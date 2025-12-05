5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

हॉन्ग कॉन्ग में भीषण आग से मरने वाला का आंकड़ा पहुंचा 159

Hong Kong Buildings Fire: हॉन्ग कॉन्ग की इमारतों में कुछ दिन पहले लगी भीषण आग वहाँ के इतिहास का सबसे बड़ा फायर एक्सीडेंट बन गया। इस दर्दनाक हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 159 पहुंच गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 05, 2025

Hong Kong fire incident

Hong Kong fire (Photo - Bloomberg)

हॉन्ग कॉन्ग (Hong Kong) में 26 नवंबर को ताई पो (Tai Po) जिले में वांग फुक कोर्ट (Wang Fuk Court) के करीब 2,000 फ्लैटों वाले आवासीय परिसर में भीषण आग लग गई थी, जिससे हाहाकार मच गया था। 8 में से 7 इमारतें इस भीषण आग की वजह से धधक उठी। आग लगने का यह हादसा हॉन्ग कॉन्ग के इतिहास का सबसे बड़ा फायर एक्सीडेंट बन गया।

मरने वाला का आंकड़ा पहुंचा 159

हॉन्ग कॉन्ग की इमारतों में लगी भीषण आग से मरने वालों का आंकड़ा 159 हो गया है। मृतकों में नवजात शिशु से लेकर 97 साल का बुज़ुर्ग भी शामिल था। इस हादसे में पहले 44 लोगों की मौत की खबर आई थी। बाद में यह आंकड़ा बढ़कर 55 हो गया और फिर 94 लोगों के मरने की बात सामने आई। इसके बाद मृतकों की संख्या 128 पहुंची और अब स्थानीय अधिकारियों ने 159 लोगों के मरने की पुष्टि की है। इस हादसे के बाद अब हॉन्ग कॉन्ग में सभी इमारतों से मचान को हटाने की तयारी की जा रही है।

79 लोग घायल

हॉन्ग कॉन्ग में लगी इस भीषण आग की वजह से 79 लोग घायल हो गए। घायलों में से कई लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, पर कुछ लोग अभी भी इलाज करवा रहे हैं।

कई लोग लापता

इस हादसे के बाद कई लोग अभी भी लापता हैं। लापता लोगों की संख्या करीब 31 बताई जा रही है और सर्च एंड रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढ रही है।

हज़ारों लोग बेघर

हॉन्ग कॉन्ग में लगी भीषण आग की वजह से हज़ारों लोगों के घर जलकर राख हो गए हैं। ऐसे में वो लोग बेघर हो गए हैं।

मामले की जांच जारी

हॉन्ग कॉन्ग की इमारतों में आग लगने के मामले की जांच जारी है। इस मामले में अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है जिनसे पूछताछ चल रही है।

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

05 Dec 2025 10:57 am

Hindi News / World / हॉन्ग कॉन्ग में भीषण आग से मरने वाला का आंकड़ा पहुंचा 159

