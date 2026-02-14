जेल में पूर्व पीएम इमरान खान की हालत देखकर सन्न रह गए सुप्रीम कोर्ट के जज, अहम फैसला सुनाया तो उठ गई बड़ी मांग

अखबार ने कहा- इस स्थिति में जेल अधिकारियों और जेल में बैठे लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए, जिनकी आपराधिक लापरवाही की वजह से पूर्व चीफ एग्जीक्यूटिव की आंखों की रोशनी जा रही है। अब समय आ गया है कि सुधार किया जाए और जेल में बंद राजनीतिक कैदियों के साथ व्यवहार में न्याय और निष्पक्ष व्यवहार को अहमियत दी जाए।