जेलेंस्की को खतरा? चारों ओर से ड्रोन ने घेर लिया था राष्ट्रपति का विमान

यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोदोमीर जेलेंस्की (Ukrainian President Volodymyr Zelensky) यूरोपीय देश आयरलैंड पहुंचे। आयरलैंड की मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार आयरिश नेवी के एक जहाज ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लोदोमीर जेलेंस्की के एयरक्राफ्ट के फ्लाइट पाथ के पास 5 ड्रोन को देखा। आयरिश टाइम्स ने कहा कि इस घटना के बाद सेना ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया। सेना को इस बात का डर था कि यह यूक्रेनी राष्ट्राध्यक्ष के फ्लाइट पाथ में दखल देने की कोशिश की गई थी। ट