देश की 44% युवा महिलाओं में एनीमिया की कमी, रिसर्च में हुआ खुलासा

भारत की प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं में पोषण संकट गहराता जा रहा है। 18 से 40 वर्ष की 44.07% स्वस्थ महिलाओं में असामान्य वजन के साथ एनीमिया पाया गया है। इसके अलावा 34.2% महिलाएं विटामिन बी12 की कमी से और 67% विटामिन-डी की कमी से जूझ रही हैं। ये कमियाँ गर्भकालीन डायबिटीज, प्री-एक्लेम्पसिया और कम वजन वाले शिशुओं के जन्म जैसे जोखिम बढ़ाती हैं। यह खुलासा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आइसीएमआर) की रिपोर्ट से हुआ है। इस रिपोर्ट में देश के 10 मेडिकल संस्थानों में 1,174 गैर-गर्भवती महिलाओं पर जांच के आंकड़े पेश किए गए हैं।