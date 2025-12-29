29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika Logo

विदेश

हवा में ही टकराए दो हेलीकॉप्टर और फिर हुए क्रैश, अमेरिका में पायलट की मौत

Helicopters Mid-Air Collision And Crash: अमेरिका में दो हेलीकॉप्टर हवा में ही टकरा गए और उसके बाद क्रैश हो गए। इस हादसे से हड़कंप मच गया।

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 29, 2025

Helicopters mid-air collision and crash

Helicopters mid-air collision and crash (Photo - John Cremeans on social media)

प्लेन और हेलीकॉप्टर क्रैश (Plane-Helicopter Crash) के मामलों में कोई कमी नहीं हो रही है। दुनियाभर में आए दिन ही इस तरह के हादसे देखने को मिल रहे हैं। इस साल तो कई विमान हादसों ने दुनिया को झकझोर दिया। इस तरह के सबसे ज़्यादा हादसे अमेरिका (United States Of America) में देखने को मिलते हैं और अब एक बार फिर ऐसा ही एक मामला सामने आया है। अमेरिका के न्यू जर्सी (New Jersey) राज्य के हैमंटन (Hammonton) में रविवार को दो हेलीकॉप्टर हवा में ही आपस में टकराने के बाद क्रैश हो गए।

हवा में ही टकराए दो हेलीकॉप्टर और फिर हुए क्रैश

अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य के हैमंटन में रविवार को दो हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के बाद हवा में ही टकरा गए। इसके बाद दोनों हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए। इनमें से एक हेलीकॉप्टर जलकर आग का गोला बन गया और राख में तब्दील हो गया। वहीं दूसरे हेलीकॉप्टर को भी क्रैश में काफी नुकसान पहुंचा।

एक पायलट की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल

इस हादसे के समय दोनों हेलीकॉप्टर में सिर्फ पायलट ही मौजूद थे। एक पायलट की इस हादसे में मौत हो गई है और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल पायलट को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है।

मामले की जांच शुरू

न्यू जर्सी पुलिस और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि यह हादसा संभावित रूप से तकनीकी खराबी की वजह से हुआ। हादसे की वजह का पता लगाने के लिए ब्लैक बॉक्स और वीडियो फुटेज की जांच की जा रही है।

Updated on:

29 Dec 2025 11:53 am

Published on:

29 Dec 2025 11:46 am

