14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘गला दबाने से हुई जेफ्री एपस्टीन की मौत, गर्दन पर थे फ्रैक्चर’ पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का बड़ा दावा

जेफ्री एपस्टीन का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने दावा किया है कि उसकी मौत फांसी पर लटकने के चलते नहीं गला दबाए जाने की वजह से हुई थी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Feb 14, 2026

Jeffrey Epstein

जेफ्री एपस्टीन (फोटो - InsightRadar एक्स पोस्ट)

अमेरिकी फाइनेंसर और दोषी यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जुड़े विवाद एक बार फिर सुर्खियों में छाए हुए है। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा हाल ही में एपस्टीन फाइल्स से जुड़े नए दस्तावेज जारी किए थे जिसके बाद से पूरी दुनिया की राजनीति में बड़ी उथल-पुथल पैदा हो गई थी। इसी कड़ी में अब एपस्टीन से जुड़ा एक और नया खुलासा सामने आया है। इसके अनुसार जहां आमतौर पर यह माना जाता है कि एपस्टीन की मौत आत्महत्या थी वहीं अब नया दावा सामने आया है कि एपस्टीन की मौत का कारण गला दबाया जाना हो सकता है।

फॉरेंसिक विशेषज्ञ डॉ माइकल बैडेन ने किया दावा

एपस्टीन का पोस्टमार्टम करने वाले अनुभवी फॉरेंसिक विशेषज्ञ डॉ माइकल बैडेन ने यह चौंकाने वाला दावा किया है। एपस्टीन एस्टेट द्वारा नियुक्त किए गए बैडेन ने दावा किया कि एपस्टीन की मौत फांसी के कारण नहीं बल्कि गला दबाए जाने के कारण हुए है। बता दें कि एपस्टीन की 10 अगस्त 2019 को न्यूयॉर्क की जेल में मौत हुई थी और इसे आधिकारिक तौर पर आत्महत्या माना गया था। लेकिन बैडेन का कहना है कि वह न्यूयॉर्क मेडिकल एग्जामिनर ऑफिस के आत्महत्या वाली बात से सहमत नहीं है।

एपस्टीन की गर्दन पर तीन अलग-अलग फ्रैक्चर

बैडेन कहा कि मेरा मानना है कि मौत फंदे पर लटकने की बजाय गला दबाने के चलते हुई है। बाइडन ने बताया कि एपस्टीन की गर्दन पर तीन अलग-अलग फ्रैक्चर भी हुए थे और यह इस बात की ओर इशारा करते है कि मौत फांसी से नहीं हुई। एपस्टीन की आधिकारिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाईं ओर हायोइड बोन, दाईं ओर थायरॉयड कार्टिलेज और बाईं ओर एक अन्य फ्रैक्चर दर्ज किया गया था। बैडेन के अनुसार, एक भी फ्रैक्चर होने पर हत्या की संभावना की जांच जरूरी हो जाती है, जबकि दो या तीन फ्रैक्चर निश्चित रूप से विस्तृत जांच की मांग करते हैं।

FBI और DOJ ने किया इनकार

उनका कहना है कि मेडिकल पाठ्यपुस्तकों में इस तरह के फ्रैक्चर फांसी के मामलों में कम ही देखे जाते हैं। ऐसे में बैडेन ने इस मामले में और अधिक जांच किए जाने के मांग की है। वहीं दूसरी तरफ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (DOJ) यह साफ कर चुके है कि अब तक किसी तरह की साजिश या आपराधिक हस्तक्षेप का ठोस सबूत नहीं मिला है। अधिकारियों का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आत्महत्या का निष्कर्ष उचित है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

14 Feb 2026 04:16 pm

Hindi News / World / ‘गला दबाने से हुई जेफ्री एपस्टीन की मौत, गर्दन पर थे फ्रैक्चर’ पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का बड़ा दावा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

चुनाव के बाद बांग्लादेश का माहौल खराब, बम धमाके से दहला देश, गुंडागर्दी पर उतरे PM बनने वाले रहमान के समर्थक!

विदेश

Tarique Rahman: शपथ से पहले बड़ा खुलासा, नई संसद में 1200 हत्याओं के आरोपी सांसद!

Tarique Rahman Government
विदेश

चुनाव जीतते ही BNP छात्रों के यूनिवर्सिटी पर किया कब्ज़ा, दूसरे दलों के समर्थकों से की जबरदस्ती

विदेश

ड्रग तस्करी के खिलाफ अमेरिकी सेना की बड़ी कार्रवाई, तीन की मौत

विदेश

ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया भड़काऊ बयान, कहा-अमेरिका तेहरान के खिलाफ...

Donald Trump, Ali Khamenei
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.