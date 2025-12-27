Fake Challan Message: 500 रुपये के चालान के चक्कर में 6 लाख स्वाहा, कहीं आपके मोबाइल पर भी तो नहीं आया ये लिंक?

ठगों का जाल (Traffic Challan Fraud Message): असली जैसा दिखने वाला नकली पेज साइबर पुलिस के मुताबिक, ठग अब बहुत शातिर हो गए हैं। ये फिशिंग (Phishing) का तरीका अपनाते हैं। जो लिंक SMS में आता है, वह आपको एक ऐसी वेबसाइट पर ले जाता है जो हूबहू सरकारी वेबसाइट (Parivahan या पुलिस की साइट) जैसी दिखती है। जैसे ही आप वहां कार्ड नंबर या पासवर्ड डालते हैं, वो जानकारी सीधे ठगों के पास पहुंच जाती है। कई बार तो लिंक पर क्लिक करते ही फोन में ऐसा वायरस (Malware) आ जाता है, जिससे ठग दूर बैठे-बैठे आपका फोन कंट्रोल करने लगते हैं।