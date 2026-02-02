‘जोहरान ममदानी शर्म करो’… एपस्टीन फाइल्स में न्यूयॉर्क मेयर की मां का नाम सामने आने पर बढ़ा विवाद

ज़ोहरान ममदानी और मीरा नायर (फोटो- शताक्षी J एक्स पोस्ट)
अमेरिका में जेफ्री एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों के सार्वजनिक होने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। इन फाइल्स में कई प्रभावशाली नामों का जिक्र सामने आने से बहस और विरोध दोनों बढ़े हैं। इसी कड़ी में न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी की मां और मशहूर फिल्ममेकर मीरा नायर का नाम भी एक पुराने ईमेल में सामने आया है। इसी के चलते ममदानी को अपने आधिकारिक आवास के बाहर विरोध और नारेबाजी का सामना करना पड़ा, जहां प्रदर्शनकारियों ने उनसे जवाबदेही की मांग की।
शुक्रवार देर रात अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा एपस्टीन ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत जारी की गई नई फाइल्स में मीरा नायर का नाम सामने आया था। इसी के बाद यह मामला राजनीतिक रंग लेने लगा। ममदानी की मां होने के कारण यह मुद्दा सीधे न्यूयॉर्क सिटी की राजनीति से जुड़ गया। हालांकि इन दस्तावेजों में किसी तरह के आपराधिक आरोप की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर सवाल उठने लगे हैं।
मीरा का नाम एपस्टीन फाइल्स में सामने आने के कुछ ही घंटों बाद न्यूयॉर्क के कई निवासी ग्रेसी मेंशन के बाहर इकट्ठा हुए। हाथों में तख्तियां और मेगाफोन लिए प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और मेयर से सफाई देने की मांग की। वीडियो फुटेज में लोग लगातार शेम शब्द का इस्तेमाल करते दिखे। कुछ प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उन्होंने ममदानी का समर्थन किया था, लेकिन अब उन्हें जवाब चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों ने स्थिति पर नजर रखते हुए किसी बड़े टकराव को होने से रोका।
मेयर कार्यालय की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर संयमित प्रतिक्रिया दी गई है। प्रशासन का कहना है कि किसी व्यक्ति का नाम ईमेल में आना अपने आप में दोष सिद्ध नहीं करता। डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ नेताओं ने ममदानी का बचाव करते हुए इसे राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश बताया, जबकि विपक्षी खेमे ने पारदर्शिता की मांग तेज कर दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा न्यूयॉर्क की राजनीति में और गहराएगा।
