New Bajaj Pulsar 150 फिर लौटी नए अंदाज में, फीचर्स देखकर खुश हुए फैंस, लेकिन इंजन को लेकर है ये बड़ी खबर

Bajaj Pulsar 150 New Model 2025 (Image: Bajaj Auto)
Bajaj Pulsar 150 New Model 2025: एक दौर था जब कॉलेज जाने वाले हर लड़के का सपना सिर्फ पल्सर होता था। वक्त बदला, बाजार में कई नई गाड़ियां आईं, लेकिन पल्सर का नाम आज भी लोगों की जुबान पर है। इसी दीवानगी को बनाए रखने के लिए, बजाज ऑटो ने चुपके से अपनी सबसे भरोसेमंद Pulsar 150 को एक नए अवतार में बाजार में उतार दिया है।
Bajaj Auto ने इसे 1.09 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। नई बाइक में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको खुश कर देंगी, तो कुछ पुरानी यादें वैसी की वैसी रखी गई हैं। आइए, आसान भाषा में समझते हैं कि इस नई पल्सर में आखिर बदला क्या है?
सबसे पहले नजर जाती है इसके लुक्स पर। कंपनियां जानती है कि जो दिखता है, वही बिकता है। इसलिए बाइक को फ्रेश फील देने के लिए नए ग्राफिक्स और रंगों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव आपकी आंखों को सुकून देगा, वो है इसकी लाइट।
पुरानी वाली पीली रोशनी अब इतिहास बन गई है। नई पल्सर में चमकती हुई LED हेडलाइट और LED इंडिकेटर्स लगाए गए हैं। बजाज ने कोशिश की है कि बाइक का पुराना मस्कुलर डिजाइन भी बना रहे और वो आज के जमाने की भी लगे। टैंक, हैंडल और वो मशहूर स्प्लिट सीट वैसी ही है, जैसी हम सालों से देखते आ रहे हैं।
|स्पेसिफिकेशन
|विवरण
|इंजन
|149.5 cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड
|पावर
|13.8 bhp
|टॉर्क
|13.4 Nm
|गियरबॉक्स
|5-स्पीड मैनुअल
|शुरुआती कीमत
|1.09 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)
|टॉप मॉडल कीमत
|1.15 लाख रुपये (ट्विन डिस्क वेरिएंट)
|ब्रेक्स
|फ्रंट: 260mm डिस्क
रियर: 230mm डिस्क/130mm ड्रम
|नए फीचर्स
|डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, LED हेडलाइट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी
|टायर
|17-इंच अलॉय व्हील्स, ट्यूबलेस टायर
आजकल की जनरेशन को बाइक में सिर्फ रफ्तार नहीं, कनेक्टिविटी भी चाहिए। बजाज ने यह नब्ज पकड़ ली है। पुरानी सुई वाली दुनिया से बाहर निकलकर अब इसमें फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे दिया गया है। यह वही हाई-टेक मीटर है जो आपने Pulsar N150 या N160 में देखा होगा।
अब आप बाइक चलाते-चलाते देख पाएंगे कि गियर कौन सा लगा है, गाड़ी कितना एवरेज दे रही है और पेट्रोल खत्म होने में कितनी देर है। सबसे काम की बात इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है। यानी अगर आप बाइक चला रहे हैं और किसी का कॉल या मैसेज आता है, तो मीटर पर ही पता चल जाएगा। अब जेब से फोन निकालने की जरूरत नहीं।
लुक और फीचर्स तो बदल गए, लेकिन हर बाइकर के मन में असल सवाल यही होता है 'गाड़ी भागती कैसी है?'
यहां आपको बता दें कि बजाज ने इंजन के मामले में प्रयोग करने के बजाय भरोसे को चुना है। नई पल्सर में कंपनी ने कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया है। इसमें आपको वही आजमाया हुआ 149.5 cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो पहले की तरह ही करीब 13.8 bhp की पावर देता है।
इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि कंपनी ने जो सही चल रहा है, उसे क्यों छेड़ें वाली नीति अपनाई है। भले ही इसमें आपको रफ्तार का कोई नया सरप्राइज न मिले, लेकिन यह वो इंजन है जो भारतीय सड़कों पर अपनी मजबूती और कम मेंटेनेंस के लिए सालों से खुद को साबित करता आया है।
बजाज ने इसे तीन अलग-अलग वेरियंट्स में उतारा है, ताकि हर बजट के खरीदार को कुछ न कुछ मिले। कीमतें कुछ इस प्रकार हैं।
|वेरिएंट
|एक्स-शोरूम कीमत
|Pulsar 150 (बेस मॉडल)
|1.09 लाख रुपये
|Pulsar 150 SD
|1.12 लाख रुपये
|Pulsar 150 Twin Disc (टॉप मॉडल)
|1.15 लाख रुपये
अगर आप एक ऐसी बाइक ढूंढ रहे हैं जो सालों-साल चले, जिसका मेंटेनेंस सस्ता हो और जो दिखने में अब थोड़ी मॉडर्न भी लगे, तो नई पल्सर 150 एक अच्छा सौदा हो सकता है। डिजिटल मीटर और LED लाइट इसे आज के दौर का बनाती हैं।
लेकिन, अगर आपके पास पहले से पल्सर है और आप रफ्तार के किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहे थे, तो यहां आपको वही पुराना वाला परफॉर्मेंस ही मिलेगा।
बड़ी खबरेंView All
ऑटोमोबाइल
ट्रेंडिंग