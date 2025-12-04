पुतिन के दौरे से पहले आई बड़ी खबर: भारत और रूस के बीच 2 अरब डॉलर की न्यूक्लियर सबमरीन डील

प्रतिरक्षा सूत्रों के अनुसार परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां, डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक और असरदार होती हैं। ये पनडुब्बियां पानी के भीतर ज्यादा समय तक रह सकती हैं, और उनकी आवाज़ इतनी कम होती है कि इनके मूवमेंट के बारे में पता लगाना मुश्किल हो जाता है। खासकर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर जैसे विशाल क्षेत्रों में गश्त करते समय, इन पनडुब्बियों का पता लगाना और भी कठिन हो जाता है। इसके चलते, पाकिस्तान और चीन के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन सकती है। फिलहाल, भारत के पास 17 डीजल-चालित पनडुब्बियां हैं, लेकिन अब परमाणु पनडुब्बियों की ताकत बढ़ाना उसके रणनीतिक मकसद का हिस्सा बन चुका है।