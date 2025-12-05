5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

विदेश

जेलेंस्की को खतरा? चारों ओर से ड्रोन ने घेर लिया था राष्ट्रपति का विमान

यूक्रेनी राष्ट्रपति के विमान को अज्ञात ड्रोनों ने घेर लिया। इसके बाद आयरिश सेना की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। यूरोपीय देश अब ड्रोन्स को लेकर जांच में जुटे हुए हैं।

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 05, 2025

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की (Photo - IANS)

यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोदोमीर जेलेंस्की (Ukrainian President Volodymyr Zelensky) यूरोपीय देश आयरलैंड पहुंचे। आयरलैंड की मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार आयरिश नेवी के एक जहाज ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लोदोमीर जेलेंस्की के एयरक्राफ्ट के फ्लाइट पाथ के पास 5 ड्रोन को देखा। आयरिश टाइम्स ने कहा कि इस घटना के बाद सेना ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया। सेना को इस बात का डर था कि यह यूक्रेनी राष्ट्राध्यक्ष के फ्लाइट पाथ में दखल देने की कोशिश की गई थी। ट

ये हाईब्रीड वॉरफेयर है: उर्सुला वॉन डेर लेयेन

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल सोमवार को देरी से पहुंचा और अगले दिन देरी से रवाना भी हुआ। दरअसल, व्लोदोमीर जेलेंस्की रूस-यूक्रेन जंग को लेकर अपने देश के लिए समर्थन जुटाने पहुंचे थे। रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में ड्रोन के द्वारा यूरोप के एयर स्पेस में भी रूकावट डालने की कोशिश की गई थी। वहीं, इस मामले पर यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इन घुसपैठों को "हाइब्रिड वॉरफेयर" कहा है।

ड्रोन्स कहां से आया, जांच जारी

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ये ड्रोन उसी समय पाए गए। जब जेलेंस्की का प्लेन उस जगह से गुजरने वाला था। मीडिया रिपोर्ट में बात सामने आई है कि यह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि ड्रोन जमीन से उड़े थे या किसी ऐसे जहाज से जो पकड़ा नहीं गया। न्यूज आउटलेट्स ने बताया कि उन्हें सबसे पहले डबलिन के उत्तर-पूर्व में, एयरपोर्ट से लगभग 20 km (12 मील) दूर देखा गया था।

आयरलैंड की डिफेंस फोर्सेज ने कहा कि ऑपरेशनल सिक्योरिटी कारणों से किसी भी कथित घटना की डिटेल्स पर कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। एक स्पोक्सपर्सन ने एक बयान में कहा कि व्लोदोमीर का दौरा सफल रहा है।

Published on:

05 Dec 2025 09:19 am

Hindi News / World / जेलेंस्की को खतरा? चारों ओर से ड्रोन ने घेर लिया था राष्ट्रपति का विमान

