पुतिन को ले जाने वाली फॉर्च्यूनर किसकी थी… नंबर प्लेट ने खोला बड़ा राज

लेकिन, इस हाई-प्रोफाइल मुलाकात के बीच कैमरों का फ्लैश और लोगों की निगाहें उस गाड़ी पर अटक गईं, जिसमें दुनिया के ये दो कद्दावर नेता सवार हुए। यह न तो पीएम मोदी की सुरक्षित मर्सिडीज-मेबक थी और न ही पुतिन की अभेद्य ऑरस सीनेट थी। यह कार टोयोटा फॉर्च्यूनर थी। सोशल मीडिया पर इस गाड़ी ने खूब सुर्खियां बटोरी।ऐसे मे लोगों के मन में बहुत से सवाल हैं कि आखिर फॉर्च्यूनर ही क्यों और इस एसयूवी का असली मालिक कौन है?