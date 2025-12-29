Upcoming Cars in India 2026: कार खरीदने का है प्लान? थोड़ा रुकिए… 2026 में आ रही हैं 35 नई गाड़ियां, मारुति से लेकर टाटा तक के पिटारे में बहुत कुछ खास

Maruti Suzuki Maruti e-Vitara (EV) जनवरी 2026

Brezza Facelift 2026 के मध्य में

Fronx Flex Fuel साल के अंत में (H2)

Electric MPV (YMC) 2026 के अंत में

Tata Motors Harrier / Safari Petrol जनवरी–मार्च (Q1)

Punch Facelift साल की शुरुआत में (H1)

Tata Sierra EV साल की शुरुआत में (H1)

Tata Avinya साल के अंत में (H2)

New Gen Nexon 2026 के अंत में

Mahindra XUV 7XO (XUV700 Facelift) 5 जनवरी 2026

Scorpio-N Facelift साल की शुरुआत में (H1)

Thar Facelift 2026 के मध्य में

Hyundai Verna Facelift अप्रैल-जून (Q2)

Exter Facelift अप्रैल-जून (Q2)

Ioniq 5 Facelift साल की शुरुआत में (H1)

Hyundai Bayon साल के अंत में (H2)

Kia New Gen Seltos 2 जनवरी 2026

Kia Syros EV 2026 के मध्य में

Kia Sorento साल के अंत में (H2)

Honda Honda Prelude साल की शुरुआत में (H1)

Elevate Facelift साल के अंत में (H2)

City Facelift साल के अंत में (H2)

Honda ZR-V 2026 के अंत में

Skoda Kushaq Facelift जनवरी 2026

Slavia Facelift जनवरी 2026

Skoda Elroq साल के अंत में (H2)

Volkswagen Volkswagen Tayron जनवर-मार्च (Q1)

Taigun Facelift जनवर-मार्च (Q1)

Virtus Facelift साल की शुरुआत में (H1)

Renault New Gen Duster 26 जनवरी (अनवील)

Renault Boreal (7-Seater) 2026 के अंत में

Nissan Nissan Gravite (MPV) मार्च 2026

Nissan Tekton (SUV) 2026 के मध्य में

VinFast Limo Green (MPV) जनवर-मार्च (Q1)