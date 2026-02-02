‘जोहरान ममदानी शर्म करो’… एपस्टीन फाइल्स में न्यूयॉर्क मेयर की मां का नाम सामने आने पर बढ़ा विवाद

अमेरिका में जेफ्री एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों के सार्वजनिक होने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। इन फाइल्स में कई प्रभावशाली नामों का जिक्र सामने आने से बहस और विरोध दोनों बढ़े हैं। इसी कड़ी में न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी की मां और मशहूर फिल्ममेकर मीरा नायर का नाम भी एक पुराने ईमेल में सामने आया है। इसी के चलते ममदानी को अपने आधिकारिक आवास के बाहर विरोध और नारेबाजी का सामना करना पड़ा, जहां प्रदर्शनकारियों ने उनसे जवाबदेही की मांग की।