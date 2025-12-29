हवा में ही टकराए दो हेलीकॉप्टर और फिर हुए क्रैश, अमेरिका में पायलट की मौत

प्लेन और हेलीकॉप्टर क्रैश (Plane-Helicopter Crash) के मामलों में कोई कमी नहीं हो रही है। दुनियाभर में आए दिन ही इस तरह के हादसे देखने को मिल रहे हैं। इस साल तो कई विमान हादसों ने दुनिया को झकझोर दिया। इस तरह के सबसे ज़्यादा हादसे अमेरिका (United States Of America) में देखने को मिलते हैं और अब एक बार फिर ऐसा ही एक मामला सामने आया है। अमेरिका के न्यू जर्सी (New Jersey) राज्य के हैमंटन (Hammonton) में रविवार को दो हेलीकॉप्टर हवा में ही आपस में टकराने के बाद क्रैश हो गए।