New Bajaj Pulsar 150 फिर लौटी नए अंदाज में, फीचर्स देखकर खुश हुए फैंस, लेकिन इंजन को लेकर है ये बड़ी खबर

Bajaj Pulsar 150 New Model 2025: एक दौर था जब कॉलेज जाने वाले हर लड़के का सपना सिर्फ पल्सर होता था। वक्त बदला, बाजार में कई नई गाड़ियां आईं, लेकिन पल्सर का नाम आज भी लोगों की जुबान पर है। इसी दीवानगी को बनाए रखने के लिए, बजाज ऑटो ने चुपके से अपनी सबसे भरोसेमंद Pulsar 150 को एक नए अवतार में बाजार में उतार दिया है।