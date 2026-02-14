‘गला दबाने से हुई जेफ्री एपस्टीन की मौत, गर्दन पर थे फ्रैक्चर’ पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का बड़ा दावा

बैडेन कहा कि मेरा मानना है कि मौत फंदे पर लटकने की बजाय गला दबाने के चलते हुई है। बाइडन ने बताया कि एपस्टीन की गर्दन पर तीन अलग-अलग फ्रैक्चर भी हुए थे और यह इस बात की ओर इशारा करते है कि मौत फांसी से नहीं हुई। एपस्टीन की आधिकारिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाईं ओर हायोइड बोन, दाईं ओर थायरॉयड कार्टिलेज और बाईं ओर एक अन्य फ्रैक्चर दर्ज किया गया था। बैडेन के अनुसार, एक भी फ्रैक्चर होने पर हत्या की संभावना की जांच जरूरी हो जाती है, जबकि दो या तीन फ्रैक्चर निश्चित रूप से विस्तृत जांच की मांग करते हैं।