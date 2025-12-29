कॉफी पीने के तरीके में छिपा है लंबी ज़िंदगी का राज़, रिसर्च ने की पुष्टि

कॉफी (Coffee) सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भी पी जाती है। कॉफी को स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद माना गया है। इसकी पुष्टि कई रिसर्च में हो चुकी है,लेकिन कॉफी की कितनी मात्रा और इसे पीने का तरीका भी तय करता है कि आप बीमारियों से कितना दूर रहेंगे और आपकी उम्र कितनी लंबी होगी। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में 19 सालों तक 40,725 वयस्कों पर की गई रिसर्च में लोगों की कॉफी पीने की आदतों को जांचा गया।