खतरे में है आपका अकाउंट? Passkey नहीं अपनाया तो हो सकती है दिक्कत, पासवर्ड से आगे बढ़ने का सही समय

पासवर्ड जैसा सिस्टम शुरुआत में अच्छे से काम करता था, लेकिन अब यह कई कारणों से असुरक्षित है। लोग आसान और याद रखने वाले पासवर्ड चुनना पसंद करते हैं। अपने एक ही पासवर्ड को कई अकाउंट और कई जगहों पर इस्तेमाल कर लेते हैं। हैकर्स पासवर्ड क्रैकिंग और टूल्स का इस्तेमाल करके आपका डेटा को चुरा सकते हैं। इसलिए अब सुरक्षा के लिए सब लोग passkey पर आना चाहते हैं।