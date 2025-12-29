29 दिसंबर 2025,

सोमवार

विदेश

कॉफी पीने के तरीके में छिपा है लंबी ज़िंदगी का राज़, रिसर्च ने की पुष्टि

कॉफी पीने के कई फायदे होते हैं। रिसर्च ने इस बात की पुष्टि भी की है कि कॉफी पीने के तरीके में लंबी ज़िंदगी का राज़ छिपा है। कैसे? आइए जानते हैं।

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 29, 2025

Coffee

Coffee (Representational Photo)

कॉफी (Coffee) सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भी पी जाती है। कॉफी को स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद माना गया है। इसकी पुष्टि कई रिसर्च में हो चुकी है,लेकिन कॉफी की कितनी मात्रा और इसे पीने का तरीका भी तय करता है कि आप बीमारियों से कितना दूर रहेंगे और आपकी उम्र कितनी लंबी होगी। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में 19 सालों तक 40,725 वयस्कों पर की गई रिसर्च में लोगों की कॉफी पीने की आदतों को जांचा गया।

रिसर्च में क्या आया सामने?

रिसर्च में पता चला कि कॉफी पीने वाले वयस्कों में किसी बीमारी से मृत्यु होने का खतरा 16% तक और कार्डियोवेस्कुलर बीमारी होने का खतरा 31% तक कम हो गया था। रिसर्च के दौरान पता चला कि कॉफी में मौजूद बायोएक्टिव कंपाउंड नसों में किसी प्रकार की सूजन को कम करते हैं। इससे हार्ट बेहतर तरीके से लंबे समय तक काम करता है।

पार्किंसन और अल्ज़ाइमर से भी बचाती है कॉफी

कॉफी पीने की आदत पार्किंसन और अल्ज़ाइमर जैसी बीमारियों से भी बचाव करती है। कैफीन के अलावा कॉफी में मौजूद कई कंपाउंड दिमाग के लिए फायदेमंद होते हैं। कॉफी को रोस्ट करने के दौरान इनमें एक तरह का केमिकल रिएक्शन भी होता है, जिससे यह कंपाउंड बीटा एमालॉयड प्रोटीन को शरीर में बनने से रोकता है। बीटा एमालॉयड प्रोटीन पार्किंसन और अल्ज़ाइमर से संबंधित है।

रोज दो से तीन कप कॉफी पीने से कम होता है खतरा

कॉफी को लेकर यूके बायोबैंक ने एक बड़ी रिसर्च की है। इसमें 1.71 लाख से ज्यादा ऐसे लोगों का निरीक्षण किया गया जो हर दिन डेढ़ से साढ़े तीन कप कॉफी पीते हैं। इस रिसर्च में पाया गया कि उनमें बीमारी से मृत्यु होने का खतरा 30% तक कम हो गया।

45 के बाद खतरा और कम

हाल में स्पेन में हुई कोहॉर्ट स्टडी में 20 हज़ार लोगों पर रिसर्च की गई। वैज्ञानिकों ने पाया कि उम्र बढऩे के साथ बीमारी होने का खतरा बढ़ता है। इस दौरान कॉफी बीमारियों से बचाव में सहायक होती है। खासकर 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में हर दिन दो कप या इससे ज़्यादा कॉफी पीने से मृत्यु होने का खतरा 30% तक कम हो जाता है।

