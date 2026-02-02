2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘जोहरान ममदानी शर्म करो’… एपस्टीन फाइल्स में न्यूयॉर्क मेयर की मां का नाम सामने आने पर बढ़ा विवाद

अमेरिका में जेफ्री एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों के सार्वजनिक होने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। इन फाइल्स में कई प्रभावशाली नामों का जिक्र सामने आने से बहस और विरोध दोनों बढ़े हैं। इसी कड़ी में न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी की मां और मशहूर फिल्ममेकर मीरा नायर का नाम भी [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Feb 02, 2026

Zohran Mamdani and Mira Nair

ज़ोहरान ममदानी और मीरा नायर (फोटो- शताक्षी J एक्स पोस्ट)

अमेरिका में जेफ्री एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों के सार्वजनिक होने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। इन फाइल्स में कई प्रभावशाली नामों का जिक्र सामने आने से बहस और विरोध दोनों बढ़े हैं। इसी कड़ी में न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी की मां और मशहूर फिल्ममेकर मीरा नायर का नाम भी एक पुराने ईमेल में सामने आया है। इसी के चलते ममदानी को अपने आधिकारिक आवास के बाहर विरोध और नारेबाजी का सामना करना पड़ा, जहां प्रदर्शनकारियों ने उनसे जवाबदेही की मांग की।

ममदानी की मां का नाम आया सामने

शुक्रवार देर रात अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा एपस्टीन ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत जारी की गई नई फाइल्स में मीरा नायर का नाम सामने आया था। इसी के बाद यह मामला राजनीतिक रंग लेने लगा। ममदानी की मां होने के कारण यह मुद्दा सीधे न्यूयॉर्क सिटी की राजनीति से जुड़ गया। हालांकि इन दस्तावेजों में किसी तरह के आपराधिक आरोप की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर सवाल उठने लगे हैं।

मेयर के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन

मीरा का नाम एपस्टीन फाइल्स में सामने आने के कुछ ही घंटों बाद न्यूयॉर्क के कई निवासी ग्रेसी मेंशन के बाहर इकट्ठा हुए। हाथों में तख्तियां और मेगाफोन लिए प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और मेयर से सफाई देने की मांग की। वीडियो फुटेज में लोग लगातार शेम शब्द का इस्तेमाल करते दिखे। कुछ प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उन्होंने ममदानी का समर्थन किया था, लेकिन अब उन्हें जवाब चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों ने स्थिति पर नजर रखते हुए किसी बड़े टकराव को होने से रोका।

राजनीतिक प्रतिक्रिया और प्रशासन की स्थिति

मेयर कार्यालय की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर संयमित प्रतिक्रिया दी गई है। प्रशासन का कहना है कि किसी व्यक्ति का नाम ईमेल में आना अपने आप में दोष सिद्ध नहीं करता। डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ नेताओं ने ममदानी का बचाव करते हुए इसे राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश बताया, जबकि विपक्षी खेमे ने पारदर्शिता की मांग तेज कर दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा न्यूयॉर्क की राजनीति में और गहराएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

02 Feb 2026 11:02 am

Published on:

02 Feb 2026 11:00 am

Hindi News / World / ‘जोहरान ममदानी शर्म करो’… एपस्टीन फाइल्स में न्यूयॉर्क मेयर की मां का नाम सामने आने पर बढ़ा विवाद
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

दो बलूची महिलाओं ने पाकिस्तान में मचाया कोहराम, जुल्म का हिसाब किया चुकता, मार दिए 200 पाक सैनिक

विदेश

विरोध प्रदर्शन में मारे गए 3000 लोग, ईरान की सरकार ने जारी की लिस्ट, सुप्रीम लीडर ने ट्रंप को ललकारा

Masoud Pezeshkian
विदेश

Epstein Files: अंडरवियर में महिला के साथ पूर्व ब्रिटिश राजदूत की तस्वीरें वायरल, पार्टी से दिया इस्तीफा

Former British Ambassador Peter Mandelson
विदेश

दूसरे देश में घुसकर इजराइल ने बड़े आतंकी लीडर को मार गिराया, साहस देखकर फिर पूरी दुनिया हैरान!

Benjamin Netanyahu
विदेश

मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला में ट्रंप की तारीफ, बड़ी नेता ने कहा- 3 जनवरी से पहले यह सोच भी नहीं सकते थे…

Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.