पाकिस्तान का काला सच: ज़रदारी-नवाज़ शरीफ़ को जेल में क्या-क्या मिला ‘स्पेशल ट्रीटमेंट’, इमरान ख़ान क्यों रहे उन सुविधाओं से महरूम?

Political Vendetta : पाकिस्तान की सियासत में बदला लेना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ सुलूक करने में भेदभाव का 'काला सच' अब पूरी दुनिया के सामने आ गया है। मीडिया रिपोटर्स के अनुसार एक तरफ़ जहां पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ (Nawaz Sharif medical bail) और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ़ अली ज़रदारी (Asif Zardari VIP treatment) को जेल में रहते हुए न केवल वीआईपी सुविधाएं मिलीं, बल्कि विदेश में इलाज करवाने की छूट भी मिली, वहीं दूसरी तरफ़ क्रिकेट के मैदान से राजनीति के शिखर तक पहुंचे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान (Imran Khan) अदियाला जेल में बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। उनकी एक आंख की रोशनी 85% तक जाने की ख़बर (Imran Khan vision loss) ने इस भेदभाव को और गहरा कर दिया है।