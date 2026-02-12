खतरे में है आपका अकाउंट? Passkey नहीं अपनाया तो हो सकती है दिक्कत, पासवर्ड से आगे बढ़ने का सही समय

passkey for advance security
Passkey: आज पासवर्ड्स हमारी पहचान की सबसे कमजोर कड़ी बन गयी है। हर दूसरे दिन पासवर्ड लीक, हैकर एक्सेस और डेटा चोरी होने जैसी खबरें सामने आती रहती हैं। अगर आपने भी अपने Gmail, बैंक, सोशल मीडिया या अन्य अकाउंट्स के लिए सिर्फ पासवर्ड पर भरोसा कर रखा हैं, तो अब आपको भी Passkey जैसी नई और सुरक्षित तकनीक को अपनाना चाहिए।
पासवर्ड जैसा सिस्टम शुरुआत में अच्छे से काम करता था, लेकिन अब यह कई कारणों से असुरक्षित है। लोग आसान और याद रखने वाले पासवर्ड चुनना पसंद करते हैं। अपने एक ही पासवर्ड को कई अकाउंट और कई जगहों पर इस्तेमाल कर लेते हैं। हैकर्स पासवर्ड क्रैकिंग और टूल्स का इस्तेमाल करके आपका डेटा को चुरा सकते हैं। इसलिए अब सुरक्षा के लिए सब लोग passkey पर आना चाहते हैं।
Passkey एक आधुनिक, पासवर्ड-लेस लॉगिन तकनीक है। इसे Google, Apple और Microsoft जैसे बड़े टेक कंपनी ने भी समर्थन दिया है।
आज Gmail, YouTube, Dropbox, LinkedIn, Apple ID जैसे प्लेटफॉर्म ने Passkey सपोर्ट देना शुरू कर दिया है। बहुत जल्द ही ये फीचर Android और iOS डिवाइस में और भी ज्यादा लोकप्रिय होगा। लोग सुरक्षा की और बढ़ रहे है और हैकर्स से बचना चाहते हैं।
आज इंटरनेट की दुनिया में सिर्फ पासवर्ड सुरक्षित नहीं रह गया। डेटा चोरी, हैकिंग, फिशिंग और चोरी के मामलों में दिन-प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में Passkey एक बेहतर, तेज और सुरक्षित तरीका है- जो आपके अकाउंट को हैकर्स से बचाने में काफी मदद करेगा।
