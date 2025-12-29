29 दिसंबर 2025,

सोमवार

ऑटोमोबाइल

Upcoming Cars in India 2026: कार खरीदने का है प्लान? थोड़ा रुकिए… 2026 में आ रही हैं 35 नई गाड़ियां, मारुति से लेकर टाटा तक के पिटारे में बहुत कुछ खास

Upcoming Cars in India 2026: कार खरीदने का प्लान है? थोड़ा रुकिए... 2026 में मारुति e-Vitara, टाटा सिएरा और नई डस्टर समेत 35 गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं। देखें पूरी लिस्ट।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 29, 2025

Upcoming Cars in India 2026

Upcoming Cars in India 2026 (Image: Nissan)

Upcoming Cars in India 2026: क्या आप नए साल में चमचमाती कार घर लाने की सोच रहे हैं? अगर जवाब हां है, तो हमारी सलाह मानिए थोड़ा सब्र कर लीजिए। वजह बहुत ठोस है। भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार के इतिहास में 2026 एक ब्लॉकबस्टर साल साबित होने वाला है। अगले साल एक-दो नहीं, बल्कि 35 से ज्यादा नई गाड़ियां सड़कों पर उतरने को तैयार हैं।

छोटी हैचबैक से लेकर दमदार एसयूवी और फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक कारों तक हर सेगमेंट में हलचल होने वाली है। मारुति सुजुकी पहली बार ईवी (EV) की दुनिया में कदम रखेगी, तो वहीं टाटा और महिंद्रा अपनी पुरानी लेजेंडरी गाड़ियों को नए अवतार में पेश करेंगी। आइए, आसान शब्दों में समझते हैं कि 2026 में कौन सी कंपनी आपके लिए क्या खास ला रही है।

Upcoming Maruti Cars in India: Maruti e-Vitara Launch Date, Maruti Brezza Facelift 2026

देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी 2026 की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में करेगी। सालों के इंतजार के बाद, जनवरी 2026 में मारुति अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार 'e-Vitara' लॉन्च करने जा रही है।

सिर्फ यही नहीं, अगर आप पेट्रोल गाड़ी ही लेना चाहते हैं, तो साल के बीच (Mid-2026) तक मारुति की सबसे चहेती एसयूवी Brezza का नया फेसलिफ्ट मॉडल आ जाएगा।

इसके अलावा, Fronx भी अब फ्लेक्स-फ्यूल अवतार में दिखेगी। और हां, साल के अंत तक एक नई इलेक्ट्रिक MPV भी आ सकती है। यानी मारुति के शोरूम में इस बार कुछ न कुछ नया जरूर मिलेगा।

कंपनी (Brand)कार का नाम (Model)लॉन्च होने की संभावित तारीख (Expected Launch)
Maruti SuzukiMaruti e-Vitara (EV)जनवरी 2026
Brezza Facelift2026 के मध्य में
Fronx Flex Fuelसाल के अंत में (H2)
Electric MPV (YMC)2026 के अंत में
Tata MotorsHarrier / Safari Petrolजनवरी–मार्च (Q1)
Punch Faceliftसाल की शुरुआत में (H1)
Tata Sierra EVसाल की शुरुआत में (H1)
Tata Avinyaसाल के अंत में (H2)
New Gen Nexon2026 के अंत में
MahindraXUV 7XO (XUV700 Facelift)5 जनवरी 2026
Scorpio-N Faceliftसाल की शुरुआत में (H1)
Thar Facelift2026 के मध्य में
HyundaiVerna Faceliftअप्रैल-जून (Q2)
Exter Faceliftअप्रैल-जून (Q2)
Ioniq 5 Faceliftसाल की शुरुआत में (H1)
Hyundai Bayonसाल के अंत में (H2)
KiaNew Gen Seltos2 जनवरी 2026
Kia Syros EV2026 के मध्य में
Kia Sorentoसाल के अंत में (H2)
HondaHonda Preludeसाल की शुरुआत में (H1)
Elevate Faceliftसाल के अंत में (H2)
City Faceliftसाल के अंत में (H2)
Honda ZR-V2026 के अंत में
SkodaKushaq Faceliftजनवरी 2026
Slavia Faceliftजनवरी 2026
Skoda Elroqसाल के अंत में (H2)
VolkswagenVolkswagen Tayronजनवर-मार्च (Q1)
Taigun Faceliftजनवर-मार्च (Q1)
Virtus Faceliftसाल की शुरुआत में (H1)
RenaultNew Gen Duster26 जनवरी (अनवील)
Renault Boreal (7-Seater)2026 के अंत में
NissanNissan Gravite (MPV)मार्च 2026
Nissan Tekton (SUV)2026 के मध्य में
VinFastLimo Green (MPV)जनवर-मार्च (Q1)
VinFast VF3 (EV)साल की शुरुआत में (H1)
Upcoming Cars in India 2026

