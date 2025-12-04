भारत और रूस के बीच कितने पुराने और कैसे हैं रिश्ते, पुतिन के दौरे से क्या बदलेगा

India Russia Relations: भारत और रूस के बीच दशकों पुराने और मजबूत रिश्ते (India Russia relations) हैं, जो समय के साथ और भी मजबूत होते गए हैं। ये रिश्ते केवल राजनीतिक और कूटनीतिक ही नहीं, बल्कि रक्षा, ऊर्जा, विज्ञान, और संस्कृति के क्षेत्रों में भी गहरे हैं। भारत-रूस संबंधों की शुरुआत सोवियत संघ के दौर से (India Russia defense deals) हुई थी, जब भारत ने अपनी आजादी के बाद सोवियत संघ के साथ मिलकर कई वैश्विक मुद्दों पर सहयोग की दिशा में कदम बढ़ाए थे। ध्यान रहे कि दोनों देशों के नेता एक-दूसरे के यहां आते जाते रहे हैं। अब व्लादिमीर पुतिन का यह दौरा (Putin India visit) भारत और रूस के बीच रिश्तों का एक नया इतिहास रचने जा रहा है।