16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

खुला अनोखा कैफे…AI पार्टनर के साथ हो रही डेटिंग, ‘रियल-लाइफ डेट’ पर जा रहे लोग

AI Dating Cafe: न्यूयॉर्क हेल्स किचन इलाके में ऐसा अनोखा कैफे खोला गया है, जहां कोई भी AI को पार्टनर बनाकर उसके साथ डेडिंग कर सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Feb 16, 2026

AI Dating

अपने एआई चैटबॉट या वर्चुअल पार्टनर के साथ 'रियल-लाइफ डेट' पर जा रहे हैं लोग (इमेज सोर्स: RT एक्स स्क्रीनशॉट)

New York Hell’s Kitchen AI Dating Cafe: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के प्रभाव से दुनिया भर में बहुत-कुछ बदल रहा है। अब न्यूयॉर्क हेल्स किचन इलाके में ऐसा अनोखा कैफे खोला गया है, जहां कोई भी AI को पार्टनर बनाकर उसके साथ डेडिंग कर सकता है। इस कैफे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए हैं। कुछ यूजर्स इसे फ्यूचर ऑफ डेटिंग मान रहे हैं, तो कुछ इसे अजीब और इंसानी रिश्तों के लिए खतरा बता रहे हैं।

वैलेंटाइन वीक के दौरान शुरू हुए इस कैफे का नाम ईवा एआई कैफे है, जहां लोग अपने एआई चैटबॉट या वर्चुअल पार्टनर के साथ 'रियल-लाइफ डेट' पर जा रहे हैं। यहां इंसान की कोई जरूरत नहीं, बस फोन या टैबलेट पर एआइ साथी को सामने रखकर कॉफी-चाय पीते हुए रोमांटिक बातचीत की जा रही है।

सिंगल-सीट टेबल पर फोन स्टैंड पर एआई पार्टनर

एक बार को ट्रांसफॉर्म करके बनाए कैफे में सिर्फ सिंगल-सीट टेबल हैं, कैंडल लाइट, रोमांटिक माहौल, और हर टेबल पर फोन स्टैंड रखा है ताकि एआई पार्टनर को 'सामने' बैठाया जा सके। लोग ऐप के जरिए अपने कस्टमाइज्ड एआई कंपेनियन (गर्लफ्रेंड/बॉयफ्रेंड) से वॉइस चैट, वीडियो या टेक्स्ट पर बात करते हैं, हेडफोन लगाकर सुनते हैं। कई लोग पहले से ऐप में अपना एआइ पार्टनर बना कर आते हैं, जबकि कुछ मौके पर ही नया क्रिएट करते हैं। यह एक पॉप-अप (सीमित समय के लिए) एक्सपेरिमेंट है, जो 11-12 फरवरी 2026 या उसके आसपास खोला गया।

अकेलेपन वालों को मिलता है कंफर्ट

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यहां आने वाले लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं या ट्रेडिशनल डेटिंग से थक चुके हैं। एआई के साथ बात करने में उन्हें कंफर्ट मिलता है क्योंकि इसमें रिजेक्शन, घोस्टिंग या जजमेंट का डर नहीं होता। यह एक तरह का सेफ स्पेस बन गया है जहां बिना दबाव के इमोशंस शेयर किए जा सकते हैं। टेक एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एआई कंपेनियन अकेलेपन को कम कर सकते हैं, लेकिन लोगों के असली रिश्तों से दूर न हो जाने की चिंता भी है।

ये भी पढ़ें

PMO अब नए ठिकाने पर: नेहरू बनाना चाहते थे ‘पावर सेंटर’, पटेल ने रोका था, इंदिरा ने बना दिया
राष्ट्रीय
Narendra Modi in PMO. PMO shifted from sourth block, sewa teerth PMO new name

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Feb 2026 02:26 am

Hindi News / World / खुला अनोखा कैफे…AI पार्टनर के साथ हो रही डेटिंग, ‘रियल-लाइफ डेट’ पर जा रहे लोग

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़े जाने के बाद…अमेरिका ने हिंद महासागर में की एक और बड़ी कार्रवाई

United States Armed Forces Operation
विदेश

Adiala Jail: इमरान ख़ान के साथ ज़्यादती! नवाज़ को लंदन का टिकट, पूर्व पीएम को सिर्फ़ आई ड्रॉप्स?

Imran Khan eyaesight loss
विदेश

Analysis: एक तीर से तीन निशाने: संसद के शोर से दूर, ढाका की ओर चले ओम बिरला

राष्ट्रीय

2 देशों के लिए चीन का बड़ा ऐलान, नई घोषणा से बौखला उठेंगे ट्रंप! क्या है पूरा मामला?

China condemns US,Donald Trump,Nicolas Maduro arrest,China US relations,US military operation,
विदेश

‘7 दिनों का समय है, अगर इसके अंदर…’, 350 जवानों की जान लेने वाले ने पाक सेना को फिर दे दी खुली धमकी, मचा हड़कंप

PAK Army (Photo: IANS)
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.