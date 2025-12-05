हॉन्ग कॉन्ग में भीषण आग से मरने वाला का आंकड़ा पहुंचा 159

हॉन्ग कॉन्ग की इमारतों में लगी भीषण आग से मरने वालों का आंकड़ा 159 हो गया है। मृतकों में नवजात शिशु से लेकर 97 साल का बुज़ुर्ग भी शामिल था। इस हादसे में पहले 44 लोगों की मौत की खबर आई थी। बाद में यह आंकड़ा बढ़कर 55 हो गया और फिर 94 लोगों के मरने की बात सामने आई। इसके बाद मृतकों की संख्या 128 पहुंची और अब स्थानीय अधिकारियों ने 159 लोगों के मरने की पुष्टि की है। इस हादसे के बाद अब हॉन्ग कॉन्ग में सभी इमारतों से मचान को हटाने की तयारी की जा रही है।