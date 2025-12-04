भारत-रूस शिखर सम्मेलन: मोदी-पुतिन की’फ्रेंडशिप’ पर यूक्रेन युद्ध का असर, कितने मजबूत हैं रिश्ते

Putin Modi Summit 2025: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दो दिन की आधिकारिक भारत यात्रा भारत और रूस के लिए अहम है। उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन (Putin Modi Summit 2025) होगा। दोनों नेता एक-दूसरे से बहुत करीबी माने जाते हैं, लेकिन यूक्रेन युद्ध की वजह से इस मुलाकात पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। भारत ने कभी भी रूस (India Russia Summit) की निंदा नहीं की और न ही पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों में शामिल हुआ। दूसरी तरफ भारत यूक्रेन के साथ भी मानवीय मदद और बातचीत का रास्ता खुला रखता है। यही वजह है कि भारत (Putin India Visit December 2025) को दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाए रखने की कला आती है। भारत यह साफ कर चुका है कि वह किसी के दबाव में अपनी विदेश नीति नहीं बदलता।