Putin India Visit: पुतिन का मास्टरस्ट्रोक, अब रूस में भी चलेगा आपका Google Pay और PhonePe? यहां समझें कैसे काम करेगा सिस्टम

यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने रूस को SWIFT सिस्टम से बाहर कर दिया था। Visa और Mastercard ने भी रूस में काम रोक दिया। ऐसे माहौल में UPI रूस के लिए एक संभावित विकल्प बन गया है। एक ऐसा विकल्प जो लेन-देन को डॉलर से अलग दिशा दे सकता है। यही वजह है कि यह कदम अमेरिका की वित्तीय पकड़ को चुनौती मानकर देखा जा रहा है।