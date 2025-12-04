ट्रंप टैरिफ के कारण नाराज होने पर भी पुतिन की राह में पलकें बिछा रहा भारत, क्या है अमेरिका का रुख

पुतिन के भारत दौरे के बाद अमेरिका का रुख साफ नहीं हो पाया है। एक तरफ भारत और रूस के बढ़ते रिश्तों पर अमेरिकी चिंता जताता रहा है, वहीं दूसरी ओर, भारत को अपने रक्षा और सुरक्षा संबंधों में स्वतंत्रता बनाए रखने का अधिकार भी है। अमेरिकी सोशल मीडिया पर भी इस दौरे को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं। कई अमेरिकी यूजर्स का कहना है कि भारत को रूस के साथ रिश्ते मजबूत करने से बचना चाहिए, जबकि कुछ अन्य इसे भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता का हिस्सा मानते हैं।