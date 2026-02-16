Israel-Iran War: नेतन्याहू की ‘करो या मरो’ की हुंकार, समंदर में पहुंचा अमेरिका का ‘काल’,ईरान को ललकार!

Middle East : मध्य पूर्व (Middle East) में तनाव अपने चरम पर है। इजराइल और ईरान के बीच चल रही तनातनी (Israel Iran Conflict) अब एक निर्णायक मोड़ पर आ गई है। जहां एक तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने तेहरान के खिलाफ अपने तेवर बेहद सख्त कर लिए हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए अपना विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर (US Aircraft Carrier) क्षेत्र में भेज दिया है। फरवरी 2026 की ये घटनाएं भू-राजनीति में बड़ा भूचाल ला रही हैं। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम और उसके द्वारा समर्थित प्रॉक्सी गुट अब इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा बन चुके हैं। नेतन्याहू के हालिया बयानों से संकेत मिलता है कि इजराइल अब केवल रक्षात्मक मुद्रा में नहीं रहेगा, बल्कि वह ईरान के भीतर महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है। उनका कहना है कि कूटनीति का समय अब समाप्त हो चुका है और अब कार्रवाई करने का वक्त है।