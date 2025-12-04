4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पुतिन के भारत दौरे पर पाकिस्तान की तिरछी नजर: रक्षा सौदों से सरहद पर खौफ का अंदेशा, पड़ोसी मीडिया ने कह दी ये बड़ी बात

Putin India Visit:पुतिन का भारत दौरा भारत-रूस संबंधों को और मजबूत करेगा, लेकिन पाकिस्तान एस-400 जैसे रक्षा सौदों से सीमा सुरक्षा को लेकर चिंतित है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Dec 04, 2025

Putin India Visit

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम। (फोटो: पत्रिका)

Putin India Visit: यूक्रेन से युद्ध के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पहला भारत दौरा (Putin India Visit) पड़ोसी देशों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस दौरे के दौरान भारत और रूस के बीच व्यापार बढ़ाने, रक्षा,विशेषकर एस-400 मिसाइल सिस्टम के अतिरिक्त सौदे (Pakistan Concerns Defense Deals) और ब्रह्मोस-II जैसे रक्षा सहयोग पर चर्चा होनी है। इस बीच, पाकिस्तान भी इन घटनाक्रमों पर नजर बनाए हुए है और सीमा सुरक्षा को लेकर वह चिंता जाहिर कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने इस दौरे पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन उसकी चुप्पी में भी कई सवाल छिपे हुए हैं।

रक्षा सौदों से सीमावर्ती तनाव बढ़ने का खतरा (Russia India Relations)

पाकिस्तान का कहना है कि वह भारत-रूस रिश्तों का सम्मान करता है, लेकिन रक्षा सौदों से सीमावर्ती तनाव बढ़ने का खतरा महसूस कर रहा है। ध्यान रहे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सितंबर 2025 में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के दौरान पुतिन से मुलाकात के समय साफ तौर पर कहा था कि वे भारत के साथ रूस के रिश्तों को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, लेकिन रूस के साथ भी अपने रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं, जो उनके देश की क्षेत्रीय समृद्धि में सहायक हों।

भारत के साथ प्रतिस्पर्धा से बचने की कोशिश कर रहा पाक

गौरतलब है कि पाकिस्तान ने हाल ही में पुतिन को अपने देश आने का न्योता भी दिया था, जिसे रूस ने स्वीकार कर लिया था। यह संकेत है कि पाकिस्तान रूस के साथ अपने संबंध मजबूत करने का इच्छुक है, लेकिन भारत के साथ प्रतिस्पर्धा से बचने की कोशिश कर रहा है। शहबाज शरीफ ने पुतिन को एक 'गतिशील नेता' बताया और पाक-रूस सहयोग को क्षेत्रीय शांति के लिए 'पूरक' बताया है।

पाकिस्तान का डर: एस-400 सौदे और सुरक्षा खतरा

प्रतिरक्षा सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चिंता एस-400 जैसे रक्षा सौदों को लेकर है। मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हवाई संघर्ष के दौरान एस-400 की भूमिका को लेकर पाकिस्तान सतर्क था। भारतीय वायुसेना प्रमुख मार्शल एपी सिंह ने इसे 'गेम चेंजर' बताया था, जिससे पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा पर खतरा महसूस हो सकता है।

दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बिगड़ने की आशंका जताई (South Asia Power Balance)

पाकिस्तानी मीडिया की प्रतिक्रिया मिश्रित रही है। कुछ मीडिया चैनलों ने पुतिन के दौरे को 'रणनीतिक' बताया है, जबकि अन्य ने भारत-रूस के नजदीकी रिश्तों के कारण दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बिगड़ने की आशंका जताई है। भारतीय मीडिया के अनुसार, पाकिस्तान के मीडिया ने पुतिन के दौरे को मुख्य रूप से व्यापारिक बताया है, लेकिन एस-400 जैसे रक्षा सौदों से सीमावर्ती तनाव बढ़ने की आशंका जताई है। कुछ पाकिस्तानी अखबारों नेअपने संपादकीय में भारत की 'बहुपक्षीय कूटनीति' की सराहना की है, लेकिन इसने पाकिस्तान को 'अलग-थलग' महसूस कराया है।

सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की चिंता

सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान में पुतिन के भारत दौरे को लेकर चिंता जताई जा रही है। एक्स (पूर्व ट्विटर) पर #PutinIndiaVisit ट्रेंड कर रहा है, जिसमें यूजर्स एस-400 और सु-57 सौदों से उत्पन्न सैन्य असंतुलन पर बात कर रहे हैं। एक पोस्ट में कहा गया है, "पाकिस्तान को रूस से साझेदारी चाहिए, लेकिन भारत की बढ़ती ताकत सीमा पर खतरे का संकेत है।" कुछ यूजर्स ने यह भी कहा, "पाकिस्तान न रूस का, न अमेरिका का सच्चा साथी है, वह तो बस बीच में फंस गया है।" कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की चिंता, तटस्थता और सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिला कर करीब 50% चिंता, 30% तटस्थ और 20% सकारात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।

पाकिस्तान के रक्षात्मक रुख के मायने

पुतिन के भारत दौरे पर पाकिस्तान का रुख तटस्थ और रक्षात्मक रहा है। पाकिस्तान सरकार भारत-रूस संबंधों पर कोई खुला विरोध नहीं कर रही है, लेकिन यह भी साफ है कि वह अपने आप को इस स्थिति में शामिल करने की कोशिश कर रही है। पुतिन का दौरा भारत की रणनीतिक स्वायत्तता मजबूत करेगा, लेकिन पाकिस्तान को इस बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव के बीच अपनी कूटनीति पर पुनर्विचार करना होगा। यह साफ है कि दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बदलने वाला है, और पाकिस्तान को अपनी नई रणनीति अपनानी होगी।

कूटनीतिक रणनीति में बदलाव करने की आवश्यकता S-400 Deal Impact

बहरहाल, पुतिन का भारत दौरा न केवल भारत और रूस के रिश्तों को गहरा करेगा, बल्कि यह पाकिस्तान के लिए भी एक चेतावनी हो सकती है। उसे चिंता है कि एस-400 जैसे रक्षा सौदों के प्रभाव से सीमा पर तनाव बढ़ सकता है, और पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा नीति और कूटनीतिक रणनीति में बदलाव करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

पाकिस्तान की खबरें

रूस

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

04 Dec 2025 03:27 pm

Published on:

04 Dec 2025 03:26 pm

Hindi News / World / पुतिन के भारत दौरे पर पाकिस्तान की तिरछी नजर: रक्षा सौदों से सरहद पर खौफ का अंदेशा, पड़ोसी मीडिया ने कह दी ये बड़ी बात

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ट्रंप टैरिफ के कारण नाराज होने पर भी पुतिन की राह में पलकें बिछा रहा भारत, क्या है अमेरिका का रुख

Putin India Visit
विदेश

भारत-रूस शिखर सम्मेलन: मोदी-पुतिन की’फ्रेंडशिप’ पर यूक्रेन युद्ध का असर, कितने मजबूत हैं रिश्ते

Putin Modi Summit 2025
विदेश

बाबा वेंगा की बड़ी भविष्यवाणी, 2026 में आएगा बड़ा बदलाव

Baba Vanga
विदेश

भारत के पड़ोस में आया भूंकप, घरों से भागे लोग

Earthquake
विदेश

फाइटर जेट हुआ क्रैश और बना आग का गोला, बाल-बाल बचा पायलट

F-16 crash
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.