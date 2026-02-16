खुला अनोखा कैफे…AI पार्टनर के साथ हो रही डेटिंग, ‘रियल-लाइफ डेट’ पर जा रहे लोग

एक बार को ट्रांसफॉर्म करके बनाए कैफे में सिर्फ सिंगल-सीट टेबल हैं, कैंडल लाइट, रोमांटिक माहौल, और हर टेबल पर फोन स्टैंड रखा है ताकि एआई पार्टनर को 'सामने' बैठाया जा सके। लोग ऐप के जरिए अपने कस्टमाइज्ड एआई कंपेनियन (गर्लफ्रेंड/बॉयफ्रेंड) से वॉइस चैट, वीडियो या टेक्स्ट पर बात करते हैं, हेडफोन लगाकर सुनते हैं। कई लोग पहले से ऐप में अपना एआइ पार्टनर बना कर आते हैं, जबकि कुछ मौके पर ही नया क्रिएट करते हैं। यह एक पॉप-अप (सीमित समय के लिए) एक्सपेरिमेंट है, जो 11-12 फरवरी 2026 या उसके आसपास खोला गया।