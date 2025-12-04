पुतिन के भारत दौरे पर पाकिस्तान की तिरछी नजर: रक्षा सौदों से सरहद पर खौफ का अंदेशा, पड़ोसी मीडिया ने कह दी ये बड़ी बात

सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान में पुतिन के भारत दौरे को लेकर चिंता जताई जा रही है। एक्स (पूर्व ट्विटर) पर #PutinIndiaVisit ट्रेंड कर रहा है, जिसमें यूजर्स एस-400 और सु-57 सौदों से उत्पन्न सैन्य असंतुलन पर बात कर रहे हैं। एक पोस्ट में कहा गया है, "पाकिस्तान को रूस से साझेदारी चाहिए, लेकिन भारत की बढ़ती ताकत सीमा पर खतरे का संकेत है।" कुछ यूजर्स ने यह भी कहा, "पाकिस्तान न रूस का, न अमेरिका का सच्चा साथी है, वह तो बस बीच में फंस गया है।" कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की चिंता, तटस्थता और सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिला कर करीब 50% चिंता, 30% तटस्थ और 20% सकारात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।