Upcoming Tata Cars in India: Tata Sierra EV 2026, Tata Punch Facelift Launch

टाटा मोटर्स 90 के दशक के बच्चों को एक तोहफा देने जा रही है। कंपनी अपनी आइकॉनिक Tata Sierra को वापस ला रही है, लेकिन इस बार यह इलेक्ट्रिक अवतार (EV) में होगी। इसके अलावा, टाटा पंच, जो अभी खूब बिक रही है, उसका फेसलिफ्ट मॉडल भी 2026 की पहली छमाही में आ जाएगा।

टाटा की लग्जरी ईवी सीरीज 'Avinya' भी 2026 के अंत तक अपनी झलक दिखा सकती है। साथ ही, हैरियर और सफारी को चाहने वालों के लिए खुशखबरी है ये दोनों गाड़ियां अब पेट्रोल इंजन के साथ भी मिलेंगी।

Upcoming Mahindra Cars in India: Mahindra XUV 7XO, New Scorpio N Facelift 2026

महिंद्रा अपनी रफ-एंड-टफ गाड़ियों के लिए जानी जाती है। डायरी में 5 जनवरी, 2026 की तारीख नोट कर लीजिए। इस दिन महिंद्रा अपनी पॉपुलर XUV700 का अपडेटेड वर्जन XUV 7XO पेश करेगी।

इसके अलावा, लोगों की फेवरेट Scorpio-N और Thar को भी साल के बीच में अपडेट किया जाएगा। यानी एसयूवी की किंग महिंद्रा ने अपनी पकड़ ढीली न करने की पूरी तैयारी कर ली है।

Upcoming Hyundai Cars in India: Hyundai Creta EV, Hyundai Bayon India Launch

कोरियाई कंपनियां भी पीछे नहीं हैं। किआ (Kia) 2 जनवरी को ही अपनी नई जनरेशन की Seltos लॉन्च कर सकती है, जिसमें काफी कुछ बदला हुआ नजर आएगा। वहीं, हुंडई (Hyundai) अपनी Verna, Exter और इलेक्ट्रिक कार Ioniq 5 को नए फीचर्स के साथ अपडेट करेगी।

हुंडई एक नई कॉम्पैक्ट एसयूवी 'Bayon' भी ला सकती है, जो सीधे मारुति फ्रोंक्स को टक्कर देगी।

Upcoming Renault Cars in India: New Renault Duster 2026 India Launch

यह खबर उन लोगों के लिए खास है जो Renault Duster के फैन रहे हैं। वो एसयूवी जिसने भारत को एसयूवी का असली मतलब समझाया था, अब नए रंग-रूप में वापसी कर रही है। खबर है कि 26 जनवरी के आसपास नई डस्टर से पर्दा उठ सकता है।

Upcoming Vinfast Cars in India 2026: भारतीय बाजार का नया खिलाड़ी

इस बार मार्केट में एक नया नाम भी सुनने को मिलेगा, जो Vinfast है। यह वियतनाम की कंपनी है जो भारत में अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां ला रही है। इनकी नजर आम आदमी की जेब पर है। चर्चा है कि इनकी VF3 इलेक्ट्रिक कार 8 से 10 लाख रुपये की रेंज में आ सकती है, जो सीधे MG Comet को टक्कर देगी।

इंतजार करें या नहीं?

देखिए, अगर आपको अभी गाड़ी की सख्त जरूरत नहीं है, तो कुछ महीने रुकना समझदारी होगी। 2026 में न सिर्फ गाड़ियों के डिजाइन बदल रहे हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी (जैसे ADAS, हाइब्रिड इंजन) भी बेहतर हो रही है। तो थोड़ा इंतजार आपको एक बेहतर और लेटेस्ट कार का मालिक बना सकता है।

