Tekton (SUV)
|2026 के मध्य में
|VinFast
|Limo Green (MPV)
|जनवर-मार्च (Q1)
|VinFast VF3 (EV)
|साल की शुरुआत में (H1)
टाटा मोटर्स 90 के दशक के बच्चों को एक तोहफा देने जा रही है। कंपनी अपनी आइकॉनिक Tata Sierra को वापस ला रही है, लेकिन इस बार यह इलेक्ट्रिक अवतार (EV) में होगी। इसके अलावा, टाटा पंच, जो अभी खूब बिक रही है, उसका फेसलिफ्ट मॉडल भी 2026 की पहली छमाही में आ जाएगा।
टाटा की लग्जरी ईवी सीरीज 'Avinya' भी 2026 के अंत तक अपनी झलक दिखा सकती है। साथ ही, हैरियर और सफारी को चाहने वालों के लिए खुशखबरी है ये दोनों गाड़ियां अब पेट्रोल इंजन के साथ भी मिलेंगी।
महिंद्रा अपनी रफ-एंड-टफ गाड़ियों के लिए जानी जाती है। डायरी में 5 जनवरी, 2026 की तारीख नोट कर लीजिए। इस दिन महिंद्रा अपनी पॉपुलर XUV700 का अपडेटेड वर्जन XUV 7XO पेश करेगी।
इसके अलावा, लोगों की फेवरेट Scorpio-N और Thar को भी साल के बीच में अपडेट किया जाएगा। यानी एसयूवी की किंग महिंद्रा ने अपनी पकड़ ढीली न करने की पूरी तैयारी कर ली है।
कोरियाई कंपनियां भी पीछे नहीं हैं। किआ (Kia) 2 जनवरी को ही अपनी नई जनरेशन की Seltos लॉन्च कर सकती है, जिसमें काफी कुछ बदला हुआ नजर आएगा। वहीं, हुंडई (Hyundai) अपनी Verna, Exter और इलेक्ट्रिक कार Ioniq 5 को नए फीचर्स के साथ अपडेट करेगी।
हुंडई एक नई कॉम्पैक्ट एसयूवी 'Bayon' भी ला सकती है, जो सीधे मारुति फ्रोंक्स को टक्कर देगी।
यह खबर उन लोगों के लिए खास है जो Renault Duster के फैन रहे हैं। वो एसयूवी जिसने भारत को एसयूवी का असली मतलब समझाया था, अब नए रंग-रूप में वापसी कर रही है। खबर है कि 26 जनवरी के आसपास नई डस्टर से पर्दा उठ सकता है।
इस बार मार्केट में एक नया नाम भी सुनने को मिलेगा, जो Vinfast है। यह वियतनाम की कंपनी है जो भारत में अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां ला रही है। इनकी नजर आम आदमी की जेब पर है। चर्चा है कि इनकी VF3 इलेक्ट्रिक कार 8 से 10 लाख रुपये की रेंज में आ सकती है, जो सीधे MG Comet को टक्कर देगी।
देखिए, अगर आपको अभी गाड़ी की सख्त जरूरत नहीं है, तो कुछ महीने रुकना समझदारी होगी। 2026 में न सिर्फ गाड़ियों के डिजाइन बदल रहे हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी (जैसे ADAS, हाइब्रिड इंजन) भी बेहतर हो रही है। तो थोड़ा इंतजार आपको एक बेहतर और लेटेस्ट कार का मालिक बना सकता है।
बड़ी खबरेंView All
ऑटोमोबाइल
ट्रेंडिंग