Diwali Car Care Tips: चमचमाती कार कहीं बन न जाए राख का ढेर? दिवाली पर जरूर बरतें ये 5 सावधानियां

Diwali Car Care Tips: दिवाली पर आप भी इन जरूरी बातों का ध्यान रखकर अपनी गाड़ी को सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए जानते हैं वो 5 आसान और कारगर टिप्स के बारे में जो आपकी ड्रीम कार को पटाखों, चिंगारियों और धुएं से पूरी तरह बचा सकते हैं।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 17, 2025

Diwali Car Care Tips

Diwali Car Care Tips (Image: Gemini)

Diwali Car Care Tips: भारत में इस बार दिवाली 2 दिन मनाई जा रही हैं। ज्यादातर जगहों पर 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा और कहीं-कहीं 21 अक्टूबर हैं। यह त्योहार रोशनी और खुशियों का पर्व है। ऐसे में अगर आपके पास कार है तो दिवाली का समय थोड़ा टेशन भरा हो सकता है। सड़कों और कॉलोनियों में पटाखों की बारिश के बीच अपनी कार को सुरक्षित रखना किसी चुनौती से कम नहीं होता है।

किसी के लिए भी कार सिर्फ एक गाड़ी नहींहोती है, उसमें लोगों के खून-पसीने की कमाई होती है, जिससे इमोशंस जुड़े होते हैं। कहीं खरोंच भी लग जाए तो मानो जान ही निकल गई हो। ऐसे में अगर थोड़ी सी लापरवाही हो जाए, तो आपकी चमचमाती कार कुछ ही पलों में राख में बदल सकती है।

चलिए जानते हैं वो 5 आसान और कारगर टिप्स जिनसे आप इस दिवाली अपनी ड्रीम कार को पटाखों, चिंगारियों और धुएं से पूरी तरह बचा सकते हैं।

अंडरग्राउंड पार्किंग में रखें अपनी कार

अगर आपके घर या सोसाइटी में खुली पार्किंग है तो कोशिश करें कि दिवाली के दो-तीन दिनों तक कार को किसी अंडरग्राउंड पार्किंग या कवर्ड एरिया में पार्क करें। अगर अंडरग्राउंड पार्किंग नहीं है तो आप पास की किसी पेड पार्किंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा खर्च (100-200 रुपये तक) जरूर आएगा लेकिन यह आपकी कार को पटाखों की चिंगारी और आग के खतरे से बचाने में कारगर साबित होगा।

कार कवर का करें इस्तेमाल

कार का कवर सिर्फ धूल या धूप से बचाने के लिए नहीं होता है। दिवाली पर यह आपकी गाड़ी के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। बाजार में आजकल ऐसे कार कवर उपलब्ध हैं जो फायर-रेसिस्टेंट मटेरियल से बने होते हैं। इससे पटाखों से निकलने वाली चिंगारियां आपकी कार तक नहीं पहुंच पाएंगी।

साथ रखें फायर एक्सटिंग्विशर

कार के अंदर एक छोटा फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखें। यह एक बहुत ही छोटी लेकिन बेहद जरूरी चीज है। अगर गलती से कहीं पास में पटाखे गिरे या कोई छोटा आग का हादसा हुआ तो आप तुरंत कंट्रोल कर पाएंगे। यह छोटा सा कदम बड़ी मुसीबत से बचा सकता है।

कार पर करवाएं प्रोटेक्टिव कोटिंग

आजकल मार्केट में डस्ट और फायर-प्रोटेक्शन कोटिंग काफी ज्यादा पॉपुलर है। यह आपकी गाड़ी के पेंट और बॉडी पर एक सुरक्षा परत बना देती है जिससे पटाखों के बारूद, धुआं और गर्मी से गाड़ी को नुकसान नहीं होता है। एक बार कोटिंग करवाने के बाद कार कई महीनों तक सुरक्षित रहती है।

पटाखों के पास न पार्क करें कार

यह सबसे जरूरी और बेसिक बात है। दिवाली के समय लोग सड़कों और गलियों में पटाखे जलाते हैं, इसलिए कोशिश करें कि कार ऐसी जगह खड़ी न हो जहां पटाखे जलाए जा रहे हों। थोड़ी सी दूरी आपकी कार को बड़े नुकसान से बचा सकती है।

