4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पुतिन के दौरे से पहले आई बड़ी खबर: भारत और रूस के बीच 2 अरब डॉलर की न्यूक्लियर सबमरीन डील

India Russia Nuclear Submarine Deal: भारत और रूस के बीच 2 अरब डॉलर की न्यूक्लियर सबमरीन डील हुई है, जिसके तहत भारत को 2027 तक न्यूक्लियर पनडुब्बियां मिलेंगी।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Dec 04, 2025

India Russia Nuclear Submarine Deal

रूस के साथ समझौते से बडी भारत की ताकत। (फोटो: पत्रिका )

India Russia Nuclear Submarine Deal: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा एक नया इतिहास रचते हुए महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाक्रम बनने जा रहा है। पुतिन के भारत पहुंचने से पहले, दोनों देशों के बीच 2 बिलियन डॉलर (लगभग 16,700 करोड़ रुपये) की न्यूक्लियर सबमरीन डील (India Russia Nuclear Submarine Deal) पर मुहर लग गई है। इस डील (Nuclear Submarine India 2027) को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पिछले 10 बरसों से चल रही थी, और अब यह दोनों देशों के लिए एक बड़ी रणनीतिक कामयाबी साबित हो सकती है। यह डील(Russia India Defense Deals) विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन के लिए चिंता का कारण बन सकती है।

भारत को 2027 तक मिल सकती है न्यूक्लियर पनडुब्बी (Strategic Military Deals India Russia)

इस ताजा समझौते के तहत, भारत को अगले दो वर्षों में अपनी नई परमाणु पनडुब्बी मिल सकती है। भारत की नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी के अनुसार, भारत की योजना है कि उसे यह परमाणु पनडुब्बी 2027 तक मिल जाए। यह भारत के लिए महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि रूस से यह दूसरी परमाणु पनडुब्बी मिलेगी है। ध्यान रहे कि इससे पहले, 2012 में रूस से आईएनएस चक्र पनडुब्बी को 10 साल के लिए लीज पर लिया गया था।

परमाणु सबमरीन का पाकिस्तान और चीन पर असर

प्रतिरक्षा सूत्रों के अनुसार परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां, डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक और असरदार होती हैं। ये पनडुब्बियां पानी के भीतर ज्यादा समय तक रह सकती हैं, और उनकी आवाज़ इतनी कम होती है कि इनके मूवमेंट के बारे में पता लगाना मुश्किल हो जाता है। खासकर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर जैसे विशाल क्षेत्रों में गश्त करते समय, इन पनडुब्बियों का पता लगाना और भी कठिन हो जाता है। इसके चलते, पाकिस्तान और चीन के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन सकती है। फिलहाल, भारत के पास 17 डीजल-चालित पनडुब्बियां हैं, लेकिन अब परमाणु पनडुब्बियों की ताकत बढ़ाना उसके रणनीतिक मकसद का हिस्सा बन चुका है।

भारत के परमाणु पनडुब्बी निर्माण की दिशा (Submarine Deal India Russia 2025)

भारत इस डील के साथ-साथ अपनी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली अटैक सबमरीन भी तैयार कर रहा है। ये पनडुब्बियां दुश्मन की पनडुब्बियों और सतह पर मौजूद युद्धपोतों के बारे में पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए डिजाइन की जाएंगी। अभी तक अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस जैसे कुछ देशों के पास ही परमाणु पनडुब्बियां बनाने और उनका संचालन करने की तकनीक है। खुशी की बात यह है कि अब, भारत भी इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है और इससे दक्षिण एशिया में उसका सैन्य प्रभाव और बढ़ सकता है। इसके साथ ही, दक्षिण कोरिया भी अमेरिका के सहयोग से इस दिशा में काम कर रहा है।

भारत की परमाणु शक्ति से लैस पनडुब्बी परियोजना

भारत की तीसरी बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी अगले साल भारतीय नौसेना में शामिल होने की उम्मीद है। यह पनडुब्बी विशेष रूप से भारत की परमाणु शक्ति मजबूत करने में मदद करेगी। इसके अलावा, भारत के पास अपनी परमाणु पनडुब्बी निर्माण की क्षमता बढ़ाने की योजना है, और इसके लिए वह रूस के साथ सहयोग कर रहा है। भारत की ये योजनाएं विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन के लिए चिंता का कारण बन सकती हैं, क्योंकि इन देशों के साथ भारत के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं।

भारत के लिए रणनीतिक लाभ का मौका

भारत का यह कदम न केवल देश की सैन्य ताकत बढ़ाएगा, बल्कि उसकी रणनीतिक स्वायत्तता को भी मजबूत करेगा। क्योंकि रूस के साथ न्यूक्लियर सबमरीन डील पर हस्ताक्षर करने से भारत को अपने सैन्य और समुद्री सुरक्षा दृष्टिकोण को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इस डील के बाद, भारत की नौसेना अधिक सक्षम और सशक्त होगी, जो उसे समुद्री संघर्षों और आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद करेगा।

भारत का यह कदम चीन व पाकिस्तान के लिए एक नई चुनौती

पाकिस्तान और चीन की नींद इसलिए उड़ी हुई है क्योंकि भारत का यह कदम उनके लिए एक नई चुनौती पेश कर रहा है। इन दोनों देशों के लिए यह रणनीतिक दृष्टिकोण से एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है, खासकर तब जब भारत अपनी नई परमाणु पनडुब्बियों के साथ समुद्र में गश्त करने लगेगा।

दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और भी मजबूत हो गया

भारत और रूस के बीच इस 2 अरब डॉलर की न्यूक्लियर सबमरीन डील पर हस्ताक्षर होने से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और भी मजबूत हो गया है। इसके अलावा, भारत के पास अब परमाणु पनडुब्बियों की ताकत बढ़ने से वह अपने समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में और भी प्रभावी भूमिका निभा सकेगा। पाकिस्तान और चीन की बढ़ती चिंता इस बात का प्रमाण है कि भारत अपनी सैन्य ताकत बखूबी बढ़ा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

रूस

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

04 Dec 2025 05:38 pm

Hindi News / World / पुतिन के दौरे से पहले आई बड़ी खबर: भारत और रूस के बीच 2 अरब डॉलर की न्यूक्लियर सबमरीन डील

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

भारत और रूस के बीच कितने पुराने और कैसे हैं रिश्ते, पुतिन के दौरे से क्या बदलेगा

विदेश

ट्रंप टैरिफ के कारण नाराज होने पर भी पुतिन की राह में पलकें बिछा रहा भारत, क्या है अमेरिका का रुख

Putin India Visit
विदेश

पुतिन के भारत दौरे पर पाकिस्तान की तिरछी नजर: रक्षा सौदों से सरहद पर खौफ का अंदेशा, पड़ोसी मीडिया ने कह दी ये बड़ी बात

Putin India Visit
विदेश

भारत-रूस शिखर सम्मेलन: मोदी-पुतिन की’फ्रेंडशिप’ पर यूक्रेन युद्ध का असर, कितने मजबूत हैं रिश्ते

Putin Modi Summit 2025
विदेश

बाबा वेंगा की बड़ी भविष्यवाणी, 2026 में आएगा बड़ा बदलाव

Baba Vanga
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.