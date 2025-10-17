Diwali Car Care Tips: चमचमाती कार कहीं बन न जाए राख का ढेर? दिवाली पर जरूर बरतें ये 5 सावधानियां

Diwali Car Care Tips: भारत में इस बार दिवाली 2 दिन मनाई जा रही हैं। ज्यादातर जगहों पर 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा और कहीं-कहीं 21 अक्टूबर हैं। यह त्योहार रोशनी और खुशियों का पर्व है। ऐसे में अगर आपके पास कार है तो दिवाली का समय थोड़ा टेशन भरा हो सकता है। सड़कों और कॉलोनियों में पटाखों की बारिश के बीच अपनी कार को सुरक्षित रखना किसी चुनौती से कम नहीं होता है।