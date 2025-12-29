हवा में ही टकराए दो हेलीकॉप्टर और फिर हुए क्रैश, अमेरिका में पायलट की मौत

Helicopters mid-air collision and crash (Photo - John Cremeans on social media)
प्लेन और हेलीकॉप्टर क्रैश (Plane-Helicopter Crash) के मामलों में कोई कमी नहीं हो रही है। दुनियाभर में आए दिन ही इस तरह के हादसे देखने को मिल रहे हैं। इस साल तो कई विमान हादसों ने दुनिया को झकझोर दिया। इस तरह के सबसे ज़्यादा हादसे अमेरिका (United States Of America) में देखने को मिलते हैं और अब एक बार फिर ऐसा ही एक मामला सामने आया है। अमेरिका के न्यू जर्सी (New Jersey) राज्य के हैमंटन (Hammonton) में रविवार को दो हेलीकॉप्टर हवा में ही आपस में टकराने के बाद क्रैश हो गए।
अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य के हैमंटन में रविवार को दो हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के बाद हवा में ही टकरा गए। इसके बाद दोनों हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए। इनमें से एक हेलीकॉप्टर जलकर आग का गोला बन गया और राख में तब्दील हो गया। वहीं दूसरे हेलीकॉप्टर को भी क्रैश में काफी नुकसान पहुंचा।
इस हादसे के समय दोनों हेलीकॉप्टर में सिर्फ पायलट ही मौजूद थे। एक पायलट की इस हादसे में मौत हो गई है और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल पायलट को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है।
न्यू जर्सी पुलिस और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि यह हादसा संभावित रूप से तकनीकी खराबी की वजह से हुआ। हादसे की वजह का पता लगाने के लिए ब्लैक बॉक्स और वीडियो फुटेज की जांच की जा रही है।
